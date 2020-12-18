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وولف: عقد هاميلتون قد ينتظر حتّى عشيّة انطلاق التجارب الشتويّة لموسم 2021

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وولف: عقد هاميلتون قد ينتظر حتّى عشيّة انطلاق التجارب الشتويّة لموسم 2021

قال فريق مرسيدس أنّه قد ينتظر حتّى عشيّة انطلاق التجارب الشتويّة لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد من أجل إتمام عقد لويس هاميلتون الجديد.

ينتهي عقد بطل العالم الحالي نهاية العام الجاري، وتبدو موافقته على صفقة حتميّة للبقاء في صفوف الصانع الألماني أمرًا حتميًا.

لكن في حين أنّ هكذا محادثات تكون قد انتهت بحلول هذه المرحلة عادة، فإنّ تأثير وباء كورونا أخّر اتّفاق مرسيدس وهاميلتون على الشروط.

فضلًا عن ذلك أمضى توتو وولف مدير فريق مرسيدس الكثير من الوقت مؤخّرًا في التركيز على عقده الشخصي لتمديد بقائه على رأس الفريق في الأعوام الثلاثة المقبلة، إلى جانب اتّفاق الشراكة مع شركة المواد الكيميائيّة "إينيوس".

وبحديثه اليوم الجمعة، قال وولف أنّه لا يوجد قلقٌ إزاء عدم إتمام الصفقة مع هاميلتون حتّى الآن، وأوضح أنّه لا حاجة للتسرّع.

وقال النمساوي: "حقّقنا سلسلة رائعة ناجحة من البطولات في الأعوام السبعة الماضية، ولا يُوجد سببٌ يدعو لعدم المواصلة، هذا من منظوري".

وأضاف: "هاميلتون في أفضل مستوياته وسيبقى كذلك لفترة. لهذا السبب تُعدّ المواصلة معًا أمرًا بديهيًا لا يستحقّ التفكير".

وأكمل: "أمّا إن كنت تسألون عن سبب عدم التوقيع على العقد بعد فإنّه بسيط. دائمًا ما وضعنا الأولويّة لإكمال البطولة، وعدم تشتيت تركيزنا بمحادثات تكون صعبة في بعض الأحيان، وتلك طبيعة المفاوضات. لكنّ وباء كورونا حلّ فجأة".

وأردف: "أخّر ذلك المحادثات قليلًا، لكنّنا لسنا قلقين كونها ستتمّ في النهاية".

وواصل شرحه بالقول: "ليس لدينا موعدٌ محدّد لذلك، كوننا لا نريد أن تُسلّط علينا وسائل الإعلام أيّ ضغطٍ حيال سبب عدم التوقيع بعد. سيتمّ ذلك عاجلًا أم آجلًا. سيتمّ ذلك قبل التجارب الشتويّة على أقصى تقدير".

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وبالرغم من أنّ هاميلتون سيطلب على الأرجح راتبًا ضخمًا كجزء من الصفة الجديدة، لا يشكّ أولا كالينيوس رئيس مرسيدس في أنّ البريطاني هو الشخص الأنسب للصانع الألماني.

وقال أولا: "أعتقد بأنّ لويس هو السائق الأعظم، أو أحد أعظم السائقين على الإطلاق. عرفته منذ أن كان طفلًا".

وأضاف: "أعتقد بأنّ إصراره واحترافه في ما يتعلّق بتكريسه لحياته ليكون السائق الأعظم رائعٌ وجديرٌ بالثناء. كما أنّه شخصٌ لطيف كذلك".

وأكمل: "لذا نودّ مواصلة هذه الشراكة. ويعود الأمر إلى توتو ضمن دوره لإتمام ذلك".

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