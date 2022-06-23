وولف: على مرسيدس توخي "الحذر" حيال توقعاتها في الفورمولا واحد

حقق لويس هاميلتون وجورج راسل للمركزين الثالث والرابع في كندا، حيث بدت وتيرة السيارة تنافسية للغاية في السباق.

وهذا ما فتح باب النقاشات حيال اقتراب السهام الفضية من منافسة فريقي الصدارة، خاصة مع الاقتراب من حلبات عالية السرعة مثل سيلفرستون وبول ريكار تناسب السيارة.

لكن وولف ما زال حذراً للغاية حيال أي تفاؤل مبكر خاصة بعد تبخّر الطموحات التي تلت تحديثات جولة إسبانيا.

فقال: "أعتقد أنه يجب أن نكون أكثر حذراً. كنا بعيدين عن الوتيرة المطلوبة يوم الجمعة. وعلى الأمطار كنا جيدين. أعتقد أننا في السباق وخلال فترة معينة كنا الأسرع".

وتابع: "خلال القسم الثاني، كانت وتيرة سيارتي لويس وجورج قريبة جداً من المتصدرين".

وأردف: "تلك علامات مشجعة. لكن علينا الحذر. هناك الكثير من العمل المطلوب للعودة إلى ركب الصدارة ونحن لم نصل إلى هناك بعد".

أحرز هاميلتون منصة التتويج الثانية له هذا الموسم بعد المركز الثالث في البحرين، وهذه النتيجة عززت تفاؤله حيال ما تبقى من الموسم.

فقال: "ذلك يمنحني مع الفريق الكثير من الأمل. الإمكانيات موجودة ويمكننا استخلاصها مع الإعدادات الصحيحة. أعتقد أن هذا ما مثّل التحدي الأصعب: إيجاد الإعدادات المناسبة".

واختتم: "نافذة العمل ضيقة جداً من أية سيارة سابقة لنا".