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فورمولا 1 / جائزة قطر الكبرى أخبار

وولف: عقوبة البرازيل أيقظت "قوى البطل الخارق" بداخل هاميلتون في إنترلاغوس وقطر

يعتقد توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن المحنة التي واجهها لويس هاميلتون في البرازيل أيقظت بداخله "قوى البطل الخارق"، ليتمكن من تحقيق فوزين متتاليين ويُحوّل الزخم في معركة لقب الفورمولا واحد هذا الموسم.

وولف: عقوبة البرازيل أيقظت "قوى البطل الخارق" بداخل هاميلتون في إنترلاغوس وقطر

فرض هاميلتون سيطرة كاملة على سباق قطر منطلقًا من المركز الأول ليحقق فوزًا مستحقًا ويقلّص الفارق مع ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل في الترتيب العام إلى 8 نقاط مع بقاء سباقين على نهاية الموسم.

وسجّل ذلك الفوز الثاني على التوالي بعد فوزه سائق مرسيدس على حلبة إنترلاغوس يوم الأحد الماضي، والذي أتى بعدما انطلق في السباق القصير من المركز الأخير إثر شطب نتيجته في التصفيات جرّاء خرق للقوانين التقنية، لكنه عاد ليُكمل السباق القصير خامسًا، ويشق طريقه في السباق الرئيسي من المركز العاشر - إثر تراجعه جراء عقوبة المحرك - نحو فوز بارع.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما كان احتدام معركة اللقب قد ساهم في إخراج الأفضل من هاميلتون في الوقت الحالي، قال وولف: "لقد أيقظوا الأسد بعد عقوبة يوم السبت في إنترلاغوس".

وأضاف: "إنه في عالمه الخاص، قاسٍ ويسابق بدم بارد. ذلك أفضل مستوى نافس به لويس، وقد رأينا ذلك في الماضي".

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وقد أشار وولف إلى عقوبة شطب نتيجة التصفيات في البرازيل على أنها الشرارة التي جلبت الأفضل من داخل هاميلتون، موضحًا قدرة البريطاني على القتال في مواجهة المِحن.

فقال: "أعتقد أنه عندما واجه تلك المحنة، فقد ذهب به ذلك إلى مكان خوّله استخراج قوى البطل الخارق بداخله".

وتابع: "وكانت هذه المحنة هي التي استخرجت منه ذلك الأداء في إنترلاغوس".

ورغم احتدام المعركة مع ريد بُل بشكل أكبر من ذي قبل خلال هذا الموسم، لكنّ وولف أكّد على أنه لم يتوقّف مُطلقًا عن الإيمان بأن اللقبين ما يزالان قريبَي المنال من مرسيدس.

فقال: "الجميع في الفريق يرفضون الاستسلام، وأنا ممتن للطريقة التي تتأرجح بها الأفضلية في معركة اللقب. آمُل أن تستمر المعركة حتى النهاية، وأيًا كان من سيفوز، فإنه يستحق الفوز".

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