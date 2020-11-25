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وولف: على الفورمولا واحد عدم تكرار ذات الأخطاء مع قوانين محرّكات 2026

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وولف: على الفورمولا واحد عدم تكرار ذات الأخطاء مع قوانين محرّكات 2026

حذّر توتو وولف مدير فريق مرسيدس من أنّه يجب على بطولة العالم للفورمولا واحد التركيز على التكاليف عند اختيار قوانين وحدات الطاقة الجديدة لموسم 2026.

قال وولف أنّ الرياضة ارتكبت خطأً مُكلفًا عند العمل على قوانين المحرّكات الهجينة الحاليّة، كونه تبيّن أنّها معقّدة جدًا وعالية التكلفة.

وسيستمرّ اعتماد تلك القوانين لخمسة أعوام إضافيّة، لكنّ المباحثات بدأت بالفعل حول صيغة المحرّكات الجديدة التي ستليها.

وتحرص الفورمولا واحد و"فيا" والمصنّعون على إيجاد توازنٍ جيّد بين جزأي الطاقة الهجين والآخر ذي الاحتراق الداخليّ، كما سيلعب الوقود المستدام دورًا أساسيًا.

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كما أنّ هناك تركيزًا على جانب التكاليف في محاولة لجعل الصيغة الجديدة جذّابة لمُصنّعين جدد.

وقال وولف حيال ذلك: "كانت المحادثات جيّدة جدًا حتّى الآن. من المثير للاهتمام رؤية وجهة صناعة السيارات، كون كلّ شيء يسير في وجهة التنقّل الكهربائيّ، لكن هناك كذلك شكلٌ جديد لمحرّكات الاحتراق الداخليّ وتوليفتها مع المحرّكات الكهربائيّة".

وأضاف: "أعتقد بأنّ علينا النظر إلى التكاليف. تطوير وحدة طاقة جديدة بالكامل ليس بالأمر الذي علينا اعتماده".

ثمّ تابع: "نعلم أنّنا ارتكبنا خطأً في 2011 و2012 عندما اعتمدنا وحدات الطاقة المتطوّرة للغاية هذه، لكنّها معقّدة جدًا".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا نحتاج لتوليفة بين ما لدينا الآن – محرّك الاحتراق الداخليّ وإضافة الطاقة الهجينة والحصول على تناسبٍ أفضل بين الطاقة المستدامة ومحرّكات الاحتراق الداخليّ الاعتياديّة".

وشدّد وولف على أنّ تكاليف برنامج محرّكات واستخدام الوقود المستدام عاملان مهمّان بالنسبة لمرسيدس.

وقال حيال ذلك: "لا أفكّر في الأمر من ناحية التبسيط، بل بمحاولة منع ارتفاع التكاليف. وإلى جانب المكوّن الكهربائيّ الأعلى طاقة مع إمكانيّة بطارية أكثر قوّة، فإنّ الوقود المُستدام هو السبيل للمستقبل".

وضمن خطابٍ ألقاه أمام مستثمري ليبرتي ميديا الأسبوع الماضي، شدّد تشايس كاري الرئيس التنفيذيّ للفورمولا واحد على أهميّة قوانين 2026 على صعيد هدف البطولة الأوسع لبلوغ حياديّة الكربون بحلول 2030.

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وقال الأمريكيّ حينها: "أولويّتنا بالنسبة للاستدامة ورياضتنا هي بناء خارطة طريق لمحرّكات احتراق داخليّة تُعالج الأهداف البيئيّة لشركائنا في صناعة السيارات وكذلك بالنسبة للمجتمع".

وأضاف: "مثّلت الفورمولا واحد منصّة تتطوير للأجيال المقبلة في عالم صناعة السيارات. نعتقد بأنّ لدينا فرصة للقيام بذلك مع الجيل المقبل من المحرّكات الذي يجمع بين التكنولوجيا الهجينة والوقود المتقدّم".

واختتم بالقول: "من الواضح أكثر فأكثر أنّ الحلول الكهربائيّة ستكون جزءًا من ذلك، لكنّ محرّك احتراقٍ داخلي مُحايد على صعيد الكربون مهمٌ بذات القدر إن لم يكن أهمّ من أجل الأهداف البيئيّة العالميّة".

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