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وولف: ريد بُل باتت الآن "أكثر قوة" مع انضمام بيريز

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وولف: ريد بُل باتت الآن "أكثر قوة" مع انضمام بيريز
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يتوقع توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن تصبح ريد بُل أكثر قوة في موسم 2021 المقبل للفورمولا واحد، وذلك بعد انضمام سيرجيو بيريز كزميل للهولندي ماكس فيرشتابن.

أعلنت ريد بُل التوقيع مع بيريز الذي أحرز أول فوز له في الفورمولا واحد خلال موسم 2020  المنصرم مع فريقه ريسينغ بوينت.

بينما عانى أليكسندر ألبون سائق ريد بُل السابق من موسم صعب للغاية لم يتمكن خلاله من مجاراة زميله فيرشتابن الذي أحرز الفوز بسباقين وحقق تسع منصات تتويج بمجموع نقاط أكثر من ضعف ما سجله التايلاندي.

ويرى وولف أن بيريز يستحق المشاركة مع أحد فرق الصدارة، حيث عبر عن ثقته بأن ريد بُل ستصبح خصماً أكثر قوة بانضمام المكسيكي.

فقال في مقابلة مع إحدى القنوات النمساوية: "بالتأكيد، أعتقد أن ريد بُل مع بيريز، باتت خصماً أكثر قوة ضمن بطولة المصنعين".

وأكمل: "سيرجيو سيكون قوياً جداً. ستكون مشاهدة مستواه في مواجهة فيرشتابن مثيرة للغاية. إنهم خصم جديد الآن".

وتابع: "أعتقد كذلك أن محركات هوندا ستتحسن مقارنة بأدائهم الموسم الماضي. وكل ذلك سيكون مثيراً للغاية".

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وأحرز بيريز أول فوز له في الفورمولا واحد على حلبة الصخير حيث استفاد من المشاكل التي واجهت جورج راسل حينها، ليغتنم الفرصة ويسجل المركز الأول.

ومباشرة بعد ذلك، تكلم كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل معلقاً على أداء سيارة مرسيدس القوي، في إشارة إلى مستوى فيرشتابن القوي الذي يتمكن من مجاراة السيارة الفضية بالرغم من أن سيارة ريد بُل أضعف منها.

ويرى وولف أن تعليقات هورنر جزء من اللعبة في الفورمولا واحد، مؤكداً أن المقارنة لا تكون صحيحة إلا بين سائقين على نفس السيارة.

فقال: "لا يمكنك أن تحسم رأيك بشكل كامل إلا لو تركنا السائقين يتنافسان في مواجهة بعضهما البعض".

وأكمل: "لم نرَ ذلك بعد. ولم نرَ فيرشتابن في مواجهة هاميلتون، ولم نرَ راسل في مواجهة هاميلتون، ولم نرَ شارل لوكلير على متن أفضل سيارة".

واختتم: "لكن في المستقبل، سيتألق أولئك اليافعون. في مرحلة ما سيتنافسون ضمن نفس الفريق مع نفس السيارة وسنرى من هو الأفضل".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة الفرق مرسيدس , ريد بُل ريسينغ
الكاتب خلدون يونس

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