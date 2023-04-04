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وولف: على الفورمولا واحد تحديد طريقة استعمال الأعلام الحمراء بشكل أفضل

يرى توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن الفورمولا واحد بحاجة لتحديد وظيفة الأعلام الحمراء بشكل أفضل، وذلك بعد دراما سباق جائزة أستراليا الكبرى 2023.

خلدون يونس
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وولف: على الفورمولا واحد تحديد طريقة استعمال الأعلام الحمراء بشكل أفضل

تم رفع العلم الأحمر 3 مرات في ملبورن، ما أدى إلى تأخير في إعادة الانطلاقة التي شهدت فوضى وحوادث.

في اللفة السابعة، تعرض أليكسندر ألبون سائق ويليامز لحادثة أدت لدخول سيارة الأمان حيث دخل حينها جورج راسل إلى المنصة، قبل رفع العلم الأحمر الأول الذي منح زميله لويس هاميلتون وماكس فيرستابن سائق ريد بُل وقفة صيانة مجانية.

وضمن معرض كلامه حيال الأعلام الحمراء، بعد انسحابه بسبب مشكلة في المحرك، أكد راسل أن رفع العلم الأحمر لمجرد وجود حصى على المسار "أمر لم يكن مبرراً على الإطلاق".

أما العلم الأحمر الثاني فتم رفعه بعد حادثة كيفن ماغنوسن، حيث أثار بالفعل بعض الجدل حيث عبّر عدة سائقين من بينهم فيرستابن ولاندو نوريس (مكلارين) عن تشكيكهم بجدوى رفعه.

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وبينما لا يبدو وولف معترضاً على إعادة الانطلاقة بعد العلم الأحمر كما تنص القوانين، لكنه يعتقد بأن البطولة بحاجة للقيام بعمل أفضل فيما يتعلق بإيقاف السباق ومتى يتم تطبيق سيارة الأمان أو نظام سيارة الأمان الافتراضية.

فقال: "لم نتوقع رفع العلمين الحُمر. أعتقد أن إعادة الانطلاقة تمثل عاملاً رائعاً لرفع مستويات الحماسة".

وتابع: "لكن علينا القيام بعمل أفضل حيال طريقة رفع الأعلام الحمراء، واستعمال سيارة الأمان أو نظام سيارة الأمان الافتراضية".

وأردف: "لا فارق لديّ بين سيارة الأمان أو سيارة الأمان الافتراضية أو العلم الأحمر، حالما نفهم بالضبط معايير الاستعمال".

واختتم: "دعونا نحدّد جميعنا، ما هو نظام سيارة الأمان الافتراضية أو سيارة الأمان أو العلم الأحمر".

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