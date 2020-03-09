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وولف: سيطرة مرسيدس لم تجعل الفورمولا واحد أقلّ جاذبيّة

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وولف: سيطرة مرسيدس لم تجعل الفورمولا واحد أقلّ جاذبيّة
09-03-2020

قلّل توتو وولف من شأن ما أشار إليه البعض بأنّ الفورمولا واحد باتت خيارًا أقلّ جاذبيّة نتيجة سيطرة مرسيدس الأخيرة، قائلًا أنّ البطولة "تسير في الدرب الصحيح" بالفعل.

فازت مرسيدس بـ 15 سباقًا من أصل 21 العام الماضي في طريقها لتحقيق لقب مزدوج سادسٍ غير مسبوقٍ في ظلّ سيطرتها على البطولة منذ موسم 2014.

وأدّت سيطرة فريق واحدٍ إلى انتشار بعض الانتقادات في ما يتعلّق بعامل الجذب الذي تتمتّع به الفورمولا واحد تجاه المشجّعين ومصنّعي السيارات الذين قد يفكّرون في الانضمام إلى البطولة.

لكنّ وولف مدير مرسيدس شدّد على أنّ هناك عددًا من القصص الجذّابة لمتابعتها، مُشيرًا إلى معركة فريقه مع كلٍ من فيراري وريد بُل خلال موسم 2019 كسببٍ رئيسيٍ لمتابعة المشجّعين للفورمولا واحد.

وقال النمساوي: "فازت مرسيدس ببطولتها السادسة، هل يجعل ذلك المشجّعين يبتعدون؟ لكن في الحقيقة كان لا يزال هناك تنوّعٌ وأحداثٌ لا يُمكن توقّعها".

وأضاف: "لن تعلم مسبقًا إن كانت فيراري ستُحقّق قطب الانطلاق الأوّل، أو ريد بُل، أو حتّى تحقيق ماكس فيرشتابن للفوز".

وأردف: "كما أنّ المعركة بين الأجيال تُمثّل عامل جذبٍ رائع. سيباستيان فيتيل في مواجهة شارل لوكلير، وفيرشتابن في مواجهة لويس هاميلتون".

وأكمل: "ذلك أمرٌ يجذب المتابعين. الأخبار السارة بالنسبة لي هي نموّ قاعدة مشجّعينا على صعيد الأجيال الشابة".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّنا نسير على الدرب الصحيح بشكلٍ عام".

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وكانت الفورمولا واحد قد عرفت تراجعًا بنسبة 3.9 بالمئة على صعيد المشاهدين الفريدين بين العامين، لكنّها تمتّعت بارتفاعٍ في ذات المقياس على صعيد أسواقها الـ 20 الأولى، إلى جانب تزايد أرقام المشاهدات التلفزيونيّة المتراكمة لتصل إلى 1.922 مليار مشاهد.

وقال وولف أنّ الفورمولا واحد خالفت المنحى الدولي لتراجع أرقام المشاهدات التلفزيونيّة بالرغم من انتقالها إلى صفقات تلفزيّة مدفوعة.

وقال حيال ذلك: "يُمكنكم أن تتخيّلوا أنّ سوق البثّ التلفزيّ يتقلّص، لكن ليس بالنسبة للفورمولا واحد".

وأضاف: "إنّها لإحدى الرياضات القليلة التي تنموا فيها أعداد المشاهدين، بالتزامن مع انتقالنا إلى البثّ المدفوع في العديد من الدول".

وأكمل: "حقّقنا قرابة مليارَي مشاهد في 2019، 419 مليون مشاهد فريد، وقرابة 90 مليون مشاهد على مدار عطلة نهاية الأسبوع ومعدّل 20 مليون مشاهد مباشر للجائزة الكبرى".

وأردف: "نحن الرياضة الأسرع نموًا في وسائل التواصل الاجتماعي، حتّى بالمقارنة مع جميع البطولات الأمريكيّة".

واختتم حديثه بالقول: "يُمكنكم ملاحظة أنّنا نسير في الدرب الصحيح. تقوم ليبرتي بعملٍ جيّد على صعيد الانفتاح على وسائل التواصل الاجتماعيّ، وهو ما لم يكن عليه الحال في السابق. هذه الأرقام ضخمة بالمقارنة مع أيّ رياضة أخرى. لذا فإنّ عامل الجذب حاضرٌ".

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