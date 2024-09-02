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وولف: ريد بُل خاضت أحد أصعب سباقاتها في المواسم الأخيرة ومكلارين المرشّحة للقب

علّق توتو وولف مدير فريق مرسيدس على ما جرى في سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد، مشيراً إلى أن مكلارين باتت الآن المرشحة لنيل اللقب.

خلدون يونس
خلدون يونس
توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات

اعترف وولف بأن مرسيدس لم تصل إلى المستوى المنشود خلال آخر سباقين، كما أوضح أن ريد بُل لم تعد القوة المهيمنة على البطولة.

فقال معلقاً على أداء مرسيدس بعد سباق مونزا الذي فازت فيه فيراري على يد شارل لوكلير أمام سائقي مكلارين: "قدمنا سباقاً أفضل من زاندفورت، لكن التأدية ما زالت غير كافية".

وأكمل: "كان علينا إكمال وقفتي صيانة بسبب مشاكل الإطارات خاصة الأمامي الأيسر. كان من المستحيل تقريباً إكمال السباق بوقفة صيانة واحدة".

وأضاف: "كان من الصعب كذلك تقديم وتيرة أفضل مما قدمناه".

واسترسل: "أمامنا بعض الوقت لتحليل المشاكل قبل باكو، ونهدف للعودة بشكل أقوى".

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وأردف: "لكن، كان من الرائع رؤية فوز فيراري على أرضهم، سواء للفورمولا واحد أو لناحية جودة العرض المقدّم".

وتابع: "هذه التقلبات في الفوز بين أربعة فرق، تمثل وضعاً رائعاً للجمهور".

واستكمل: "أعتقد أن ماكس كان قادراً على دفع ريد بُل والاستفادة من سيارته في بداية الموسم لفترة من الوقت بسبب موهبته. لكنهم خاضوا أحد أصعب سباقاتهم حتى الآن في السنوات الأخيرة".

واختتم: "باتت مكلارين المرشح الأوضح لنيل اللقب".

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