وولف: ضمّ الرئيسة التنفيذية لعمليات ريد بُل يوفّر "أفضلية قوية" بالنسبة إلى مرسيدس

كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقت سابق قبيل جولة البحرين الافتتاحية لموسم 2023 الجاري، بأن مرسيدس قد ضمّت بول بدور مستشارة خاصة.

ويتمحور دورها حول تحليل نقاط القوة والضعف ضمن هيكلية مرسيدس الحالية، وتقديم النصائح حيال النواحي التي يمكن تحسينها.

وتزامناً مع سعي العلامة الألمانية المتواصل للعودة إلى قمة المنافسات مجدداً، أثنى وولف على العمل القيّم الذي حققته بول، والذي أدى إلى تحليل ممتاز لأفضل المواهب في البادوك.

حيث قال في مقابلة حصرية: "جاين، لطالما كنت أكنّ لها إعجاباً كبيراً طوال السنين العشر المنصرمة. أعرفها منذ عشر سنوات ولطالما كانت تجمعني بها علاقة احترام كبير للغاية".

وأكمل: "لقد عملت مع الفريق المنافس، لكن عليك احترام الأشخاص الذين يعملون لدى المنافسين مع إدراك مقدار تأديتهم. دورها لدى ريد بُل كان - برأيي - جزءاً كبيراً من نجاحهم في السنوات الأخيرة".

وتابع: "انتهت علاقتها معهم بشكل طبيعي مثل جميع علاقات العمل. أردتُ ضمّها للفريق منذ فترة طويلة. لم تسنح الفرصة سابقاً، لكنها سنحت الآن".

واسترسل: "إنها بمثابة إضافة رائعة. فهي تمتلك الكثير من الخبرة، وهي أخصائية نفسية رائعة، ولديها معرفة بالجميع. وقد قدمت تحليلات مفصّلة حول جميع المواهب في الفورمولا واحد. وجودها معنا هو بمثابة أفضلية كبيرة جداً، جداً لنا كشركة".

وأشار وولف إلى أن فريقاً بحجم مرسيدس، يحتاج على الدوام إلى جهود أشخاص إضافيين أو مواهب خارجية بهدف الدفع نحو الخطوة التالية المنتظرة.

فقال: "من وقت لآخر، حتى ضمن منظمة أو شركة ناجحة، تحتاج للاستعانة بخبرات قوية لأشخاص من خارج المؤسسة".

واختتم: "لأنهم سيساعدون على الانتقال للخطوة التالية".