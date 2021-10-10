وولف: على قوانين الفورمولا واحد ضمان تدوير الطواقم لتخفيف ضغط الروزنامة

تتّجه الفورمولا واحد للكشف عن روزنامتها لموسم 2022 الأسبوع المُقبل، والتي ستشهد إقامة رقم قياسي من 23 سباقًا خلال فترة 8 أشهر فقط.

وبينما تمّ الترحيب بتلك الخطوة من قبَل البعض من أجل الإثارة المستمرة التي ستوفّرها للمشجعين والقدرة على التسابق ضمن أسواق أكثر، لكن تم التعبير عن مخاوف حيال التكلفة البشرية التي ستقع على أولئك العاملين في الفورمولا واحد.

وقد سبق وحذّر بطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتيل من أنّ على الفورمولا واحد ألّا "تتجاهل" مسؤوليتها تجاه العاملين في البادوك، وأن البطولة بحاجة إلى "أن تكون حريصة جدًا حيال توجيه مصالحنا".

وضمن معرض حديثه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" في اليوم العالمي للصحة الذهنية، أوضح وولف أن التكلفة البشرية وتأثير موسم من 23 سباقًا على الصحة الذهنية أمرَين "يجب التطرّق لهما".

فقال: "أعتقد أنه وبقدر ما نريد التسابق حول العالم، وتقديم عرض رائع ضمن وجهات جيّدة للغاية، وكذلك ضمان أن يتعزز حضور الرياضة على صعيد المتابعين والعوائد التجارية، فإنّنا بحاجة كذلك إلى رؤية ما تأثير ذلك على الأشخاص".

وأضاف: "23 سباقًا، مع جولات ثلاثية، هو أمر بالغ التأثير. يُمكنك الآن تبنّي ذهنية المدرسة القديمة وأن تقول: حسنًا، كنت سعيدًا بأنك في الفورمولا واحد، وإذا ليس بوسعك التأقلم، قم بأمر آخر إذًا. وهو الأمر المخالف تمامًا لطريقة عملي".

وتابع: "نحن بحاجة إلى خلق بيئة مستدامة. لا نريد تقليل السباقات، فأنّا مع ستيفانو (دومينيكالي) في ذلك تمامًا".

وأكمل: "من 23 سباقًا، أن تكون قادرًا على تقليص ذلك بخمسة سباقات، فسيصنع ذلك فارقًا كبيرًا لكل فرد في الرياضة".

واختتم: "نحن بحاجة للخروج ببيئة قانونية نوعًا ما تحدد عدد السباقات التي بوسع أحدهم حضورها، وأم تكون هنالك حصّة للتناوب وتدوير الأفراد".