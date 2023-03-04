وولف: على مرسيدس تغيير تصميم السيارة للعودة إلى الصدارة في الفورمولا واحد
قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ السهام الفضيّة ستحتاج لتغيير المفهوم التصميمي لسيارتها في حال أرادت العودة إلى صدارة بطولة العالم للفورمولا واحد.
بعد تصفيات مخيّبة للآمال في الجولة الافتتاحيّة في البحرين، حيث سينطلق جورج راسل ولويس هاميلتون من المركزين السادس والسابع على التوالي، قال وولف أنّ حقيقة افتقار فريقه للأداء أصبحت واقعًا.
ومع دفع الفريق بذات المفهوم التصميمي للسيارة مثل العام الماضي، في الوقت الذي اتّجه فيه العديدون نحو حلٍ مشابهٍ لريد بُل، قال وولف أنّ الوقت قد حان للاعتراف بأنّ فريقه قد أخطأ.
وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يتّفق مع تقييم هاميلتون مطلع نهاية الأسبوع بأنّ مرسيدس لن تُحقّق أهدافها بالمفهوم التصميمي التحليلي، قال وولف: "لا أعتقد بأنّ هذه الحزمة ستكون تنافسيّة في النهاية".
وأضاف: "بذلنا أفضل ما في وسعنا في هذا الشتاء، ونحتاج الآن للاجتماع مع المهندسين الذين ليسوا دوغمائيين حول أيّ شيء.
وأكمل: "نحتاج لاتّخاذ القرار بشأن وجهة التطوير التي نريد اتّباعها من أجل أن نكون تنافسيين للفوز بالسباقات".
وأردف: "ليس الأمر مثل العام الماضي فقط، حيث تُحقّق العديد من منصّات التتويج وتصل إلى الهدف في النهاية. أنا متأكّدٌ من أنّ بوسعنا الفوز بسباقات هذا الموسم. لكنّنا نحتاج للنظر إلى المدى المتوسّط إلى البعيد، والقرارات التي نحتاج لاتّخاذها".
وقال وولف أنّ مرسيدس بحاجة لإجراء تحليلٍ مُعمّقٍ لخططها طويلة الأمد بعد جائزة البحرين الكبرى.
لكنّه أوضح حتّى لو اختار الفريق اتّباع فكرة تصميميّة مختلفة بالكامل، فإنّه لن يستسلم وسيُواصل تطوير سيارة "دبليو14" الحاليّة قدر المستطاع، حيث قال: "نحن متسابقون، ولن نستسلم مطلقًا في كلّ حصّة من أجل التواجد في الأمام. هذه التصفيات الأولى من أصل 23".
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