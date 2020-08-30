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وولف: على فيراري مراجعة القرارات التي اتّخذها "أعضاء محددون" في الفريق

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وولف: على فيراري مراجعة القرارات التي اتّخذها "أعضاء محددون" في الفريق

يعتقد توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ معاناة فيراري الحالية "ليست جيّدة للفورمولا واحد"، حيث يرى بأنّ على القلعة الحمراء مراجعة القرارات التي اتّخذها "أعضاء محددون" في الفريق.

تهاوى أداء فيراري إلى أسوأ مستوياته في التصفيات هذا الموسم في جائزة بلجيكا الكبرى يوم أمس السبت، حيث تأهّل سائقاها شارل لوكلير وسيباستيان فيتيل بالمركزين الـ 13 والـ 14 تواليًا.

وتركت تلك النتيجة فيراري في مركز سابع أسرع فريق في التصفيات، لتواصل الحظيرة الإيطالية بدايتها المخيبة للآمال هذا الموسم بعد تراجع كبير في الأداء خلال العطلة الشتوية.

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وقد حجزت فيراري صف الانطلاق الأوّل في سبا العام الماضي، وتقدمت لتتغلّب على سائق مرسيدس لويس هاميلتون نحو الفوز الذي أحرزه لوكلير.

وضمن معرض حديثه عن معاناة فيراري الحالية وما إذا كان يفتقد المنافسة في مواجهتهم، وصف وولف فيراري "بالعلامة العريقة" وأوضح بأنّه يجب على فريق كهذا "المنافسة في المقدمة".

فقال: "هذا ليس جيّدًا للفورمولا واحد. ليس جيّدًا للمنافسة في المقدمة. أشعر بالإحباط الذي يتسلل إلى مشجّعي التيفوزي والموظفين في فيراري جرّاء ذلك الافتقار للأداء".

لكنّ وولف يرى كذلك أنّ على فيراري "مراجعة أولوياتها في الفترات الأخيرة، ومعرفة مصدر ذلك التراجع في الأداء".

حيث أضاف قائلًا: "لا أحد، سواء من مشجّعي فيراري أو موظفيها، يستحق مثل هذه النتيجة".

وعندما طُلب منه توضيح ما يقصده بأولويات فيراري، صحّح وولف تعليقه المتعلق بالفريق بأكمله، وقال عوضًا عن ذلك أنّ القرارت التي أتّخذها بعض أفراد الفريق تجب مراجعتها.

"في الحقيقة من الخطأ الحديث عن أولويات فيراري، كون ذلك يضع اللوم على فيراري نفسها وكل العاملين بها" قال وولف.

وتابع: "لكن ربما هي القرارات التي تمّ اتّخاذها داخل الفريق، من بعض الأعضاء المحددين".

هذا وعانت فيراري من تأخّر كبير على صعيد الطاقة والسرعة على الخطوط المستقيمة بين 2019 و2020، الأمر الذي واجهته فرق أخرى تتزوّد بمحرّك الصانع الإيطالي.

كما تأتي تلك المشاكل عقب التسوية السرية التي تمّت بين فيراري و"فيا" عقب تحقيق أجراه الاتّحاد على وحدة طاقتها إثر مخاوف متعلقة بقانونيتها.

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واعترف ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري الشهر الماضي بأنّ القيود التي فرضتها فيا بعد ذلك على وحدات الطاقة قد كلّفت فريقه الأداء هذا العام.

في المقابل، أشار وولف في وقت سابق من العام الجاري إلى كيفية ضغط مرسيدس والعاميلن بها من أجل مُضاهاة أداء وحدة طاقة فيراري العام الماضي، ما تسبب بدوره في قفزة نوعية على أداء وحدة طاقة الصانع الألماني خلال العطلة الشتوية.

وولف: لفّة تصفيات هاميلتون في بلجيكا "خارقة"

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