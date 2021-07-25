وولف: سائقانا في الفورمولا إي يستحقان التواجد في الفورمولا واحد وسط تكهنات مقعد ويليامز

إلى جانب التكهّنات الكبيرة بأن يتم تصعيد جورج راسل من ويليامز إلى صفوف فريق مرسيدس ليُجاور لويس هاميلتون في الموسم المُقبل، فقد تمّ ربط اسم دي فريز بطل الفورمولا 2 لموسم 2019 بانتقال محتمل ليحّل مكان راسل.

كما دخل فاندورن السائق الاحتياطي الآخر لدى مرسيدس في الفورمولا واحد ضمن المرشّحين كذلك لذلك المقعد، في خطوة قد تجمعه من جديد بيوست كابيتو المدير التنفيذي لدى ويليامز، حيث جمعت الثنائي علاقة جيّدة في مكلارين ريسينغ في 2016.

وبعد أن لفتت تلك الخطوة المحتملة لدي فريز وفاندورن انتباه المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، صرّح وولف لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّه يأمُل بشدة أن يجد السائقان طريقهما نحو الفورمولا واحد.

وفي ظل حضوره جائزة لندن في الفورمولا إي نهاية هذا الأسبوع حيث تقدّم دي فريز في السباق الأول من المركز التاسع إلى الثاني، بينما قفز فاندورن من المركز الـ 14 إلى السابع (وحقق اليوم قطب الانطلاق الأول للسباق الثاني)، صرّح وولف في ذلك الصّدد قائلًا: "كلاهما يملك الموهبة وأخلاقيات العمل والذكاء للتواجد في الفورمولا واحد".

وأضاف: "كلاهما فاز بأهم سلسلة في فئات الناشئين (الفورمولا 2، المعروفة سابقًا بالجي بي 2). كما أن الوضع الذي تواجد فيه ستوفيل مع مكلارين في الفورمولا واحد كان صعبًا للغاية في حينها".

وتابع: "كلاهما يسحق التواجد في الفورمولا واحد، وآمُل بشدّة أن يجدا طريقهما إلى هناك".

وعند سؤاله إذا ما كان مستعدًا للتخلّي عن السائقَين بالرُغم من الضرر المحتمل الذي قد يتسبب به ذلك في جهود الشركة في الفورمولا إي، قال وولف: "أنا سعيد جدًا بتواجدهما كسائقَينا في الفورمولا إي، لم أكن لأتمنى أحدًا آخر. لكنني كذلك لن أقف في طريق أي سائق إذا ما كانت هنالك إمكانية بأن يصعد إلى الفورمولا واحد".

من جانبه، وتعقيبًا على ربط اسمه بانتقال محتمل إلى ويليامز، قال دي فريز: "قرأت تلك الشائعة كذلك، وكانت مفاجئة لي بذات القدر مثلكم. أنا سعيد جدًا مع مرسيدس في الفورمولا إي، وأرغب بتحقيق النجاح هنا. ولا أعلم ما سيحدث على المدى الطويل أو المتوسط".