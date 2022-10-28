وولف: عقوبة خرق ريد بُل لسقف النفقات "ضعيفة للغاية"
يعتقد توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن العقوبة الموقّعة على ريد بُل إثر خرقها لسقف النفقات "ضعيفة للغاية".
أعلنت فيا اليوم أن ريد بُل قد وقّعت اتفاقية خرق مقبول مع الكيان الحاكم تتقبّل بها خرقها لسقف النفقات.
ونتيجة لذلك تمّ تغريم العلامة النمساوية 7 ملايين دولار وخفض بنسبة 10 بالمئة في الاختبارات الانسيابية للأشهر الـ 12 المُقبلة.
وتعقيبًا على تلك العقوبة قال وولف: "أعتقد بأن أيّة عقوبة، بالنسبة لنا، ستكون ضعيفة للغاية. بالنسبة له، ستكون قاسية للغاية".
وأضاف: "أرى بأن أي خفض في وقت نفق الهواء سيكون مؤثرًا، ولكن إلى أي حد؟ سيكون من الصعب على الحكم على ذلك في هذه المرحلة".
وتابع: "أعتقد أنه وبالنظر إلى الأمر بشكل مُطلق، فإن 7 ملايين دولار مبلغ مالي كبير. لكن ربما بالنظر إلى الصورة الأكبر بالنسبة لريد بُل، وبالنظر إلى استثمارهم في جانب وحدات الطاقة وعلى الفريق، فلن يكون مبلغًا كبيرًا".
وأكمل: "الإضرار بالسمعة الذي يحدث هو على الأرجح التأثير الأكبر هنا، ولا فريق سيرغب بالاقتراب من ذلك، كوننا بطبيعة الحال نعيش في عالم شفاف ومتوافق".
هذا وأشاد وولف بإشراف فيا على عملية سقف النفقات وضمان أن تتلقى ريد بُل عقوبة صارمة، مُشيرًا إلى أن نتيجة تلك العملية أظهرت بأن "لا شيء تم إخفاؤه".
فقال: "الأمر الإيجابي هو الحكم القوي للمسألة. لا شيء تم إخفاؤه والتزمت فيا بالعملية. أعتقد أنه بالرُغم من أن الإدارة الحالية (لمحمد بن سليم) تحكم الرياضة منذ 10 أشهر فقط، إلا أنه من المشجّع للغاية رؤية إتمام الأمور بهذا الشكل".
ساينز يتقدّم ثنائيّة فيراري المتقاربة في المكسيك
راسل في الصدارة وحادث للوكلير في التجارب الحرّة الثانية في المكسيك
أحدث الأخبار
باها البرتغال: الراجحي ينقض على الصدارة
سجَّل السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي أسرع الأوقات في المرحلة الأولى من باها بورتاليغري 500 في البُرتغال، وصعد لصدارة الترتيب العام، إذ يسعى للحفاظ على لقب كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة "باها".
فيراري غير راضية بـ "التأثير المحدود للغاية" لعقوبة ريد بُل
قالت فيراري أنّها غير راضية عن "التأثير المحدود للغاية" للعقوبة التي وجّهتها "فيا" إلى ريد بُل لقاء خرقها قوانين سقف النفقات لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد.
راسل في الصدارة وحادث للوكلير في التجارب الحرّة الثانية في المكسيك
ضمن جورج راسل الزمن الأسرع مع نهاية مجريات اليوم الجمعة من جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا واحد، في الوقت الذي تعرّض فيه شارل لوكلير لحادث مبكّر أضرّ بسيارته فيراري.
وولف: عقوبة خرق ريد بُل لسقف النفقات "ضعيفة للغاية"
يعتقد توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن العقوبة الموقّعة على ريد بُل إثر خرقها لسقف النفقات "ضعيفة للغاية".