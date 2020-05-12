وولف: على مرسيدس أخذ مغادرة فيتيل لفيراري "بالحسبان"

أعلنت فيراري صباح اليوم الثلاثاء أنّ بطل العالم أربع مرّات سيُغادر الفريق في نهاية موسم 2020 بعد اتّفاق الطرفين عدم تجديد العقد الذي يربطهما إثر انهيار المحادثات.

ومن المنتظر أن تتسبّب مُغادرة فيتيل في الكثير من التبعات الضخمة بالنسبة لسوق السائقين لموسم 2021، وقد تشمل فريق مرسيدس، الذي تنتهي فيه عقود لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس بنهاية العام الجاري.

وقال وولف أنّه في حين أنّ فريقه وفيٌ لسائقَيه الحاليين، إلّا أنّ عليه أخذ تأثيرات مغادرة فيتيل لفيراري بالحسبان.

وقال وولف: "سيباستيان سائقٌ رائع، وشخصيّته مذهلة وهي مكسب أساسيٌ لأيّ فريق فورمولا واحد".

وأضاف: "عند النظر إلى مستقبلنا، فإنّ الولاء يكون أوّلًا لسائقي مرسيدس الحاليين. لكن بشكلٍ طبيعي فإنّ علينا أخذ هذه التطوّرات بالحسبان".

وتخوض مرسيدس حاليًا مُحادثات مع هاميلتون بطل العالم ستّ مرّات لتجديد عقده وذلك في ظلّ انتهاء عقده الحالي الممتدّ لثلاث سنوات مع نهاية العام الجاري.

وارتبط اسم هاميلتون بانتقالٍ إلى فيراري منذ نهاية العام الماضي إثر لقائه بجون إيلكان رئيس الصانع الإيطالي في حدث اجتماعي.

لكنّ هاميلتون حاول النأي بنفسه عن الأحاديث المتعلّقة بمغادرته لمرسيدس منذ ذلك الحين، حيث قال الشهر الماضي أنّه "لا يُوجد أيّ حلم بالانتقال إلى فريقٍ آخر" إجابة على تلك التقارير.

وبالرغم من أنّ هاميلتون يُتوقّع أن يبقى في مرسيدس لموسم 2021 وما بعده، فإنّ مغادرة فيتيل تضيف بُعدًا آخر لمفاوضاته الحاليّة مع الفريق بالنظر إلى توافر ذلك المقعد الشاغر.

كما ستُؤثّر مغادرة فيتيل على مستقبل بوتاس. إذ وقّع الفنلندي على عقدٍ بعامٍ واحد في كلّ مرّة منذ انضمامه إلى مرسيدس في 2017، واضطرّ للانتظار حتّى أغسطس من العام الماضي قبل تأكيده لموسم 2020.

وقال بوتاس خلال التجارب الشتويّة الماضية أنّه يأمل بدء المحادثات بشأن عقده الجديد وأن تنتهي في مرحلة أبكر من العام الماضي.

وقد تدفع إمكانيّة استقدام فيراري لبوتاس كبديلٍ لفيتيل بجوار شارل لوكلير السهام الفضيّة إلى التقدّم أكثر في محادثاتها مع سائقَيها.

وفي حال قرّر هاميلتون تغيير رأيه والإقدام على انتقالٍ إلى فيراري، فسيفتح ذلك الباب نظريًا أمام فيتيل للانتقال إلى مرسيدس.

كما من شأن مغادرة بوتاس فتح الباب أمام تشكيلة هاميلتون/فيتيل لموسم 2021. لكنّ هكذا خيار مستبعدٌ بالنظر إلى الموارد الماليّة الضخمة التي يجب توفيرها لدفع مُرّتّبَي نجمين بعيارهما، من دون ذكر مسألة إرضائهما معًا وتحديد هويّة القائد بينهما.

بدوره يُعدّ جورج راسل سائق ويليامز الحالي مرشّحًا على مقعد مرسيدس لموسم 2021 كأبرز ناشئي الصانع الألماني.

ويُشتهر راسل بأنّه حاول إقناع ويليامز بالتوقيع معه لموسم 2018 من خلال تقديم "عرض باوربوينت"، وهو ما مزح بشأنه على حسابه في تويتر اليوم الثلاثاء إثر إعلان مغادرة فيتيل.