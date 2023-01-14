وولف: صفقة هاميلتون الجديدة تحتاج "بضع ساعات" فقط لإتمامها

كشف هاميلتون نهاية العام الماضي أنه يخطط لتمديد عقده مع مرسيدس خلال العطلة الشتوية، حيث ينقضي عقده الحالي في 2023.

وضمن معرض حديثه لبعض وسائل الإعلام بما فيها موقعنا "موتورسبورت.كوم" على هامش جائزة الولايات المتحدة الكبرى، قال هاميلتون عن ذلك: "سنوقّع صفقة جديدة. سنجلس وسنتناقش خلال الأشهر القليلة المقبلة".

لكن ورغم تحمّس الطرفين لحسم الوضع لتفادي أن تشتت محادثات العقد الانتباه في الموسم المُقبل، فلم يتم بعد الاتفاق على شيء.

وذلك يعود بشكل أساسي إلى ابتعاد هاميلتون ووولف عن بعضهما البعض خلال عطلة العام الجديد ولم يلتقيا ببعضهما البعض بعد.

مع ذلك، وقُبيل إطلاق سيارة الفريق في فبراير المُقبل وكذلك انطلاق التجارب الشتوية، أشار وولف إلى أنه ستكون هنالك فرصة لكي يحسما المسألة سويًا.

فقال: "ما يزال أمامنا عام كامل في العقد. والتوافق حاضر جدًا بيننا".

وأضاف: "لقد تطورت علاقتنا خلال الأعوام العشرة الأخيرة إلى حد أن الأمر يتطلب فقط وجوده جسديًا في أوروبا وجلوسنا سويًا، نتصارع بعض الشيء ونخرج من الحجرة والأمر محسوم في غضون بعض ساعات".

وبينما من المرجّح أن يكون عقد هاميلتون الجديد لموسمين، لتكون هنالك مرونة كاملة له وللفريق، لكن البريطاني أوضح بأنه لا يرى بعد نقطة ستنتهي مسيرته عندها بالضرورة.

فقال في المكسيك العام الماضي: "لا أضع حدًا لمسيرتي لأكون صريحًا. أخطط لعقد لعدة مواسم مع فريقي، ولا أعلم حقيقة ما ستحمله الأعوام الخمسة المُقبلة، أعتقد أننا ما نزال نحاول معرفة ذلك".