وولف: ريسينغ بوينت أسرع من مرسيدس خلال بعض المنعطفات في المجر

أكّد وولف كذلك أنّ الفريق المتمركز في سيلفرستون سيكون منافسًا على الفوز في 2020، وسيكون "خصمًا تصعب هزيمته" حتّى على الفريق بطل العالم الذي يهيمن حاليًا على الفورمولا واحد.

وقد تأهّل لانس سترول وسيرجيو بيريز في المركزين الثالث والرابع في المجر، خلف سيارتي مرسيدس المصنعيتين اللتين يقودهما كل من لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس.

كما تأهّلت السيارات الأربع الأوائل على إطارت "ميديوم"، وعليه سينطلقون عليها في سباق اليوم.

"أنا سعيد لأجل ريسينغ بوينت كوننا سمعنا في السنوات الماضية بأنّ الفرق الصغيرة دومًا ما تكون غير قادرة على المنافسة في الصدارة" قال وولف عند سؤاله عن الفريق البريطاني من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "وها نحن اليوم، أحدهم برؤية وفكرٍ واضح لما يجب وضعه في الأولوية تمكّن من تحقيق قفزة واقعية من مجموعة الوسط إلى فرق الصدارة. فريق ريسينغ بوينت سيكون قريبًا منافسًا على منصّة التتويج، إن لم يكن الفوز".

وتابع: "ذلك دليل على أنّه ومع الإدارة المثالية، عملية اتّخاذ القرارت الصائبة والتمويل المناسب يُمكنك بالفعل تسريع منحى تطوّرك. يوجد هنا دروس لتعلمها، وأنا سعيد برؤيتهم في ذلك الموقع".

في المقابل، كان وولف حريصًا على التقليل من النزاع الدائر بأنّ ريسينغ بوينت نسخت سيارة مرسيدس من العام الماضي "دبليو10".

حيث قال: "لا يُمكنني الحكم على ذلك كوني لا أنظر لما يحويه هيكل السيارة. من الخارج كل الأمور تتوافق مع القوانين، وريسينغ بوينت كانت على تواصل دومًا حسب علمي مع فيا حيال عملية التصميم بأكملها".

وأكمل: "يبدو بأنّهم قد أعادوا هندسة سيارتنا، واشتروا قطعًا غير مدرجة منا العام الماضي، وهم فقط يقومون بعمل جيّد".

وأردف: "كلّ التذمّر الذي سمعناه العام الماضي بأنّ الفرق الصغيرة لن تتمكن مطلقًا من المنافسة على منصّات التتويج أو الفوز ظهر سخيفًا الآن، كون ريسينغ بوينت تتواجد الآن في المقدمة، لقد كانوا أسرع منا خلال بعض المنعطفات، وذلك تحدٍ من الجيّد رؤيته. لا يعتريني شك بأنّ ريسينغ بوينت ستكون خصمًا تصعب هزيمته علينا كذلك على بعض الحلبات".

في المقابل أشار وولف إلى أنّ شراء مكوّنات من فرق الصدارة يعدّ طريقًا منطقيًا مختصرًا لبلوغ النجاح.

فقال: "الأمر كما صاغه نيكولاس تومبازيس على أنّه نقاش متعلّق بالجانب الفلسفي أكثر من التقني، حيث يتعيّن عليك اتّخاذ القرارات الصحيحة وتوجيه مواردك نحو ما يحقق لك النجاح، ويمنحك سيارة سريعة".

واختتم: "ومن تلك الناحية، أنا سعيد بأنّ هنالك ما سيوضّح تلك القوانين، ويمنحها الشفافية اللازمة وما تتمناه فيا وإدارة الفورمولا واحد للمستقبل، ومن ثمّ نمضي قُدمًا من تلك المسألة"