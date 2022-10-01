وولف: على "فيا" التصرف "بحزم" إن قامت الفرق بخرق قانون سقف النفقات

تتجه "فيا" قريباً لإصدار "شهادات الامتثال" للفرق التي كانت مشاركة العام الماضي، وذلك بعد التحقق من عدم خرقها لسقف النفقات.

لكن أشارت مصادر مطلعة إلى أنه وعند إكمال الإحصائيات الأخيرة ظهر أن كلاً من ريد بُل وأستون مارتن قد خرقتا ذلك السقف.

وضمّت لائحة الخروقات تلك، هناك خروقاتٌ وصفت "بالصغيرة" وأخرى وصفت "بالكبيرة".

ويُعتقد بأن أستون مارتن لم تخرق السقف بأكثر من 5 بالمئة، أو ما يعادل 7 ملايين دولار أمريكي.

لكن وفي حالة ريد بُل، أشارت المصادر إلى أن الخرق قد يكون كبيراً، أي أكبر من 5 بالمئة، ما يعني تعرضها لعقوبات محتملة أكبر.

وتتراوح شدة العقوبات لتلك الخروقات حيث قد تصل إلى "الاستبعاد من البطولة".

وأثارت هذه الأخبار بعض البلبلة في أروقة الفورمولا واحد، حيث يعتبرها البعض اختباراً فعلياً للرئيس الجديد بن سُليّم وفريق عمله، حيث أن الإنفاق الإضافي في العام الماضي لا يعني أن الفريق قد استفاد في 2021 وحسب، بل لهذا الموسم أيضاً، نظراً لمعدل تطوير سيارات 2022 الكبير.

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

وأشار وولف، الذي تناقش بالمسألة مع ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري يوم الجمعة في سنغافورة، أنه يتوجب على "فيا" التصرف بحزم كبير إزاء أية خروقات مُثبته.

فقال: "سقف النفقات يُعتبر ربما أحد أهم تطويرات القوانين بهدف الحفاظ على تقارب المنافسة بين الفرق".

وأكمل: "أي السماح للفرق التي لا تمتلك ميزانيات كبيرة، باللحاق بركب المنافسة، إضافة إلى وضع سقف للإنفاق على الفرق الكبيرة. لذا، فإن هناك أهمية هائلة لإثبات تطبيق تلك القوانين بالشكل الصحيح".

وأردف: "ليس لدي أي سبب للاعتقاد بأن عكس ذلك سيحصل. ’فيا’ وبشكل خاص محمد بن سُليّم، أظهرا موقفاً حازماً تجاه جميع القوانين المرعية".

واسترسل: "لذا، أعتقد بأننا نتكلم عن مسألة كبيرة للغاية. إنه سيُظهر بالتأكيد نفس مستوى النزاهة والصفات القيادية التي أظهرها سابقاً".

وحين سُئِل إن كان هناك احتمال لخرق ريد بُل سقف النفقات العام الماضي أثناء معركة اللقب، لم يرغب وولف بالخوض في التفاصيل.

فقال: "ليست لدي أية معلومات حول ذلك، سواء أكان هناك خرق أم لا، وعن كمية الخرق إن حصل. من الواضح أنه وفي حال كان هناك خرق في موسم ما، فإن الخرق سيستمر للموسم التالي وربما الثالث".

واختتم: "حالما يتم إيضاح المسألة، أنا واثق بأنه ستُثار الكثير من النقاشات حيال تأثير كل ذلك. لكن من المبكر جداً إطلاق الأحكام".