بدأت مرسيدس الموسم بقوة كاسحة بعدما فازت بالسباقات الستة الأولى، لكن سلسلة انتصاراتها توقفت على يد لويس هاميلتون وفيراري. ورغم احتفاظ أندريا كيمي أنتونيللي بصدارة بطولة السائقين، فإن السهام الفضية تعاني مؤخرًا من مشاكل موثوقية كبيرة.

ومع انسحاب راسل في كندا وأنتونيللي في برشلونة وخسارتهما نقاطًا ثمينة، يرى وولف أن هاميلتون دخل رسميًا في معركة اللقب. فبفضل التحسن الكبير الذي حققته فيراري بعد حزمة التحديثات الضخمة التي جلبتها إلى برشلونة، يتأخر هاميلتون حاليًا بفارق 41 نقطة فقط عن المتصدر أنتونيللي، ويتقدم بتسع نقاط على راسل.

ويعتقد وولف أن فريقه كان قادرًا على المنافسة على الفوز في برشلونة، لأن أنتونيللي امتلك السرعة اللازمة للتفوق على هاميلتون.

حيث قال بعد السباق: "أعتقد حقًا أن أندريا كيمي أنتونيللي كان قادرًا على الفوز بهذا السباق".

وأضاف: "لكن الأمور لم تصل إلى تلك المرحلة، ولم تتح له الفرصة، وفي النهاية انسحب من السباق. لذلك لم يكن لذلك أية فائدة في نهاية المطاف".

وربما تعرضت فرصة الفوز للخطر لأن أنتونيللي اضطر إلى خوض معركة مع زميله في الفريق. فبعد انطلاقه من المركز الثالث، بقي السائق الإيطالي في البداية خلف راسل وهاميلتون.

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وفي الوقت الذي انتقل فيه هاميلتون إلى استراتيجية بديلة، بدأ أنتونيللي تدريجيًا في تقليص الفارق مع زميله في مرسيدس خلال منتصف السباق.

واختارت مرسيدس عدم التدخل في الصراع بين سائقيها، لكنها حذرت أنتونيللي من أنه قد يتعرض لعقوبات زمنية بسبب تجاوزه حدود الحلبة بشكل متكرر.

كما ذكّر الفريق السائقين بأن صراعهما يمنح أفضلية للاندو نوريس الذي كان يطاردهما من الخلف.

وتمكن أنتونيللي، الذي امتلك وتيرة أفضل من راسل على إطارات هارد، من تجاوز زميله قبل خمس لفات من النهاية. لكن هاميلتون كان قد ابتعد بالفعل في المقدمة بحلول ذلك الوقت.

وقدّر وولف أن الفريق خسر "خمس أو ست ثوانٍ" بسبب الصراع بين السائقين، مشيرًا إلى أنهم بحاجة إلى مناقشة ما إذا كانوا سيتدخلون مستقبلًا لمنع منافسيهم من الاستفادة من مثل هذه المواقف.

فقال: "في السباقات المقبلة، سنحتاج إلى تقييم الوضع بعناية عندما يدخل منافس جديد إلى دائرة المنافسة. قدم جورج بداية مذهلة للسباق، كان سريعًا للغاية لدرجة أن كل من خلفه بدا وكأنه متوقف في مكانه".

وأردف: "لكن وتيرته تراجعت بعد ذلك قليلًا. وفي الفترتين التاليتين من السباق، كانت لدى كيمي أفضلية واضحة. ومع ذلك لم نتدخل في معركتهما، لأن هذه هي الطريقة التي نتسابق بها دائمًا. لكن بالنسبة للمستقبل، علينا أن نتحدث عن كيفية إدارة الموقف عندما يكون هناك فارق في الوتيرة بين السائقين، وما الذي سنفعله إذا كنا نقاتل من أجل الفوز ونخاطر بخسارته. علينا تقييم مثل هذه المواقف بشكل أفضل في السباقات المقبلة".

واختتم: "من دون شك ستكون مناقشة مثيرة للاهتمام. لكن كما هو الحال دائمًا، ستتم بكل شفافية وبما يخدم مصلحة الفريق".