وولف: صفقة هاميلتون الجديدة تحتاج "بضع ساعات" فقط لإتمامها
يعتقد توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنه سيستغرق ولويس هاميلتون "بضع ساعات" فقط وبعض من "المصارعة" لإتمام عقد البريطاني الجديد مع الفريق.
كشف هاميلتون نهاية العام الماضي أنه يخطط لتمديد عقده مع مرسيدس خلال العطلة الشتوية، حيث ينقضي عقده الحالي في 2023.
وضمن معرض حديثه لبعض وسائل الإعلام بما فيها موقعنا "موتورسبورت.كوم" على هامش جائزة الولايات المتحدة الكبرى، قال هاميلتون عن ذلك: "سنوقّع صفقة جديدة. سنجلس وسنتناقش خلال الأشهر القليلة المقبلة".
لكن ورغم تحمّس الطرفين لحسم الوضع لتفادي أن تشتت محادثات العقد الانتباه في الموسم المُقبل، فلم يتم بعد الاتفاق على شيء.
وذلك يعود بشكل أساسي إلى ابتعاد هاميلتون ووولف عن بعضهما البعض خلال عطلة العام الجديد ولم يلتقيا ببعضهما البعض بعد.
مع ذلك، وقُبيل إطلاق سيارة الفريق في فبراير المُقبل وكذلك انطلاق التجارب الشتوية، أشار وولف إلى أنه ستكون هنالك فرصة لكي يحسما المسألة سويًا.
فقال: "ما يزال أمامنا عام كامل في العقد. والتوافق حاضر جدًا بيننا".
وأضاف: "لقد تطورت علاقتنا خلال الأعوام العشرة الأخيرة إلى حد أن الأمر يتطلب فقط وجوده جسديًا في أوروبا وجلوسنا سويًا، نتصارع بعض الشيء ونخرج من الحجرة والأمر محسوم في غضون بعض ساعات".
وبينما من المرجّح أن يكون عقد هاميلتون الجديد لموسمين، لتكون هنالك مرونة كاملة له وللفريق، لكن البريطاني أوضح بأنه لا يرى بعد نقطة ستنتهي مسيرته عندها بالضرورة.
فقال في المكسيك العام الماضي: "لا أضع حدًا لمسيرتي لأكون صريحًا. أخطط لعقد لعدة مواسم مع فريقي، ولا أعلم حقيقة ما ستحمله الأعوام الخمسة المُقبلة، أعتقد أننا ما نزال نحاول معرفة ذلك".
ريد بُل تكشف موعد رفع النقاب عن سيارتها لموسم 2023 في الفورمولا واحد
مرسيدس لا تبحث عن بديل مباشر لفاولز في جانب الاستراتيجية
أحدث الأخبار
فاولز: لن أحوّل ويليامز إلى فريق "مرسيدس مصغّر"
قال جايمس فاولز المعيّن حديثًا مديرًا فريق ويليامز في الفورمولا واحد أنّه لن يسعى إلى تحويل الحظيرة البريطانيّة إلى فريق "مرسيدس مصغّر" عند انضمامه الشهر المقبل.
وولف: محاولة أندريتي لدخول الفورمولا واحد بالشراكة مع كاديلاك "إيجابيّة"
خفّف توتو وولف مدير فريق مرسيدس من حدّة موقفه بشأن انضمام أندريتي إلى الفورمولا واحد، حيث اعترف بأنّ شراكته مع جينيرال موتورز عبر علامة كاديلاك "أمرٌ إيجابيٌ بالتأكيد" ويُمثّل "بيانًا".
رالي داكار: العطيّة يُتوّج باللقب وشيشري يفوز بالمرحلة الأخيرة
تُوّج القطري ناصر العطيّة بلقب نسخة هذا العام من رالي داكار في المملكة العربيّة السعوديّة، وذلك في الوقت الذي أحرز فيه غيرلان شيشري الفوز بالمرحلة الأخيرة.
فورمولا إي: دينيس يفوز بأولى سباقات حقبة الجيل الثالث في المكسيك
أحرز جايك دينيس الفوز بسباق المكسيك الافتتاحي لموسم 2023 في الفورمولا إي، والذي شهد دخول سيارة الأمان في عدة مناسبات على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز.
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
You have 2 options:
- Become a subscriber.
- Disable your adblocker.