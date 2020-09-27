فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
تذاكر
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
11 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
25 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
33 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
74 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة روسيا الكبرى / أخبار عاجلة

وولف: عقوبة هاميلتون في روسيا "مبالغ فيها"

المشاركات
التعليقات
وولف: عقوبة هاميلتون في روسيا "مبالغ فيها"

يرى توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ العقوبتين اللتين تلقاهما سائقه لويس هاميلتون في روسيا "مبالغ فيهما".

أقرّت فيا خرق هاميلتون للقوانين من خلال قيامه بإجراءات التدرب على الانطلاقة خارج الأماكن المحددة ضمن تعليمات مايكل ماسي مدير السباق قُبيل الحدث، حيث حصل البريطاني على عقوبتين بخمس ثوانٍ لكل منهما.

وبعد قضائه مدة العقوبتين خلال توقفه الوحيد في السباق، أنهى هاميلتون بالمركز الثالث خلف الفائز وزميله بالفريق فالتيري بوتاس وماكس فيرشتابن سائق ريد بُل، كما تلقّى هاميلتون كذلك نقطتي عقوبة على رخصته، ما يضعه على بُعد نقطتين فقط من حظر المشاركة في أحد السباقات.

اقرأ أيضاً:

وقد كشف وولف أنّه بعد الإعلان عن التحقيق فيما قام به هاميلتون، ومباشرة قبل انطلاق السباق، توجّه هو والمدير الرياضي لدى مرسيدس رون ميداوز لرؤية المراقبين.

كما أصرّ وولف كذلك أنّه لن يوجّه اللوم إلى هاميلتون أو الفريق على التسبب بما وصفه بالعقوبة "المبالغ فيها".

فقال: "الأخطاء دومًا ما تحدث سوية. لكن ذلك ليس خطأ الفريق، وليس خطأ لويس. ولا أرغب بتوجيه أصابع الاتّهام إلى أحد، فلم أقم بذلك مُطلقًا".

وأضاف: "رون وأنا ذهبنا لرؤية المراقبين، وكان حكمهم أن لويس لم يتواجد في المكان الصحيح. ولم يكن هنالك ذكر للمكان الصحيح في ملاحظات مدير السباق، أو داخل القوانين. لذلك فإنّنا نعارض ذلك الأمر، نرضخ للقرار ولكننا نعارضه بكل تأكيد".

وتابع: "العقوبة الأخرى كانت عدم القيادة بسرعة ثابتة خلف سيارة الأمان، وذلك الجانب محل جدل كذلك. لكنّ السباق بدأ وانتهى. تلقى لويس عقوبة 10 ثوانٍ. لكن علينا تقبّل ذلك والمُضي قُدمًا".

وأكمل: "لست سعيدًا بالعقوبة بكل تأكيد، كونها مبالغ فيها على نحوٍ كبير. سأحترم دومًا قرارات المراقبين وقيامهم بوظيفتهم، لكنّنا في تلك العقوبة نرضخ للحُكم رغم معارضتنا له".

وقد أصرّ وولف أنّ هاميلتون لم يكتسب أيّة أفضليّة عبر الانطلاق من المكان الذي قام فيه بذلك.

اقرأ أيضاً:

حيث قال: "الأمور ليس دومًا باللونين الأبيض والأسود، وهنالك مجال للتأويل. هنالك قوانين يُمكن تأويلها بطريقتين. وهنالك منطق كذلك".

وأردف: "هنالك حقيقة بأنّ حصل على عقوبة خلال السباق، وفي الواقع كانت هنالك عقوبتان تلقاهما، على إثر خرق حدث قبل السباق. وهنالك جدل أنّه حصل على أفضلية عبر التدرب على الانطلاقة هناك، ولم تكن هنالك أفضلية كونه لم يكن هنالك تماسك. في النهاية، ما حدث قد حدث، وجميعنا تأثّرنا به".

واختتم: "علينا النظر في إجراءات التدرب وكذلك التواصل فيما بيننا. لكن ومثل كلّ مرة، لن نلقي باللوم على أشخاص، بل سنستهدف المشكلة".

هاميلتون بعد العقوبة في سوتشي: "يُحاولون إيقافي"

المقال السابق

هاميلتون بعد العقوبة في سوتشي: "يُحاولون إيقافي"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة روسيا الكبرى

الأكثر شعبية اليوم

وولف: عقوبة هاميلتون في روسيا "مبالغ فيها"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: عقوبة هاميلتون في روسيا "مبالغ فيها"

بوتاس يستفيد من عقوبة هاميلتون ليُحقّق فوزه الثاني في روسيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير السباق

بوتاس يستفيد من عقوبة هاميلتون ليُحقّق فوزه الثاني في روسيا

هاميلتون بعد العقوبة في سوتشي: "يُحاولون إيقافي"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون بعد العقوبة في سوتشي: "يُحاولون إيقافي"

نحلة كبيرة منعت بوتاس من الفرملة بشكلٍ صحيح بعد الانطلاقة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نحلة كبيرة منعت بوتاس من الفرملة بشكلٍ صحيح بعد الانطلاقة

كوارتارارو يفوز في كتالونيا وينتزع صدارة الترتيب العام بعد حادث دوفيزيوزو
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير السباق

كوارتارارو يفوز في كتالونيا وينتزع صدارة الترتيب العام بعد حادث دوفيزيوزو

روسي: لم أستسلم للشكوك بداخلي حول مستقبلي في الموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي: لم أستسلم للشكوك بداخلي حول مستقبلي في الموتو جي بي

فورمولا 2: زهو يرث الفوز في روسيا مستفيدًا من عدم استئناف السباق إثر حادثة غيوتو وأيتكن
فورمولا 2 فورمولا 2 / تقرير السباق

فورمولا 2: زهو يرث الفوز في روسيا مستفيدًا من عدم استئناف السباق إثر حادثة غيوتو وأيتكن

هاميلتون قيد التحقيق إثر إكماله تدرّبًا على الانطلاقة قُبيل سباق روسيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون قيد التحقيق إثر إكماله تدرّبًا على الانطلاقة قُبيل سباق روسيا

أحدث الأخبار

وولف: عقوبة هاميلتون في روسيا "مبالغ فيها"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: عقوبة هاميلتون في روسيا "مبالغ فيها"

هاميلتون بعد العقوبة في سوتشي: "يُحاولون إيقافي"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون بعد العقوبة في سوتشي: "يُحاولون إيقافي"

نحلة كبيرة منعت بوتاس من الفرملة بشكلٍ صحيح بعد الانطلاقة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نحلة كبيرة منعت بوتاس من الفرملة بشكلٍ صحيح بعد الانطلاقة

بوتاس يستفيد من عقوبة هاميلتون ليُحقّق فوزه الثاني في روسيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير السباق

بوتاس يستفيد من عقوبة هاميلتون ليُحقّق فوزه الثاني في روسيا

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

وولف: عقوبة هاميلتون في روسيا "مبالغ فيها"

54د
2
فورمولا 1

بوتاس يستفيد من عقوبة هاميلتون ليُحقّق فوزه الثاني في روسيا

3
فورمولا 1

هاميلتون بعد العقوبة في سوتشي: "يُحاولون إيقافي"

4
فورمولا 1

نحلة كبيرة منعت بوتاس من الفرملة بشكلٍ صحيح بعد الانطلاقة

5
موتو جي بي

كوارتارارو يفوز في كتالونيا وينتزع صدارة الترتيب العام بعد حادث دوفيزيوزو

أحدث الأخبار

وولف: عقوبة هاميلتون في روسيا "مبالغ فيها"
فورمولا 1

وولف: عقوبة هاميلتون في روسيا "مبالغ فيها"

هاميلتون بعد العقوبة في سوتشي: "يُحاولون إيقافي"
فورمولا 1

هاميلتون بعد العقوبة في سوتشي: "يُحاولون إيقافي"

نحلة كبيرة منعت بوتاس من الفرملة بشكلٍ صحيح بعد الانطلاقة
فورمولا 1

نحلة كبيرة منعت بوتاس من الفرملة بشكلٍ صحيح بعد الانطلاقة

بوتاس يستفيد من عقوبة هاميلتون ليُحقّق فوزه الثاني في روسيا
فورمولا 1

بوتاس يستفيد من عقوبة هاميلتون ليُحقّق فوزه الثاني في روسيا

هاميلتون على بُعد نقطتين من حظر المشاركة في أحد السباقات بعد عقوبتَيه في روسيا
فورمولا 1

هاميلتون على بُعد نقطتين من حظر المشاركة في أحد السباقات بعد عقوبتَيه في روسيا

أحدث ملفات الفيديو

مسيرة جورجيو بيولا المذهلة في عالم سباقات السيارات 08:49
فورمولا 1

مسيرة جورجيو بيولا المذهلة في عالم سباقات السيارات

تقديم رئيس الفورمولا واحد الجديد: ستيفانو دومينيكالي 04:26
فورمولا 1

تقديم رئيس الفورمولا واحد الجديد: ستيفانو دومينيكالي

لماذا تمّ منع الأجنحة المرنة في الفورمولا واحد؟ 06:01
فورمولا 1

لماذا تمّ منع الأجنحة المرنة في الفورمولا واحد؟

أحد أروع سباقات هاميلتون: سيلفرستون 2008 مع المطر 01:33
فورمولا 1

أحد أروع سباقات هاميلتون: سيلفرستون 2008 مع المطر

أجمل اللحظات من جائزة روسيا الكبرى 03:13
فورمولا 1

أجمل اللحظات من جائزة روسيا الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.