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وولف: صافرات الاستهجان تجاه هاميلتون "من عواقب" واقعة سيلفرستون

يعتقد النمساوي توتو وولف أنّ صافرات الاستهجان التي وُّجهت إلى لويس هاميلتون بعد تصفيات جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد كانت "من عواقب" ما حدث بعد حادثه مع ماكس فيرشتابن في سيلفرستون.

وولف: صافرات الاستهجان تجاه هاميلتون "من عواقب" واقعة سيلفرستون

حقّق هاميلتون قطب الانطلاق الأوّل الـ 101 في مسيرته خلال تصفيات المجر يوم أمس السبت ليتقدّم ثنائيّة مرسيدس.

لكنّه قوبل بصافرات الاستهجان لدى مغادرته لسيارته بعد التصفيات وخلال اللقاء الصحفي في البادوك، وبدا أنّها صدرت عن جزء من مشجّعي فيرشتابن في المدرّجات المقابلة لخطّ الحظائر.

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وقلّل هاميلتون من شأن تلك الصافرات، قائلًا أنّها "تلهب حماسه"، لكنّ فيرشتابن وفالتيري بوتاس تحرّكا للتنديد بذلك السلوك بعد التصفيات.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول صافرات الاستهجان، قال وولف مدير فريق مرسيدس أنّه "ليس لها مكان في الرياضة"، لكنّه قبل أنّ "العواطف كانت حاضرة بقوّة في آخر أسبوعين".

وقال النمساوي: "المدرّجات مليئة بالمشجّعين الهولنديين. لذا أجل لا أحد يحبّ صافرات الاستهجان، ومن خاضوا منافسات رياضيّة فلن يفهموا مطلقًا سبب ذلك".

وأكمل: "لكن تسمع ذلك في ملاعب كرة القدم وفي المدرّجات. كانت مدرّجات برتقاليّة".

وكانت حادثة فيرشتابن وهاميلتون في اللفّة الأولى من سباق سيلفرستون قد تسبّبت في الكثير من التجاذبات بين مشجّعي الفورمولا واحد.

وتواصل الجدل حتّى سباق هذا الأسبوع في المجر بعد طلب ريد بُل حقّ مراجعة الحادثة، إلّا أنّ "فيا" رفضت ذلك يوم الخميس.

وقال وولف يوم الجمعة أنّه يأمل أن تتمّ تهدئة الأمور بعد أن قال سابقًا أنّ ريد بُل قامت بشخصنة المسألة عبر هجومها على مرسيدس وهاميلتون.

 

وفي حين رحّب وولف بشغف المشجّعين في المجر، فإنّه وصف صافرات الاستهجان بـ "المهجورة" وشعر بأنّها نتيجة ما حدث منذ واقعة سيلفرستون.

وقال حيال ذلك: "يُظهر ذلك مدى شغف المشجّعين. الغريزة القبليّة ليست أمرًا سيّئًا بالضرورة. لدينا تلك الغريزة في الفريق كذلك".

وأضاف: "لو كان وضعًا قبليًا وكانوا شغوفين للغاية، لو كانوا يصفّقون ويصرخون لسائقين، فسيكون ذلك رائعًا. أعتقد بأنّ صافرات الاستهجان ليس لها مكانٌ في رياضتنا".

وأكمل: "أعتقد بأنّ هذا من عواقب أحداث الأسبوعين الماضيين. كان الحادث مثيرًا للجدل، ومثيرًا للتجاذبات".

واختتم حديثه بالقول: "نرى العواقب على صعيد التعبير عن العواطف في المدرّجات".

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