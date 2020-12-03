فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
11 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
25 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
01 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
15 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
29 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
06 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
20 ساعات
:
06 دقيقة
:
46 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
13 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
7 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: على الفورمولا واحد بذل كامل الجهود لتسريع تقديم المحركات الجديدة

المشاركات
التعليقات
وولف: على الفورمولا واحد بذل كامل الجهود لتسريع تقديم المحركات الجديدة
من قبل:

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنه يتوجب على الفورمولا واحد بذل "كامل جهودها" من أجل تقديم موعد اعتماد الجيل الجديد من المحركات في 2025.

يخوض مصنعو الفورمولا واحد حالياً محادثات حيال إمكانية تقديم موعد اعتماد وحدات الطاقة الجديدة بعامٍ واحد، بعد أن كان مقرراً لموسم 2026.

ويأتي ذلك كجزء من المحادثات التي اقترحت تجميد تطوير المحركات بدءاً من موسم 2022، ما سيمكّن ريد بُل من الاستحواذ على قسم المحركات لدى هوندا، بعد أن أعلن المصنّع الياباني خروجه من الفورمولا واحد نهاية الموسم المقبل.

اقرأ أيضاً:

وتستعمل الفورمولا واحد محركات هجينة سداسية الأسطوانات منذ 2014، لكن هناك مطالبات عديدة بمحركات أكثر بساطة وأقل تكلفة للمستقبل.

ويرى وولف أنه يتوجب على البطولة السعي لتقديم موعد إنتاج وحدات الطاقة الجديدة، حيث يرى أن الوقت لم يفت بعد لاعتمادها في 2025.

فقال: "لم نستلم بعد قوانين وحدات الطاقة لموسم 2026، لكنني أعتقد أننا جميعنا ندرك ما يجري حالياً في العالم".

وتابع: "لكن علينا بذل كامل جهودنا لتقديم موعد تلك المحركات إلى 2025، ويجب أن يوافق جميع المصنعين على ذلك".

واسترسل: "أعتقد أن موعد 2025 ممكن. السؤال يتمحور حول رغبتنا الحقيقية باعتماد القوانين مبكراً بالتوازي مع عملية التطوير الجارية للمحركات الحالية والجديدة؟".

واستكمل: "لهذا السبب لا بدّ من تجميد تطوير المحركات".

بالمقابل، كرر ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أفكار وولف حيال أهمية تقديم موعد المحركات الجديدة، لكنه يرى أن تجميد المحركات لا بدّ من أن يكون جزءاً من ذلك.

اقرأ أيضاً:

فقال: "أعتقد أنه من المهم تقديم موعد المحركات الجديدة من 2026 إلى 2025 وكذلك القوانين الجديدة".

وتابع: "علينا بطريقة ما مواصلة هذا الاتجاه في صناعة السيارات، ولنضمن كذلك أننا كفورمولا واحد نمثل منصة إبداعية".

واستكمل: "لذا، علينا كذلك توقع تجميد المحركات لموسم 2022".

واستطرد: "أعتقد أنه علينا التفكير بكل ذلك مسبقاً، بدلاً من الانتظار ومن ثم خوض محادثات جنونية ضمن وقت ضيق".

واختتم: "التجميد يجعل من كل ذلك ممكناً، ويمنحنا فرصة الاستعداد".

"فيا" لن تُخفّف قوانين الإعاقة لمسار البحرين القصير

المقال السابق

"فيا" لن تُخفّف قوانين الإعاقة لمسار البحرين القصير

المقال التالي

فاندورن: "من المؤلم" عدم اختياري للمشاركة مكان هاميلتون في البحرين

فاندورن: "من المؤلم" عدم اختياري للمشاركة مكان هاميلتون في البحرين
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الكاتب خلدون يونس

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة الصخير الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة الصخير الكبرى 2020

"فيا" لن تُخفّف قوانين الإعاقة لمسار البحرين القصير
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"فيا" لن تُخفّف قوانين الإعاقة لمسار البحرين القصير

وولف: على الفورمولا واحد بذل كامل الجهود لتسريع تقديم المحركات الجديدة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: على الفورمولا واحد بذل كامل الجهود لتسريع تقديم المحركات الجديدة

من سيقود بديلاً عن هاميلتون في جائزة الصخير الكبرى؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

من سيقود بديلاً عن هاميلتون في جائزة الصخير الكبرى؟

فاندورن: "من المؤلم" عدم اختياري للمشاركة مكان هاميلتون في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فاندورن: "من المؤلم" عدم اختياري للمشاركة مكان هاميلتون في البحرين

شوماخر: أنا جاهز لخوض سباقي الأول في الفورمولا واحد في أبوظبي حال استدعائي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

شوماخر: أنا جاهز لخوض سباقي الأول في الفورمولا واحد في أبوظبي حال استدعائي

رينو تشرح قيمة برنامج تجارب ألونسو على سيارة 2018
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو تشرح قيمة برنامج تجارب ألونسو على سيارة 2018

بوتاس لا يدري أيضحك أم يبكي على حظه العاثر في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس لا يدري أيضحك أم يبكي على حظه العاثر في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

راسل كان "في الحمام" عندما تلقى مكالمة من وولف في الثانية صباحًا بشأن تعويضه هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل كان "في الحمام" عندما تلقى مكالمة من وولف في الثانية صباحًا بشأن تعويضه هاميلتون

فاندورن: "من المؤلم" عدم اختياري للمشاركة مكان هاميلتون في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فاندورن: "من المؤلم" عدم اختياري للمشاركة مكان هاميلتون في البحرين

وولف: على الفورمولا واحد بذل كامل الجهود لتسريع تقديم المحركات الجديدة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: على الفورمولا واحد بذل كامل الجهود لتسريع تقديم المحركات الجديدة

"فيا" لن تُخفّف قوانين الإعاقة لمسار البحرين القصير
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"فيا" لن تُخفّف قوانين الإعاقة لمسار البحرين القصير

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة الصخير الكبرى 2020

2
فورمولا 1

"فيا" لن تُخفّف قوانين الإعاقة لمسار البحرين القصير

3
فورمولا 1

وولف: على الفورمولا واحد بذل كامل الجهود لتسريع تقديم المحركات الجديدة

4
فورمولا 1

من سيقود بديلاً عن هاميلتون في جائزة الصخير الكبرى؟

5
فورمولا 1

فاندورن: "من المؤلم" عدم اختياري للمشاركة مكان هاميلتون في البحرين

34دقيقة

أحدث الأخبار

راسل كان "في الحمام" عندما تلقى مكالمة من وولف في الثانية صباحًا بشأن تعويضه هاميلتون
فورمولا 1

راسل كان "في الحمام" عندما تلقى مكالمة من وولف في الثانية صباحًا بشأن تعويضه هاميلتون

فاندورن: "من المؤلم" عدم اختياري للمشاركة مكان هاميلتون في البحرين
فورمولا 1

فاندورن: "من المؤلم" عدم اختياري للمشاركة مكان هاميلتون في البحرين

وولف: على الفورمولا واحد بذل كامل الجهود لتسريع تقديم المحركات الجديدة
فورمولا 1

وولف: على الفورمولا واحد بذل كامل الجهود لتسريع تقديم المحركات الجديدة

"فيا" لن تُخفّف قوانين الإعاقة لمسار البحرين القصير
فورمولا 1

"فيا" لن تُخفّف قوانين الإعاقة لمسار البحرين القصير

سيدل: على مكلارين عدم الانجرار وراء النتيجة القوية في البحرين
فورمولا 1

سيدل: على مكلارين عدم الانجرار وراء النتيجة القوية في البحرين

أحدث ملفات الفيديو

ما الذي أنقذ حياة غروجان؟ 14:17
فورمولا 1
01-12-2020

ما الذي أنقذ حياة غروجان؟

جان تود يشرح ردة فعل 10:57
فورمولا 1
01-12-2020

جان تود يشرح ردة فعل "فيا" على حادثة غروجان المروعة

أهم الصور لمجريات جائزة البحرين الكبرى 02:51
فورمولا 1
01-12-2020

أهم الصور لمجريات جائزة البحرين الكبرى

ThinkingForward: مقابلة مع رودي باسو ومارك غالاغر 28:42
فورمولا 1
01-12-2020

ThinkingForward: مقابلة مع رودي باسو ومارك غالاغر

حادثة غروجان الرهيبة في سباق البحرين 02:28
فورمولا 1
01-12-2020

حادثة غروجان الرهيبة في سباق البحرين

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.