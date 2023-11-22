وولف: "سباق لاس فيغاس "غير العادي" أظهر خطأ المنتقدين

بدأت جولة لاس فيغاس المنتظرة منذ زمن طويل، بشكل غير مثالي، إذ تم إلغاء التجارب الحرة الأولى بعد 8 دقائق فقط بعد ارتطام كارلوس ساينز سائق فيراري بغطاء تصريف على الحلبة، ما أدى لتدمير سيارته.

ونظراً للمخاوف من تكرار ذلك، تم فحص كامل أغطية التصريف في الحلبة، الأمر الذي أدى إلى تأجيل التجارب الحرة الثانية.

ونتيجة لذلك، ظهرت انتقادات عديدة للحلبة من قبل المتابعين ووسائل الإعلام كذلك، الأمر الذي وصفه وولف "بالسخيف تماماً".

وأثنى وولف على سباق لاس فيغاس الذي حمل الكثير من المنافسات وحقق كامل الأهداف الموضوعة.

فقال: "قيل الكثير من الأمور التي تم تضخيمها بالكامل، أو طرحها بشكل سلبي باتت الآن عديمة المعنى لأننا نترك لاس فيغاس وقد خضنا جولة رائعة".

وأكمل: "أعتقد أنها ستتسبب بزيادة شعبية الفورمولا واحد في الولايات المتحدة بالتأكيد. ليست هناك أية سلبيات".

وأضاف: "مشكلة غطاء التصريف لا شيء… كما قلتُ سابقاً".

وأردف: "بالنظر إلى الجولة: سباق مذهل، جمهور رائع، حدث هائل مع منافسات بين سائقي المقدمة، هذا كل ما أتذكره من أول سباق في لاس فيغاس، لقد حقق جميع الأهداف الموضوعة".

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال ما يمكن تحسينه لناحية المواعيد الزمنية، أشار وولف إلى اقتراح مدراء الفرق بتقريب مواعيد الحصص.

فقال: "أعتقد أنها مسائل لوجستية. كيف يمكنك إدارة مسألة الزحام في لاس فيغاس في حال كان عليك إغلاق الطرق مبكراً؟".

وأكمل: "لا أريد وضع العصي في الدواليب، فقد كان حدثاً رائعاً. بوسعنا البحث في التفاصيل الزمنية وربما إقامة التصفيات في وقت أبكر قليلاً".

واختتم: "لكنها تفاصيل، أما الحدث برمته فكان رائعاً".