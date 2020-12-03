وولف: على الفورمولا واحد بذل كامل الجهود لتسريع تقديم المحركات الجديدة

يخوض مصنعو الفورمولا واحد حالياً محادثات حيال إمكانية تقديم موعد اعتماد وحدات الطاقة الجديدة بعامٍ واحد، بعد أن كان مقرراً لموسم 2026.

ويأتي ذلك كجزء من المحادثات التي اقترحت تجميد تطوير المحركات بدءاً من موسم 2022، ما سيمكّن ريد بُل من الاستحواذ على قسم المحركات لدى هوندا، بعد أن أعلن المصنّع الياباني خروجه من الفورمولا واحد نهاية الموسم المقبل.

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وتستعمل الفورمولا واحد محركات هجينة سداسية الأسطوانات منذ 2014، لكن هناك مطالبات عديدة بمحركات أكثر بساطة وأقل تكلفة للمستقبل.

ويرى وولف أنه يتوجب على البطولة السعي لتقديم موعد إنتاج وحدات الطاقة الجديدة، حيث يرى أن الوقت لم يفت بعد لاعتمادها في 2025.

فقال: "لم نستلم بعد قوانين وحدات الطاقة لموسم 2026، لكنني أعتقد أننا جميعنا ندرك ما يجري حالياً في العالم".

وتابع: "لكن علينا بذل كامل جهودنا لتقديم موعد تلك المحركات إلى 2025، ويجب أن يوافق جميع المصنعين على ذلك".

واسترسل: "أعتقد أن موعد 2025 ممكن. السؤال يتمحور حول رغبتنا الحقيقية باعتماد القوانين مبكراً بالتوازي مع عملية التطوير الجارية للمحركات الحالية والجديدة؟".

واستكمل: "لهذا السبب لا بدّ من تجميد تطوير المحركات".

بالمقابل، كرر ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أفكار وولف حيال أهمية تقديم موعد المحركات الجديدة، لكنه يرى أن تجميد المحركات لا بدّ من أن يكون جزءاً من ذلك.

فقال: "أعتقد أنه من المهم تقديم موعد المحركات الجديدة من 2026 إلى 2025 وكذلك القوانين الجديدة".

وتابع: "علينا بطريقة ما مواصلة هذا الاتجاه في صناعة السيارات، ولنضمن كذلك أننا كفورمولا واحد نمثل منصة إبداعية".

واستكمل: "لذا، علينا كذلك توقع تجميد المحركات لموسم 2022".

واستطرد: "أعتقد أنه علينا التفكير بكل ذلك مسبقاً، بدلاً من الانتظار ومن ثم خوض محادثات جنونية ضمن وقت ضيق".

واختتم: "التجميد يجعل من كل ذلك ممكناً، ويمنحنا فرصة الاستعداد".