وولف: ريد بُل كسبت "مزيداً من الأفضلية" مع تحديثات سيارتها الأخيرة
يرى توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأن ريد بُل نجحت باكتساب المزيد من الأفضلية مع تحديثات سيارتها الأخيرة التي اعتمدتها في جولة المجر.
واصلت ريد بُل بسط سيطرتها على مجريات موسم 2023 حتى الآن، حيث بدت السيارة في موقع قوي جداً بعد التحديثات الأخيرة التي أدخلها الفريق في جولة المجر.
كما ارتفع فارق الفوز أمام أقرب الملاحقين لأكثر من 30 ثانية، ليعود إلى ما كان عليه مع بداية الموسم.
ويبدو أن منافسي العلامة النمساوية واثقون أن التحديثات الجديدة جعلت من السيارة أكثر سرعة.
حيث أوضح وولف بأن الهيمنة الحالية التي يمتلكها ماكس فيرستابن مختلفة عما كان عليه الحال عندما بسطت مرسيدس سيطرتها على حقبة المحركات الهجينة السابقة.
فقال: "لا أعلم إن كانت هيمنتنا مشابهة أم أقل، حيث أعتقد بأننا امتلكنا هيمنة مشابهة في بعض المواسم، لكن على الأقل كان لدينا سائقان ينافسان بعضهما البعض".
وأكمل: "هذا ما كان يقدم نوعاً من الترفيه للجميع، لكن الوضع مختلف حالياً (مع ريد بُل)".
وتابع: "هذا هو واقع الحال، والعمل يقع على عاتقنا للعودة والمنافسة. هل كنا نتوقع مثل هذا الفارق؟ كلا بالتأكيد. أعتقد أنهم كسبوا مزيداً من الأفضلية مع التحديثات الأخيرة".
واسترسل: "مجدداً، هذا ما يدفعني مجدداً لفكرة أننا بحاجة لمزيد من البحث والعمل لتقديم أفضل ما يمكن".
يشار إلى أن ريد بُل حققت الفوز في جميع السباقات الـ 12 حتى الآن هذا الموسم، كما كسرت الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية لفريق واحد.
وهذا ما دفع الكثيرين للتكهن بأن ريد بُل ستصبح أول فريق في التاريخ يحرز الفوز بجميع السباقات خلال الموسم.
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