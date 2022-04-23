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وولف: عطلة نهاية أسبوع إيمولا "للنسيان" بالنسبة لمرسيدس

اعترف توتو وولف مدير فريق مرسيدس للفورمولا واحد أنّ عطلة نهاية أسبوع جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى "للنسيان" بالنسبة لفريقه وذلك بعد عجز سائقَيه جورج راسل ولويس هاميلتون على التقدّم إلى العشرة الأوائل في سباق السبت القصير.

وولف: عطلة نهاية أسبوع إيمولا "للنسيان" بالنسبة لمرسيدس

فشل سائقا مرسيدس في العبور إلى القسم الثالث من التجارب التأهيليّة يوم الجمعة وذلك للمرّة الأولى منذ جائزة اليابان الكبرى 2012، حيث تأهّل راسل في المركز الـ 11 وهاميلتون في الـ 13.

وترك ذلك فريق مرسيدس المُعاني أصلًا في وضع الحدّ من الضرر، وهو ما فعله بشكلٍ جيّد في السباقات الثلاثة الأولى من الموسم، لكنّ تلك المهمّة ازدادت صعوبة في إيمولا.

لكن في حين أنّ مرسيدس كانت تأمل الاستفادة من سباق السبت القصير للتقدّم في الترتيب وكسب مراكز انطلاق أفضل للسباق الرئيسي غدًا الأحد، فوجئ الفريق بعدم تحقيقه لأيّ تقدّم.

إذ حلّ راسل في مركز انطلاقه، بينما خسر هاميلتون مركزًا لصالح يوكي تسونودا.

واعترف توتو وولف مدير الفريق أنّ عطلة نهاية الأسبوع "للنسيان" و"هي تجربة أخرى تدعو للتواضع" بعد أن علق سائقاه في قطار "دي آر اس".

وقال النمساوي: "أعتقد بأنّ تحقيق النقاط يجب أن يكون الحدّ الأدنى، لكنّنا لم نضع توقّعاتنا هناك وبالتالي عطلة نهاية هذا الأسبوع للنسيان".

وأكمل: "يُمكنك أن تقول: حسنًا، نحن نتعلّم، لكنّنا لم نكن جيّدين على صعيد تحمية الإطارات، ولا يُمكن فعل الكثير في الحقيقة".

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وأردف: "لا توجد معجزة يُمكن توقّعها عند انطلاقة السباق، لأنّ التجاوز سهلٌ جدًا. يُمكننا كسب بعض المراكز. أظهرنا ذلك اليوم، لكن ليس بسرعة، وبالتالي نتجاوز مسألة أنّنا نتعلّم، هذه تجربة أخرى تدعو للتواضع".

وقال راسل أنّ مرسيدس افتقرت كذلك للسرعة القصوى من أجل الاستفادة من منطقة "دي آر اس" الطويلة على حلبة إيمولا، والتي سمحت بالعديد من التجاوز بعد تواجد العديد من السيارات السريعة خارج مواقعها الحقيقيّة بسبب تصفيات الجمعة الممطرة.

عوضًا عن ذلك سيُضطرّ الفريق للتعويل على الاستراتيجيّة البديلة للتقدّم في الترتيب في سباق الأحد.

وقال البريطاني الشاب: "هذه السباقات القصيرة صعبة. لا أعلم ما كانت عليه بقيّة السباق، لكنّه كان سباق تتابعٍ من موقعي. لم يكن السباق طويلًا بما فيه الكفاية لمواجهة بعض تآكل الإطارات والحصول على بعض الاختلافات بين السائقين والسيارات، لكن أمامنا عملٌ للقيام به".

وأكمل: "أعتقد بأنّ السيارة أسرع، لكنّنا لا نزال نفتقر للسرعة على الخطوط المستقيمة للتقدّم إلى الأمام، ولديك هناك هذه الانحناءات على الخطّ المستقيم وهو ما يحدّ من فرص التجاوزات، حدّ ذلك من تقدّمنا".

وأردف: "ستكون الاستراتيجيّة مهمّة للقيام بأمرٍ مختلفٍ عن منافسينا. سيمنحنا ذلك فرصة للمنافسة والتقدّم في الترتيب، لكنّني متأكّدٌ من أنّنا سندرك ما حدث هذه الليلة، لكنّ الوضع سيكون صعبًا".

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وواصل حديثه بالقول: "من الواضح أنّ هذه عطلة نهاية أسبوعٍ صعبة علينا، وربّما حقّقنا نتائج تفوق مستوانات في السباقات القليلة الأولى. نحن ربّما في الموقع الذي نستحقّ التواجد فيه نهاية هذا الأسبوع".

من جانبه قال هاميلتون: "يجري الكثير من العمل في الخلفيّة، لكن هذا هو الواقع، وهذا ما لدينا".

وأكمل: "لم نُصب هذا العام في النهاية، والجميع يعمل بجهد لتصحيح ذلك".

وأردف: "من الواضح أنّنا لسنا ننافس على البطولة، لكنّنا نقاتل من أجل فهم السيارة والتحسّن خلال العام، ذلك كلّ ما نأمله في الوقت الحاضر".

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