وولف: ريد بُل خاضت أحد أصعب سباقاتها في المواسم الأخيرة ومكلارين المرشّحة للقب
علّق توتو وولف مدير فريق مرسيدس على ما جرى في سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد، مشيراً إلى أن مكلارين باتت الآن المرشحة لنيل اللقب.
توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس
الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات
اعترف وولف بأن مرسيدس لم تصل إلى المستوى المنشود خلال آخر سباقين، كما أوضح أن ريد بُل لم تعد القوة المهيمنة على البطولة.
فقال معلقاً على أداء مرسيدس بعد سباق مونزا الذي فازت فيه فيراري على يد شارل لوكلير أمام سائقي مكلارين: "قدمنا سباقاً أفضل من زاندفورت، لكن التأدية ما زالت غير كافية".
وأكمل: "كان علينا إكمال وقفتي صيانة بسبب مشاكل الإطارات خاصة الأمامي الأيسر. كان من المستحيل تقريباً إكمال السباق بوقفة صيانة واحدة".
وأضاف: "كان من الصعب كذلك تقديم وتيرة أفضل مما قدمناه".
واسترسل: "أمامنا بعض الوقت لتحليل المشاكل قبل باكو، ونهدف للعودة بشكل أقوى".
وأردف: "لكن، كان من الرائع رؤية فوز فيراري على أرضهم، سواء للفورمولا واحد أو لناحية جودة العرض المقدّم".
وتابع: "هذه التقلبات في الفوز بين أربعة فرق، تمثل وضعاً رائعاً للجمهور".
واستكمل: "أعتقد أن ماكس كان قادراً على دفع ريد بُل والاستفادة من سيارته في بداية الموسم لفترة من الوقت بسبب موهبته. لكنهم خاضوا أحد أصعب سباقاتهم حتى الآن في السنوات الأخيرة".
واختتم: "باتت مكلارين المرشح الأوضح لنيل اللقب".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
دبليو إي سي: فيراري تحرز الفوز متقدمة أمام تويوتا في حلبة الأمريكيتين
لوكلير بعد الفوز في مونزا: ياله من شرف أن تدافع عن ألوان فيراري
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
أحدث الأخبار
وولف: حان الوقت لاتّخاذ مكلارين لقرارٍ صعب بشأن أوامر الفريق
فاسور بعد الفوز في مونزا: حوّلنا نقطة ضعفنا إلى أفضلية
وولف: ريد بُل خاضت أحد أصعب سباقاتها في المواسم الأخيرة ومكلارين المرشّحة للقب
فيرستابن: لقد تحولت السيارة إلى "وحش" غير مروّض
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات