وولف: عقوبة هاميلتون في روسيا "مبالغ فيها"

أقرّت فيا خرق هاميلتون للقوانين من خلال قيامه بإجراءات التدرب على الانطلاقة خارج الأماكن المحددة ضمن تعليمات مايكل ماسي مدير السباق قُبيل الحدث، حيث حصل البريطاني على عقوبتين بخمس ثوانٍ لكل منهما.

وبعد قضائه مدة العقوبتين خلال توقفه الوحيد في السباق، أنهى هاميلتون بالمركز الثالث خلف الفائز وزميله بالفريق فالتيري بوتاس وماكس فيرشتابن سائق ريد بُل، كما تلقّى هاميلتون كذلك نقطتي عقوبة على رخصته، ما يضعه على بُعد نقطتين فقط من حظر المشاركة في أحد السباقات.

وقد كشف وولف أنّه بعد الإعلان عن التحقيق فيما قام به هاميلتون، ومباشرة قبل انطلاق السباق، توجّه هو والمدير الرياضي لدى مرسيدس رون ميداوز لرؤية المراقبين.

كما أصرّ وولف كذلك أنّه لن يوجّه اللوم إلى هاميلتون أو الفريق على التسبب بما وصفه بالعقوبة "المبالغ فيها".

فقال: "الأخطاء دومًا ما تحدث سوية. لكن ذلك ليس خطأ الفريق، وليس خطأ لويس. ولا أرغب بتوجيه أصابع الاتّهام إلى أحد، فلم أقم بذلك مُطلقًا".

وأضاف: "رون وأنا ذهبنا لرؤية المراقبين، وكان حكمهم أن لويس لم يتواجد في المكان الصحيح. ولم يكن هنالك ذكر للمكان الصحيح في ملاحظات مدير السباق، أو داخل القوانين. لذلك فإنّنا نعارض ذلك الأمر، نرضخ للقرار ولكننا نعارضه بكل تأكيد".

وتابع: "العقوبة الأخرى كانت عدم القيادة بسرعة ثابتة خلف سيارة الأمان، وذلك الجانب محل جدل كذلك. لكنّ السباق بدأ وانتهى. تلقى لويس عقوبة 10 ثوانٍ. لكن علينا تقبّل ذلك والمُضي قُدمًا".

وأكمل: "لست سعيدًا بالعقوبة بكل تأكيد، كونها مبالغ فيها على نحوٍ كبير. سأحترم دومًا قرارات المراقبين وقيامهم بوظيفتهم، لكنّنا في تلك العقوبة نرضخ للحُكم رغم معارضتنا له".

وقد أصرّ وولف أنّ هاميلتون لم يكتسب أيّة أفضليّة عبر الانطلاق من المكان الذي قام فيه بذلك.

حيث قال: "الأمور ليس دومًا باللونين الأبيض والأسود، وهنالك مجال للتأويل. هنالك قوانين يُمكن تأويلها بطريقتين. وهنالك منطق كذلك".

وأردف: "هنالك حقيقة بأنّ حصل على عقوبة خلال السباق، وفي الواقع كانت هنالك عقوبتان تلقاهما، على إثر خرق حدث قبل السباق. وهنالك جدل أنّه حصل على أفضلية عبر التدرب على الانطلاقة هناك، ولم تكن هنالك أفضلية كونه لم يكن هنالك تماسك. في النهاية، ما حدث قد حدث، وجميعنا تأثّرنا به".

واختتم: "علينا النظر في إجراءات التدرب وكذلك التواصل فيما بيننا. لكن ومثل كلّ مرة، لن نلقي باللوم على أشخاص، بل سنستهدف المشكلة".