وولف: عدم تكرار الأخطاء أهم ما يميز راسل

يعتبر راسل أحد المرشحين لمقعدٍ محتملٍ مع مرسيدس لموسم 2022، وذلك بعد أن دعّم حظوظه حين أظهر أداءً لافتاً على متن سيارة السهام الفضية في موسم 2020 المنصرم، حين قاد كبديلٍ عن لويس هاميلتون الذي أصيب حينها بفيروس كورونا.

لكن وبينما يبدو أن راسل قدم ما يكفي لتبرير انضمامه إلى مرسيدس، لكن وولف أبدى المزيد من الحذر، حيث يرى أن عاماً إضافياً مع ويليامز سيكون عاملاً هاماً بالنسبة للبريطاني الشاب.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "الفوز ببطولة الفورمولا واحد يتمحور حول ارتكاب أقل عدد ممكن من الأخطاء. وهذا يأتي عبر الخبرة والتمرين".

وأكمل: "تتوقع مرسيدس مثل هذا المستوى من الأداء. لهذا السبب لا بد من منح السائقين اليافعين المزيد من الوقت".

واسترسل: "كما رأينا مع جورج في الصخير. فإن السائقين اليافعين يتعرضون بسرعة للنقد عند ارتكاب الأخطاء ضمن رياضة عالية التنافسية مثل هذه، مع أحد فرق الصدارة".

وأردف: "لهذا السبب فإن اكتساب الخبرة أمر هام جداً، كي يتمكن السائق من تقديم أداءٍ ثابت على المستوى المطلوب".

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بالمقابل، يرى وولف أن أمام راسل فرصة للتحسن أكثر، كما أنه يمتلك ثقة كاملة بموهبة البريطاني، والتي أثبتها حين قاد سيارة مرسيدس.

فقال: "نحن نثق بقدرات جورج، السائقون الذين حققوا بطولات الناشئين في أول عامٍ لهم، هم قلائل حقاً، خاصة جي بي 3 والفورمولا 2".

وأكمل: "بالنسبة لنا، الاستعانة به كبديل عن لويس كان ربما تأكيداً لما كنا نراه في جورج. للأسف جاءت تلك الفرصة على حساب تغيّبِ لويس عن المشاركة".

وأردف: "كنت أتمنى لو سارت الأمور بطريقة أخرى، لكن ذلك منحنا مجموعة بيانات إضافية. وبطريقةٍ ما، أكّد لنا تصوراتنا تجاهه".

واختتم: "كما أن تلك المشاركة كانت أفضليةً له ولفريقه ويليامز. إذ عاد إليهم بالكثير مما تعلمه. وأعتقد أن تلك المشاركة كانت مفيدة له ولفريقه".

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