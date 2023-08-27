وولف: على الحكّام" منح عقوبات قاسية" لقاء الإعاقات في التصفيات

لم ينجح هاميلتون بالتأهل للقسم الثالث من التصفيات في هولندا حيث تعرض للإعاقة عدة مرات أثناء لفاته السريعة.

آخرها كان مع يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري، وذلك خلال القسم الثاني حيث فشل البريطاني في التأهل منه واكتفى بالمركز 13.

ورغم اعتراف هاميلتون بأن إعاقة الياباني له لم تكن لتشكل فارقاً كبيراً بالنظر إلى بطء وتيرة السيارة، لكن زميله جورج راسل نجح بالتأهل ثالثاً خلف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل صاحب قطب الانطلاق الأول ولاندو نوريس (مكلارين).

ولم يمنح الحكام أية عقوبة على حادثة الإعاقة بين هاميلتون وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن خلال القسم الأول، ربما لأن الإسباني كان بالفعل خلف سيارات بطيئة أخرى.

وبعد التصفيات، تمت معاقبة تسونودا بثلاثة مراكز على شبكة الانطلاق، لكن لانس سترول (أستون مارتن) لم يُعاقب.

وضمن معرض كلامه بعد التصفيات، عبّر وولف عن شعوره بأنه يجب منح عقوبات أكثر قسوة لإجبار الفرق والسائقين على الانتباه بشكل أكبر وتفادي السائقين الذين يقومون بلفات سريعة.

فقال: "الجواب هو: العقوبة، العقوبة. إن كنت تعلم أنك لن تذهب للسجن بسبب الغش في تقرير الضرائب، حينها ستغش!".

وأكمل: "لا أفهم سبب عدم منح عقوبات لمثل تلك الحالات (إعاقة السائق)".

وأردف: "كانت الإعاقة واضحة في القسم الأول، وكذلك مع تسونودا، إنه شخص لطيف، لكنه أعاق لويس في لفته السريعة، ولم يبتعد عن خط التسابق الجاف".

وأضاف: "يمكن القول، حسناً لقد اتجه نحو الداخل وبالتالي لم يكلّف لويس الكثير من الوقت، لكن الانتقال من المسار الجاف إلى المبلل يكلف وقتاً وأعتقد أن عُشر ثانية كان ليضعه في القسم الثالث".

واختتم: "لذا، لا بد من عقوبات قاسية، حينها سيبدأ الجميع بالنظر إلى المرآة!".