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وولف: على مرسيدس الالتزام بتصميم واحد للسيارة

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنه يتوجب على السهام الفضية أخذ القرار مباشرة حيال الاتجاه التصميمي لسيارتها في الفورمولا واحد، بسبب عدم إمكانية تقسيم الموارد بين عدة مشاريع مختلفة.

وولف: على مرسيدس الالتزام بتصميم واحد للسيارة

عانى المصنع الألماني من بداية صعبة لموسم 2023 في الفورمولا واحد على حلبة البحرين الدولية، حيث بدت السيارة بطيئة مقارنة بمنافسيها.

وبالتالي عادت مرسيدس إلى نقطة البداية فيما يتعلق بما يتوجب عليها تعديله أو تغييره في سيارتها كي تعود إلى المنافسة في المقدمة.

وبينما من المتوقع أن تصل تحديثات بحلول جولة إيميليا-رومانيا، أشار وولف إلى أن الفريق بحاجة ربما لتغيير كامل في الطريق الذي يسير عليه.

حيث أجاب معلقاً على الصعوبات فيما يتعلق بالعمل على تصميم جديد بالنظر إلى سقف النفقات: "من الصعب جداً تعويض التأخر. لكن هذا ما علينا فعله. لا خيار أمامنا".

وأكمل: "لا أدري تماماً وضع الميزانية حالياً، لكن علينا تقرير الاتجاه الذي نريد السير فيه ووضع جميع الموارد فيه. ما زال علينا تطوير السيارة. السؤال: أيُ سيارة؟".

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وتشير التقديرات إلى أن تحديثات إيمولا قد تمنح السيارة عُشرين إلى ثلاثة أعشار الثانية، لكن ذلك ليس كافياً للعودة إلى منافسات المقدمة.

لذا هناك ضرورة لاتخاذ قرارات جريئة.

فقال: "علينا اتخاذ القرار مباشرة، لأنه يبدو أننا نتأخر خلف ريد بُل بمقدار الضعف أو ثلاثة أضعاف عن الموسم الماضي. وهذا ما علينا النظر فيه".

واختتم: "ما نجحت أستون مارتن بتعويضه يمثل إلهاماً لنا، فقد عوّضوا فارق ثانيتين ليصبحوا ثاني أسرع فريق. بينما معنا نحن، كل شيء سيء!".

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وولف: على مرسيدس الالتزام بتصميم واحد للسيارة

وولف: على مرسيدس الالتزام بتصميم واحد للسيارة

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