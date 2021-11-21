وولف: صور الجناح الخلفي لسيارة مرسيدس تُظهر "شبحًا"

عبّرت ريد بُل عن قلقها إزاء قانونيّة الجناح الخلفي لمرسيدس نهاية الأسبوع الماضي في البرازيل بعد أن لاحظت أفضليّة سرعة لويس هاميلتون القصوى الأعلى بكثيرٍ من بقيّة السائقين، وهو ما تسبّب في توتّرٍ متزايدٍ بين الفريقَين المتنافسين على اللقب.

وزعم كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل يوم الجمعة أنّ هناك علامات على السطح الرئيسي من جناح مرسيدس الخلفي وكانت موجودة على الجناح المرن، مُشيرًا إلى أنّ فريقه جاهزٌ للاحتجاج بشكلٍ رسمي.

وكان وولف قد سُئل حول ذلك في المؤتمر الصحفي يوم الجمعة، لكنّه أجاب: "أعتقد بأنّنا ضمن حدود القوانين".

بدوره قال أندرو شوفلين مدير الهندسة على المسار في صفوف مرسيدس أنّه "طلب من فيا إلقاء نظرة على الجناح قدر ما تريد"، وأنّ مندوبيها "لم يجدوا أيّة مشاكل".

وسُئل وولف مجدّدًا من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" يوم السبت حول صور الجناح الخلفي التي تزعم ريد بُل أنّ تُظهر العلامات، لكنّه وصفها بـ "الشبح".

وقال النمساوي: "لا أعلم من أين حصلوا على هذه الصورة وما تُظهره أصلًا. إنّها شبح".

وأكّدت "فيا" يوم السبت في قطر أنّها اعتمدت اختبارات أحمال إضافيّة على الأجنحة الخلفيّة بعد التصفيات كجزء من عمليّة تقصي حقائق "لا تُشكّل جزءًا من القوانين".

ورحّب هورنر بالاختبارات وقال أنّ "فيا" تقوم بعملها، زاعمًا أنّ سرعة مرسيدس القصوى على الخطوط المستقيمة "أصبحت تحت السيطرة" وباتت "متقاربة بشكلٍ مفاجئ" مع ريد بُل.

وكانت سرعة هاميلتون القصوى في تصفيات البرازيل قد بلغت 327.5 كلم/س مقابل 318.3 كلم/س لفيرشتابن. في المقابل حقّق هاميلتون 323.9 كلم/س في تصفيات قطر، بينما وصل فيرشتابن إلى 320.5 كلم/س.

وشرح وولف ذلك بالقول: "هذه حلبة أقلّ حساسيّة للطاقة بشكلٍ مثيرٍ للاهتمام. أعتقد بأنّهم قاموا بعملٍ جيّد فحسب".

وأضاف: "سرعتهم على الخطوط المستقيمة مطابقة لسرعتنا بالرغم من استخدامهم لجناح أضخم. لذا أنا سعيدٌ لأنّهم سعداء".

وأكمل: "سنذهب إلى السعوديّة وربّما سنسمع بعض التعليقات مجدّدًا. الجدل يتواصل ولا يُمكنني متابعته".

وأردف: "نحن نعاني لمواصلة التعليق على الشائعات التي يُطلقونها من جانبهم".

وعندما سُئل إن كانت تعليقات هورنر حيال التهديد بالاحتجاج قد تمّ تفاديها، أجاب وولف: "ربّما، لا أعلم ما يُخطّطون لفعله".

وأكمل: "مثلما قلت سابقًا فلا يُمكنني المتابعة. يبدو ذلك مُزعجًا ومُجهدًا. نُحاول الاهتمام بأنفسنا والقيام بأفضل عملٍ ممكن. لا نزال متأخّرين بـ 14 نقطة، وسباق الغد هو الأهم".