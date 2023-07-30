وولف: عقوبة هاميلتون في سباق بلجيكا القصير "قاسية"

تم تطبيق عقوبة 5 ثوانٍ على هاميلتون بعد الاحتكاك الذي حصل بينه وبين بيريز أثناء صراعهما على المركز خلال السباق القصير.

وأدى الاحتكاك إلى تضرر سيارة ريد بُل بشكل واضح، حيث اضطر المكسيكي للانسحاب لاحقاً.

وبينما يشعر بيريز والاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أن اللوم يقع على هاميلتون، يرى وولف أن سائقه لم يرتكب أي خطأ.

فقال: "إنها حادثة تسابق مئة بالمئة. هذا سباق قصير. نريد منهم التنافس، وحجّة تضرر السيارة (ريد بُل) ليست صالحة لأن بيريز كان يتراجع قبلها. وبشكل كبير جداً".

وأكمل: "بالنظر إليهما ضمن المنعطف، كانا جنباً إلى جنب. بالتأكيد الحادثة يتسبب بها كلا الطرفان، لكنها كانت حادثة تسابق. من وجهة نظري ذلك واضح تماماً".

وتمكن هاميلتون من مواصلة سباقه بعد الاحتكاك مع بيريز، ليتمسك بالمركز الرابع، حيث لم ينجح بتجاوز بيير غاسلي سائق ألبين صاحب المركز الثالث.

لكن العقوبة الزمنية التي تلقاها البريطاني أرجعته للمركز السابع أمام زميله جورج راسل.

رأي "فيا"

يرى الحكام أن هاميلتون هو المُلام في هذه الحادثة وأنه كان قادراً على تفاديها.

حيث أشاروا في بيانهم إلى أن بطل العالم سبع مرات، واجه صعوبة في الانعطاف (أندرستير) ليتجه صوب سيارة بيريز وذلك بعد ملامسة الحفف الجانبية.

"كان هاميلتون يحاول تجاوز بيريز من الجهة الداخلية للمنعطف 15. منحه بيريز مساحة صغيرة من الجهة الداخلية، هاميلتون لمس الحفف الحانبية ونتيجة لذلك واجه صعوبة في الانعطاف متجهاً صوب بيريز ضمن ظروف المسار المبلل".

واعتبر الحكام أن هاميتلون هو المُلام بنسبة كبيرة لتسببه بالحادثة لذلك تلقى عقوبة 5 ثوانٍ، علاوة على تلقي نقطتي عقوبة على رخصته.