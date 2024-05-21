وولف: على هورنر "مراجعة حساباته" فيما يتعلق بخسارة مرسيدس لموظفيها
فنّد توتو وولف مدير فريق مرسيدس ادعاءات كريستيان هورنر بأن قسم المحركات لدى ريد بُل قد انتزع أكثر من 200 موظف من نظيره لدى العلامة الألمانية.
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
على هامش جائزة ميامي الكبرى، ردّ هورنر على تكهنات مرسيدس ومكلارين بأن ريد بُل ستواجه ضعفًا عبر رحيل مصممها أدريان نيوي، وتحديدًا تعليق زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين الذي قال بأن نيوي "لن يكون قطعة الدومينو الأخيرة" التي تسقط في ريد بُل.
وقد ادّعى هورنر بأن قسم المحركات الجديد لريد بُل قد استقدم حوالي 220 موظفًا من قسم محركات الأداء العالي لدى مرسيدس في بريكسوورث، وأشار إلى أن فريقه قد جذب كذلك اهتمام عدد كبير من الموظفين لدى براون.
لكن وولف نفى تمامًا تلك الأرقام، موضحًا بأن الرقم الفعلي هو عُشر ما صرّح به نظيره البريطاني.
حيث قال في إيمولا: "عليك مراجعة حساباتك – هم 19 مهندسًا فقط".
وأضاف: "مهما كانت هذه الأرقام، فما يحدث هو تقلبات طبيعية تحصل هنا وهناك، وهي عادية تمامًا".
في المقابل، أصرّ وولف على فريق الهندسي للمحركات في أفضل وضع ممكن لمواصلة أن يكون هو المعيار، وذلك بعد أن نجح في أن يتفوق على الجميع في 2014 ضمن الفصل الأول من حقبة المحركات الهجينة قبل ملاحقة المنافسين.
فقال: "لدينا قسم محركات ضمن أفضل وضع ممكن مع قيادة على أعلى مستوى".
وتابع: "ليس هنالك ملليمتر واحد أرغب بتغييره على صعيد الهيكل التنظيمي، على صعيد من يعملون هناك والذين يسعدني الحظ بالتعامل معهم. إنه يقدمون الأفضل ويفعلون ذلك منذ وقت طويل. لطالما كنا المعيار منذ 2014، وذلك لم يتغير".
واختتم: "لا أطيق الانتظار في الواقع لموسم 2026 برؤية مستويات الأداء المختلفة على صعيد وحدات الطاقة!".
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