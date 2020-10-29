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وولف: سترول يواجه "هجومًا" غير منصف بسبب ثروة أبيه

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وولف: سترول يواجه "هجومًا" غير منصف بسبب ثروة أبيه

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس في الفورمولا واحد أنّ لانس سترول سائق ريسينغ بوينت يواجه "وصمة وهجومًا" بسبب ثروة والده، وأنّه يستحق تمامًا مكانه على شبكة انطلاق الفورمولا واحد.

يخوض سترول حاليًا أفضل موامسمه في الفورمولا واحد، حيث سجّل منصّة تتويج في جائزة إيطاليا الكبرى وأكثر من ضعف مجموع النقاط التي سجّلها في الموسمين الماضيين.

وأحيانًا ما واجه الكندي تدقيقًا وتشكيكًا في موهبته خلال مسيرته بسبب الدور الذي يلعبه والده، لورانس، الذي اشترى فريق ريسينغ بوينت في 2018 قُبيل انتقال نجله إلى هناك.

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واعترفت ريسينغ بوينت في وقت سابق من العام الجاري بأنّ مقعد سترول مع الفريق في 2021 لم يكن يحيط به أي شكّ على الإطلاق، وذلك خلال سعي الفريق الناجح بضم بطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتيل، والذي سيأخذ مكان سيرجيو بيريز.

وليس سترول السائق الوحيد الذي يتمتع بدعم من والد ثري، حيث أنّ نيكولاس لاتيفي سائق ويليامز صعد كذلك سُلّم رياضة السيارات مستفيدًا من دعم والده، مايكل. في حين تمّ ربط اسم سائق الفورمولا 2 نيكيتا مازيبين بانتقال محتمل إلى صفوف هاس لموسم 2021، جالبًا معه الدعم المالي من عائلته الثرية.

لكن وولف رفض الإشارة إلى أنّ الفورمولا واحد تبتعد عن كونها رياضة جدارة حقيقية، موضحًا بأنّ سترول استحق مكانه تمامًا في البطولة.

فقال: "اذكروا لي سائقًا واحدًا في هذا الموسم لا يستحق التواجد في البطولة. دعونا ننظر إلى لانس، وأنا لست منحازًا هنا، كوني أؤمّن بأنّ التواجد هنا يجب أن يكون عن استحقاق وجدارة".

وأضاف: "لقد فاز ببطولة الفورمولا 4 الإيطالية، والفورمولا 3 الدولية، وتواجد على منصّة التتويج مرّتين هنا، وتأهّل على صف الانطلاق الأوّل في مونزا ضمن أجواء ماطرة".

وتابع: "لا أعتقد أنّه من المفترض أن نقول بأنّه لا يستحق التواجد هنا بسبب أنّ والده ملياردير".

وأكمل: "أرى بأنّه يعاني من خزي ووصمة عار ظالمة وغير منصفة. إنّه أمر غير صائب. ليس بمقدوره أن يفعل شيئًا في أنّ والده ناجح جدًا في مجاله".

وأردف: "بل أنّه من المثير للإعجاب أنّ فتى مثله في مثل هذه البيئة اختار خوض غمار واحدة من بين أكثر الرياضات تنافسية في العالم. بصراحة، لا يوجد مجال للنقاش هنا".

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وبالحديث عن لاتيفي قال وولف: "فاز نيكولاس بسباقات في الفورمولا 2، ولم نر بعد ما هو قادر على فعله، فما يزال ضمن موسمه الأوّل في البطولة".

واختتم: "أعتقد بأنّنا ضمن أفضل حالة للرياضة في ذلك الجانب. في الماضي كان هنالك سائقون أكثر بكثير قدموا إلى الرياضة كونهم دفعوا المال من أجل ذلك. لا أريد أن أسمّي أحدًا، لكنّكم تعلمون من أقصد".

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