وولف: عقوبة خرق ريد بُل لسقف النفقات "ضعيفة للغاية"

أعلنت فيا اليوم أن ريد بُل قد وقّعت اتفاقية خرق مقبول مع الكيان الحاكم تتقبّل بها خرقها لسقف النفقات.

ونتيجة لذلك تمّ تغريم العلامة النمساوية 7 ملايين دولار وخفض بنسبة 10 بالمئة في الاختبارات الانسيابية للأشهر الـ 12 المُقبلة.

وتعقيبًا على تلك العقوبة قال وولف: "أعتقد بأن أيّة عقوبة، بالنسبة لنا، ستكون ضعيفة للغاية. بالنسبة له، ستكون قاسية للغاية".

وأضاف: "أرى بأن أي خفض في وقت نفق الهواء سيكون مؤثرًا، ولكن إلى أي حد؟ سيكون من الصعب على الحكم على ذلك في هذه المرحلة".

وتابع: "أعتقد أنه وبالنظر إلى الأمر بشكل مُطلق، فإن 7 ملايين دولار مبلغ مالي كبير. لكن ربما بالنظر إلى الصورة الأكبر بالنسبة لريد بُل، وبالنظر إلى استثمارهم في جانب وحدات الطاقة وعلى الفريق، فلن يكون مبلغًا كبيرًا".

وأكمل: "الإضرار بالسمعة الذي يحدث هو على الأرجح التأثير الأكبر هنا، ولا فريق سيرغب بالاقتراب من ذلك، كوننا بطبيعة الحال نعيش في عالم شفاف ومتوافق".

هذا وأشاد وولف بإشراف فيا على عملية سقف النفقات وضمان أن تتلقى ريد بُل عقوبة صارمة، مُشيرًا إلى أن نتيجة تلك العملية أظهرت بأن "لا شيء تم إخفاؤه".

فقال: "الأمر الإيجابي هو الحكم القوي للمسألة. لا شيء تم إخفاؤه والتزمت فيا بالعملية. أعتقد أنه بالرُغم من أن الإدارة الحالية (لمحمد بن سليم) تحكم الرياضة منذ 10 أشهر فقط، إلا أنه من المشجّع للغاية رؤية إتمام الأمور بهذا الشكل".