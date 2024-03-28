وولف: علاقة مرسيدس مع فيرستابن "يجب أن تحصل في مرحلة ما"

بعد أنباء انتقال هاميلتون الصادم من مرسيدس إلى فيراري بدءاً من موسم 2025 في الفورمولا واحد، يبدو أن هناك إمكانية لعدم إكمال فيرستابن مع فريقه ريد بُل وسط صراع القوى الدائر في العلامة النمساوية حالياً رغم عقده الذي ينتهي بنهاية 2028.

وهناك جدل حول العلاقة بين كريستيان هورنر مدير الفريق وما بين يوس فيرستابن والد ماكس، الذي صرّح بأنّ بقاء الأخير في مركزه "سيمزّق الفريق".

وبعد تسريبات إعلامية لاحقة، يبدو أن مصير فيرستابن مع ريد بُل مرتبط ببقاء هيلموت ماركو مستشار الفريق لرياضة السيارات.

حيث جاء ذلك على ضوء وجود بند فك ارتباط "متعلق بوجود ماركو"، ما يعني أن الهولندي قادر على فك عقده في حال خروج صاحب الـ 80 عاماً من الفريق.

وكل هذا صبّ الزيت على النار فيما يتعلق بفكرة استبدال هاميلتون بـ فيرستابن ضمن صفوف مرسيدس بدءاً من 2025 وذلك قبل حقبة القوانين الجديدة التي ستشهد تغييرات كبيرة في المحركات، وسط شائعات بأن وحدات طاقة ريد بُل متأخرة عن مثيلاتها لدى مرسيدس وفيراري.

وضمن معرض كلامه مع "فوكس سبورتس أستراليا"، أوضح وولف أن وجود علاقة مع فيرستابن ستكون "مذهلة" وأنها "بحاجة لأن تحصل في مرحلة ما".

وحين سُئِل متى سيتم اتخاذ القرار إزاء هوية السائق الآخر بجانب جورج راسل، ردّ وولف: "لدينا مقعد شاغر، الشاغر الوحيد بين فرق الصدارة - إلا في حال قرر ماكس الخروج".

وأكد وولف أن مرسيدس ستتخذ القرار بحلول الصيف، مشيراً إلى أن "النتائج" تعتمد على قرار ماكس.

وكانت مرسيدس تمتلك فرصة ضم فيرستابن حين كان ينافس في الفورمولا 3 الأوروبية 2014، لكنها لم تقدم له مقعداً حينها، بعكس ريد بُل التي سرعان ما قدمت للهولندي مقعداً في الفورمولا واحد على طريقه ليصبح بطل عالم ثلاث مرات.

"رأيته في الفورمولا 3 وكان جيداً جداً. تجمعني علاقة جيدة بوالده، وقد جلسنا معاً وتكلمنا في منزلي في فيينا، وقلت ’ما الذي بوسعنا فعله الآن؟’" قال وولف.

وأكمل: "لم أتمكن من منحه مقعداً في الفورمولا واحد، قلتُ ’دعنا نُشركه في الفورمولا 2 أولاً، بدعم كامل وأنا أضمن له مقعداً العام التالي’".

وأضاف: "لكنه قال أنهم ’حصلوا على عقد من ريد بُل (للمشاركة مع تورو روسو)، ومباشرة’. هذا ما حصل. كنت أعلم أننا لن نتمكن من تقديم عرض أفضل منهم".

وأردف: "منتصف الموسم (التالي)، قاد بديلاً (عن دانييل كفيات) مع ريد بُل وحصل على المقعد".

وحين سُئِل إن كانت هناك فرصة لعودة العلاقة مع فيرستابن مجدداً، ردّ وولف: "تماماً، إنها علاقة نحتاج إلى أن تحصل في مرحلة ما، لكننا لا نعلم متى".

كما أشار وولف كذلك إلى أن فيرستابن هو "خيار مرسيدس الأول" كبديل عن هاميلتون، رغم أنه لا يستثني مرشحين آخرين أمثال فرناندو ألونسو، كارلوس ساينز وأندريا كيمي أنتونيللي سائق فورمولا 2.