وولف: على الفورمولا واحد صياغة قوانين تعديل الجولات بطريقة دقيقة "كحد السكين"

صيغة جولات البطولة باتت في مهبّ الريح بعد تعليقات من قبل ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد أشارت إلى الرغبة بالتخلص من التجارب الحرة.

وجاء ذلك بعد ضغوطات من قبل السائقين ومدراء البطولة بهدف التخلص من التجارب الحرة الثانية يوم السبت خلال جولات السباقات القصيرة، ومن ثم إقامة تصفيات منفصلة.

وبينما يرى وولف أن أولوية البطولة يجب أن تتركز على تعزيز شعبيتها، أشار إلى ضرورة اتباع مقاربة دقيقة في العمل على صيغة القوانين تلك أشبه بحدّ السكين، وليس "مضرب بيسبول".

حيث قال النمساوي الذي أكد على ثقته بأن الفورمولا واحد ستستعمل البيانات المناسبة لصياغة القوانين: "أعتقد أننا جميعنا نتشارك الهدف نفسه، نريد مواصلة انتشار البطولة وتعزيز جمهورها".

وأكمل: "نريد إيجاد قواسم مشتركة حول أهم النقاط".

وتابع: "أنا أميل إلى الجانب المحافظ بعض الشيء، أحب التصفيات وأحب الجولات، وأحبّ الجوائز الكبرى".

وأردف: "لكن علينا التحلي بذهنية منفتحة حيال الاتجاه المستقبلي للرياضة، كما أن بعض السباقات القصيرة كان رائعاً".

واسترسل: "أياً كانت قرارات ستيفانو فهي جيدة، أعتقد أننا سنطلع على كامل البيانات حيال ما يفضّله الجمهور وما هو جيد للعلامة التجارية ومن ثم نحاول تعديل الأمور من دون مقاربة غير مدروسة ’كمضرب بيسبول’ بل بشكل دقيق ’كحدّ السكين’.. أي بطريقة دقيقة تماماً".

وعقدت اجتماعات خلال جائزة أستراليا الكبرى لمحاولة تقرير حصة تجارب حرة ثانية بحلول جولة أذربيجان. لكن وبوجود فراغ من أربعة أسابيع بعد غياب جائزة الصين الكبرى، فإن أغلب الأطراف دخلت في عطلة مبكرة، ما جعل بيريللي مزود الإطارات، تواجه صعوبات فيما يتعلق بتأمين إطارات إضافية خلال الوقت المطلوب.

بالتالي، يبدو على الأغلب أن الصيغة المعدّلة ستنتظر التطبيق حتى جولة النمسا شهر يوليو/تموز المقبل.

وحين سُئِل عن رأيه بإقامة حصتَي تصفيات خلال الجولات التي تحتوي سباقات قصيرة قال وولف: "أعتقد أن وجود حصتي تصفيات ليس بالأمر السيء".

وأكمل: "إن بقينا على الصيغة الحالية، أعتقد أننا لن نتمكن من ذلك مع قيود المحركات الحالية (3 محركات لكل سائق طوال الموسم)، وأعتقد أن بيريللي لا تمتلك ما يكفي من الإطارات. ذلك أمر علينا حلّه".

واختتم: "في التصفيات، هناك فرص أقل للحوادث. لكن هناك سباقان اثنان، بالتالي هناك خطر وقوع الحوادث ما قد يؤثر على السباق التالي مباشرة بعده في ميامي، تلك مشكلة يمكن حلها عبر تبديل القطع المتضررة".