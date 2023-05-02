وولف: على الفورمولا واحد البحث عن أجوبة بعد سباق باكو "المملّ"
يرى توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنه يتوجب على الفورمولا واحد عدم التركيز فقط على تغييرات صيغ الجولات، بل السعي لإدخال تحسينات لخفض الملل في السباقات.
هيمنت نقاشات صيغة السباقات القصيرة الجديدة على مجريات جولة باكو 2023، وإن كانت ستخطف الأضواء من السباق الرئيسي أم لا.
لكن بدلاً من ذلك غابت المنافسات على أرض الحلبة نفسها مع سيارات الجيل الحالي وعدم قدرتها على تقديم المتعة المنشودة مع القوانين التقنية الجديدة التي بدأ تطبيقها منذ 2022.
ويرى وولف أن غياب الحماس على الحلبة يمثل سبباً كافياً للفورمولا واحد والفرق للنظر في العناصر التي لا تعمل ضمن القوانين الجديدة.
فقال بعد سباق باكو الرئيسي يوم الأحد: "لم يكن السباق حماسياً اليوم. لا تجاوزات بالرغم من فوارق الوتيرة الكبيرة. لم يكن عرضاً ممتعاً".
وأكمل: "علينا تحليل الجولة مع صيغة السباق القصير مع الأخذ بالإيجابيات الموجودة. لكن في النهاية، كل شيء يعود إلى التسابق".
وتابع: "نحتاج لمعارك قوية، أعتقد أن أهم ما جرى في السباق القصير هي معركة جورج (راسل) وماكس (فيرستابن). ولم نرَ مثل ذلك اليوم".
واسترسل: "حتى لو كان الفارق ضمن 0.2 ثانية، فإن التجاوز صعب جداً. يكاد يكون مستحيلاً، إلا في حال ارتكب السائق خطأ ما".
واستكمل: "علينا حقاً البحث والنظر في ما جرى لتفادي تكرار السباقات المملة".
توتو وولف، مدير فريق مرسيدس
تصوير: صور موتورسبورت
وبينما أشار وولف إلى أن تقصير منطقة تفعيل "دي آر أس" كانت من عوامل تصعيب التجاوزات، لكن السائقين أنفسهم يرون أن السيارات الحالية تصعّب الاقتراب والتجاوز، أكثر من العام الماضي.
حيث قال سيرجيو بيريز سائق ريد بُل والفائز بالسباق: "أشعر أن هذه السيارات تولد مزيداً من الارتكازية، بالتالي فإن السيارة في الخلف تواجه صعوبة في اللحاق بالسيارة في الأمام".
وأكمل: "برأيي، لم يكن تقصير منطقة ’دي آر أس’ خياراً صائباً، لأن ذلك يصعّب التجاوزات أكثر من العام الماضي حتى وذلك أمر نحتاج لمراجعته".
بالمقابل، لا يرى وولف أن البطولة بحاجة لاعتماد صيغة قوانين جديدة مرة أخرى.
فقال: "أعتقد أنه وبعد جولة كهذه، علينا ألا نتشتت بالسلبيات، وأن نقول أننا ذهبنا في اتجاه خاطئ وأننا بحاجة لتغييرات شاملة".
وأكمل: "بل علينا فهم سبب عدم وجود الحماس. في السباق شاهدنا سيارتين تحلقان في المقدمة بفارق 20 ثانية، أما نحن فلم نكن ندرك من الأسرع بيننا وبين أستون مارتن وفيراري. فأنت تعلق في مكانك وتبقى في موقعك طوال الوقت".
واختتم: "بالنسبة لنا، المسألة تتعلق بإيجاد بيانات أكبر للسباقات المقبلة لنرى كيف بوسعنا التطور ومن ثم إجراء التعديلات المناسبة".
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