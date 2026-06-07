حقق كيمي أنتونيللي فوزه الخامس على التوالي هذا الموسم، وأصبح متقدمًا بفارق 68 نقطة على زميله جورج راسل بنهاية سباق جائزة موناكو الكبرى الفوضوي.

وخلال جائزة كندا الكبرى، خاض السائقان مواجهة مباشرة قوية على الحلبة في كل من السباق الرئيسي والسباق الرئيسي، حيث تنافس سائقا مرسيدس على المراكز عدة مرات.

إلا أن هذا الصراع انتهى مبكرًا عندما انسحب راسل من السباق بسبب مشكلة في وحدة الطاقة.

ولم يتدخل فريق مرسيدس في تلك اللحظة، كما أن نهج وولف في حال تكرر موقف مشابه مستقبلًا سيكون عدم التدخل أيضًا.

حيث قال وولف في تصريح لصحيفة بيلد الألمانية: "سنتجنب أوامر الفريق قدر الإمكان، أو بالأحرى، لن نستخدمها على الإطلاق".

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وجورج راسل، مرسيدس الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

وأضاف: "نحن لا نعتقد أننا بحاجة إلى ذلك؛ فالسائقان قادران على التنافس لأنهما يعرفان أين تقع الحدود المسموحة".

وتابع: "لقد اقتربا تقريبًا من تجاوز تلك الحدود في كندا، لكننا أوضحنا ذلك خلال اجتماع لاحق".

ورسم وولف خطًا واضحًا فيما يتعلق بإدارة المنافسة الداخلية داخل الفريق.

حيث قال: "يدرك كيمي وجورج جيدًا مقدار ما يدينان به لمرسيدس".

وأضاف: "بالطبع، يفضلان الفوز ببطولة السائقين على بطولة الصانعين؛ لكن الفريق يأتي أولًا".

يشار أنه وبعد سباق موناكو، تراجع راسل حتى المركز الثالث ضمن ترتيب بطولة السائقين خلف لويس هاميلتون، والمتصدر أنتونيللي.