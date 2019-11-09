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وولف سيسعى للتعامل بشكلٍ أفضل مع الوضع التعاقدي لبوتاس

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وولف سيسعى للتعامل بشكلٍ أفضل مع الوضع التعاقدي لبوتاس
09-11-2019

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّه قادرٌ على التعامل مع الوضع التعاقدي لفالتيري بوتاس بشكلٍ "أفضل" في المستقبل، وذلك على إثر وصف الفنلندي للضبابيّة التي أحاطت طوال الوقت بمسيرته بـ "المزعجة".

حافظت مرسيدس على خدمات بوتاس لموسم 2020، ليمتدّ بذاك بقاؤه في صفوف الفريق لأربعة مواسم على الأقل، لكن تعيّن عليه الانتظار لقرار وولف بشأن الإبقاء عليه أو ترقية إستيبان أوكون ليُجاور لويس هاميلتون.

وكان مستقبل بوتاس قد تحدّد بشكلٍ سنوي منذ انضمامه إلى مرسيدس في 2017، حيث اعترف بأنّ ذلك أثّر عليه إثر خسارته معركة القب هذا العام لصالح زميله هاميلتون في سباق جائزة الولايات المتّحدة الكبرى.

وقال الفنلندي: "كانت هناك الكثير من الضبابيّة بشأن 2020 في مرحلة ما. الكثير من الشائعات".

وأضاف: "لم تكن لديّ فكرة حول ما سيحدث. اضطررت للانتظار".

وأردف: "ليس ذلك بالوضع المثالي بالنسبة لرياضي، أو سائق. لا يُمكنك الشعور بالسكينة الذهنيّة والتركيز على عملك والشعور بالحريّة الذهنيّة".

ثمّ تابع: "الوضع صعبٌ، ويُصبح مزعجًا في حال تواصل عامًا تلو الآخر طوال مسيرتي".

وأكمل: "من الجيّد توقيع العقد. لكنّ القصّة ذاتها ستتكرّر في العام المقبل. لست قلقًا للغاية في هذه المرحلة كون وتيرتي جيّدة، أستمتع بالقيادة، وأستمتع بالعمل مع الفريق وآمل أنّهم يُقدّرون ذلك أيضاً".

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وكانت مرسيدس قد أعلنت عن تجديد عقد بوتاس قبيل جائزة بلجيكا الكبرى عند عودة الفورمولا واحد من العطلة الصيفيّة".

وحقق بوتاس أربعة أقطاب انطلاق أولى في النصف الأوّل من الموسم، إلى جانب انتصارَين، لكنّه تأخّر عن زميله هاميلتون بـ 62 نقطة في الترتيب العام بعد تعرّضه لحادث في سباق ألمانيا وكسره لجناحه الأمامي في اللفّة الأولى من سباق المجر.

أمّا في السباقات السبعة التي تلت تأكيد مقعده للعام المقبل، حقّق بوتاس قطب انطلاق أوّل وحيد في السباقات السبعة التي تلت العطلة الصيفيّة، إلى جانب انتصارَين ليُقلّص الفارق مع هاميلتون إلى 57 نقطة.

ويتمتّع الفنلندي بأفضل نهاية لموسمٍ من مواسمه الأربعة مع مرسيدس، لكنّ وولف يعتقد بأنّ هناك مكاسب لتحسين كيفيّة إدارته للعمليّة التعاقديّة في العام المقبل.

وسيحتاج هاميلتون وبوتاس للحصول على عقدين جديدين لما بعد 2020، كما سيُتاح سائقا فيراري وماكس فيرشتابن من ريد بُل في سوق السائقين أيضاً.

وقال وولف: "هناك طريقة أفضل للتعامل مع الأمر بالنسبة لبوتاس".

وأضاف: "بعد رؤية ما آلت إليه الأمور فيُمكن القول بأنّه كان لذلك تأثيرٌ على الأرجح".

وأردف: "سأُحاول دراسة ذلك والقيام بعملٍ أفضل في هذا الجانب".

واختتم حديثه بالقول: "أعتقد بأنّ الباب مفتوحٌ على مصراعيه في 2021، لا تربط أيّة عقود أيّ سائقٍ بأيّ فريق، ذلك حماسيٌ جدًا، وأعتقد بأنّ منافسة السائقين ستنطلق قريبًا".

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