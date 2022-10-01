وولف: على "فيا" التصرف "بحزم" إن قامت الفرق بخرق قانون سقف النفقات
قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأنه يتوجب على محمد بن سُليّم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، التصرف بحزم واضح وإظهار "النزاهة والصفات القيادية" في حال ثبُت أن الفرق قد خرقت سقف النفقات في موسم 2021 المنصرم.
تتجه "فيا" قريباً لإصدار "شهادات الامتثال" للفرق التي كانت مشاركة العام الماضي، وذلك بعد التحقق من عدم خرقها لسقف النفقات.
لكن أشارت مصادر مطلعة إلى أنه وعند إكمال الإحصائيات الأخيرة ظهر أن كلاً من ريد بُل وأستون مارتن قد خرقتا ذلك السقف.
وضمّت لائحة الخروقات تلك، هناك خروقاتٌ وصفت "بالصغيرة" وأخرى وصفت "بالكبيرة".
ويُعتقد بأن أستون مارتن لم تخرق السقف بأكثر من 5 بالمئة، أو ما يعادل 7 ملايين دولار أمريكي.
لكن وفي حالة ريد بُل، أشارت المصادر إلى أن الخرق قد يكون كبيراً، أي أكبر من 5 بالمئة، ما يعني تعرضها لعقوبات محتملة أكبر.
وتتراوح شدة العقوبات لتلك الخروقات حيث قد تصل إلى "الاستبعاد من البطولة".
وأثارت هذه الأخبار بعض البلبلة في أروقة الفورمولا واحد، حيث يعتبرها البعض اختباراً فعلياً للرئيس الجديد بن سُليّم وفريق عمله، حيث أن الإنفاق الإضافي في العام الماضي لا يعني أن الفريق قد استفاد في 2021 وحسب، بل لهذا الموسم أيضاً، نظراً لمعدل تطوير سيارات 2022 الكبير.
كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس
تصوير: صور موتورسبورت
وأشار وولف، الذي تناقش بالمسألة مع ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري يوم الجمعة في سنغافورة، أنه يتوجب على "فيا" التصرف بحزم كبير إزاء أية خروقات مُثبته.
فقال: "سقف النفقات يُعتبر ربما أحد أهم تطويرات القوانين بهدف الحفاظ على تقارب المنافسة بين الفرق".
وأكمل: "أي السماح للفرق التي لا تمتلك ميزانيات كبيرة، باللحاق بركب المنافسة، إضافة إلى وضع سقف للإنفاق على الفرق الكبيرة. لذا، فإن هناك أهمية هائلة لإثبات تطبيق تلك القوانين بالشكل الصحيح".
وأردف: "ليس لدي أي سبب للاعتقاد بأن عكس ذلك سيحصل. ’فيا’ وبشكل خاص محمد بن سُليّم، أظهرا موقفاً حازماً تجاه جميع القوانين المرعية".
واسترسل: "لذا، أعتقد بأننا نتكلم عن مسألة كبيرة للغاية. إنه سيُظهر بالتأكيد نفس مستوى النزاهة والصفات القيادية التي أظهرها سابقاً".
وحين سُئِل إن كان هناك احتمال لخرق ريد بُل سقف النفقات العام الماضي أثناء معركة اللقب، لم يرغب وولف بالخوض في التفاصيل.
فقال: "ليست لدي أية معلومات حول ذلك، سواء أكان هناك خرق أم لا، وعن كمية الخرق إن حصل. من الواضح أنه وفي حال كان هناك خرق في موسم ما، فإن الخرق سيستمر للموسم التالي وربما الثالث".
واختتم: "حالما يتم إيضاح المسألة، أنا واثق بأنه ستُثار الكثير من النقاشات حيال تأثير كل ذلك. لكن من المبكر جداً إطلاق الأحكام".
وولف: هناك فريقٌ ما خرق سقف النفقات بـ "شكلٍ كبير"
ريد بُل تدرس اتخاذ خطوات للرد على "تشهير" المنافسين بمزاعم خرق قانون سقف النفقات
أحدث الأخبار
لوكلير يشرح أخطاء اللفّة الأخيرة في تصفيات سنغافورة
تخوّف شارل لوكلير من إمكانيّة ضياع قطب الانطلاق الأوّل لجائزة سنغافورة الكبرى بسبب الأخطاء في لفّته الأخيرة في التجارب التأهيليّة.
فيرشتابن: نفاد الوقود في تصفيات سنغافورة "لم يكن يجب أن يحدث"
طُلب من ماكس فيرشتابن إلغاء محاولته الأخيرة في تصفيات جائزة سنغافورة الكبرى بعد أن كان متّجهًا لنفاد الوقود من سيارته، ويشعر بأنّ ذلك الخطأ "لم يكن يجب أن يحدث".
هاميلتون "افتقر للتماسك الكافي" من أجل إحراز قطب الانطلاق الأول له في 2022
قال لويس هاميلتون سائق مرسيدس أنه "لم يمتلك التماسك" في محاولته الأخيرة في تصفيات سنغافورة لإحراز قطب الانطلاق الأول له هذا الموسم.
لوكلير يتفوّق على بيريز بـ 0.022 ثانية وفيرشتابن ثامنًا في تصفيات سنغافورة الجنونيّة
أحرز شارل لوكلير قطب الانطلاق الأوّل بعد تفوّقه على سيرجيو بيريز ولويس هاميلتون بفروقات طفيفة ضمن جائزة سنغافورة الكبرى، في الوقت الذي اضطرّ فيه ماكس فيرشتابن لإلغاء محاولته الأخيرة التي كانت لتضعه في المركز الأوّل بعد نداء عاجلٍ من فريقه ريد بُل.