وولف: شراكة ريد بُل وبورشه كانت لتكون "مذهلة"

وضعت ريد بُل حدًا لمحادثاتها مع بورشه بشأن التعاون المحتمل بينهما لمشروع وحدة طاقة 2026، لتبقى آودي العلامة الوحيدة من مجموعة فولكسفاغن التي أكّدت رسميًا انضمامها إلى الفورمولا واحد.

وستُواصل ريد بُل لوحدات الطاقة الدفع في مشروعها المستقل، لكنّها تبقى منفتحة على أيّة شراكات مستقبليّة مع أطرافٍ أخرى.

وأشار كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل إلى أنّ التعاون مع هوندا يبقى خيارًا ممكنًا، خاصة على صعيد تكنولوجيا البطاريّات.

وقال وولف أنّه من المؤسف الآن أنّ مرسيدس لن تتمكّن من منافسة بورشه على الحلبة، ما لم يجد الصانع الألماني طريقًا آخر للانضمام إلى البطولة.

وقال وولف حور مشروع وحدة طاقة ريد بُل: "اعتقد بأنّها استراتيجيّة جريئة للغاية".

وأضاف: "من الواضح أنّ ريد بُل دائمًا ما أرادت أن تكون مستقلّة، وأن تكون لها وحدة طاقتها الخاصة من دون أن تكون مرتبطة بمصنّع معدّات أصليّة آخر".

وأردف: "وها نحن ذا. قاموا بتبني تلك الاستراتيجيّة. وسنرى ماذا سيحدث في مواسم 2026 و2027 و2028. من الواضح أنّ هذا يضع وجهة لهم، ولست مطّلعًا على التفاصيل بشأن انضمام بورشه كمجرّد علامة ملصقة على المحرّك أم أنّ هوندا ستضع علامتها عليه".

وأكمل: "ذلك مؤسفٌ بالنسبة لي كأحد أطراف مرسيدس، أن لا نتمكّن من منافسة بورشه. كانت شراكة ريد بُل وبورشه لتكون مذهلة".

وواصل حديثه بالقول: "لكنّ تلك الشراكة لم تنجح لأسبابٍ مجهولة بالنسبة لي. لكنّها كانت لتكون رائعة للفورمولا واحد ولنا جميعًا بشكلٍ عام بالنظر إلى عامل الجذب".

وقال وولف أنّ علامة كبورشه بوسعها جلب الكثير للرياضة: "كلّ شركة كبرى، خاصة في صناعة السيارات، لكن ليس حكرًا، إذ أنّ ريدج بُل علامة جيّدة جدًا في ذلك الصعيد، لا تشتري فريق تسابق فقط بل تستثمر الكثير فيه ستكون مفيدة للفورمولا واحد".

وأردف: "وفي حال وضعت علامة كبورشه، وهي معروفة في العالم بأسره، مواردها التسويقيّة في الفورمولا واحد، فسيكون ذلك مفيدًا، وأعتقد بأنّ ذلك هو الجزء المهم".