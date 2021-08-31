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وولف: على مرسيدس أن تتقبّل "على مضض" تبعات قرار سباق بلجيكا

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ على فريقه تقبّل قرار المراقبين بإكمال لفّتين فقط ومنح نصف النقاط في سباق جائزة بلجيكا الكبرى "على مضض"، وذلك بعد رؤية أفضلية الصانع الألماني تتقلّص في البطولة.

وولف: على مرسيدس أن تتقبّل "على مضض" تبعات قرار سباق بلجيكا

تم الإعلان عن ماكس فيرشتابن كفائز في جائزة بلجيكا الكبرى، بالرُغم من إكمال لفّتين رسميتين فقط خلف سيارة الأمان، ما يعني منح الحد الأدنى من النقاط للعشرة الأوائل.

وقد سجّل فيرشتابن 12.5 نقطة إثر هذا الفوز، ليقلّص أفضلية لويس هاميلتون بخمس نقاط في صدارة ترتيب السائقين.

ومع تأهّله ثالثًا في سبا-فرانكورشان، فإنّ صدارة هاميلتون في الترتيب تراجعت الآن إلى 3 نقاط فقط.

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كما شهدت مرسيدس كذلك تراجعًا في أفضليتها ضمن ترتيب بطولة الصانعين بذات القدر، لتتقدم بسبع نقاط فقط أمام ريد بُل في صدارة الترتيب.

وقد لاقى قرار إكمال لفّتين فقط خلف سيارة الأمان انتقادًا واسعًا، حيث وصف هاميلتون الوضع "بالهزلي"، وصرّح بأنه يعود بشكل كامل إلى اعتبارات تجارية - الأمر الذي نفاه ستيفانو دومينيكالي رئيس الفورمولا واحد.

وقد سُئِل وولف عن "سيناريو المال" الذي ألمح له هاميلتون في تعليقه عقب السباق وقوله بأن الناس "لديها كل الحق لتنزعج" حول كيفية سير الأمور وأن على فريقه تقبّل الخسارة والمُضي قُدمًا.

حيث قال: "تم منح نصف النقاط، في الوقت الذي كان من المتوقّع ألّا يتحسّن الطقس. لكن ما حدث قد حدث، وأعتقد أنك بحاجة إلى تقبّل ذلك على مضض وغلق هذا الفصل والمُضي قُدمًا".

وأضاف: "علينا أن نوجّه التحيّة للمشجعين الذي ظلّوا هنا لثلاثة أيام تحت الأمطار، وانتظروا أن يُقام السباق".

وتابع: "لكننا كفريق خسرنا بعض النقاط، ولذلك علينا المُضي قُدمًا".

هذا وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ الفورمولا واحد بصدد مناقشة تغييرات على القوانين مع مدراء الفرق في المستقبل القريب لمنع تكرار ما حدث يوم أمس.

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وبالحديث عن الإمكانية التي كانت مطروحة بتأجيل السباق إلى اليوم الاثنين، قال وولف: "حاول الجميع بقوة أن يُقام السباق، ولم نتمكن من ذلك بسبب الأمطار. وبخصوص تأجيله إلى يوم الاثنين، فأعتقد بأنه كان لدينا الكثير من المشجعين اليوم والذين يتعيّن عليهم العودة إلى وظائفهم في الغد".

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تحليل: ما الذي على الفورمولا واحد فعله لجماهير سباق بلجيكا بعد فوضى سبا

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