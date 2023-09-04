وولف: رقم انتصارات فيرستابن المتتالية ينتمي إلى "ويكيبيديا"

حقق فيرستابن فوزه العاشر على التوالي من بوابة مونزا، بينما سجل فريقه ريد بُل الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية بـ 15 فوزاً.

وقلل وولف من أهمية هذه الأرقام، مشيراً إلى عدم اهتمام فيرستابن بها كذلك.

حيث أجاب في تصريح لقناة "سكاي اف1" حول سبب عدم تحقيق مرسيدس لأكبر عدد من الانتصارات المتتالية: "وضعنا كان مختلفاً بعض الشيء، لأن سائقَينا كانا يتنافسان بين بعضهما البعض".

وأكمل: "لست متأكداً إن كان ماكس يهتم بالأرقام. تلك الأرقام لا تهمني أنا أيضاً، إنها تنتمي إلى ’ويكيبيديا’ ولا أحد يقرؤها على أية حال".

وتعقيباً على أداء مرسيدس في إيطاليا، مع تحقيق جورج راسل ولويس هاميلتون للمركزين الخامس والسادس، أوضح وولف أن السهام الفضية لم تكن قادرة على مجاراة وتيرة سيارات فيراري وريد بُل.

فقال: "علينا ألا نفرح كثيراً بالمركزين الخامس والسادس. أعتقد أن هذه هي أقصى نتيجة ممكنة".

وقبل مونزا، أشار وولف إلى أن الحلبة تكشف عن نقاط ضعف سيارة مرسيدس لناحية الكفاءة الانسيابية، الأمر الذي عانى منه الفريق في بلجيكا وأذربيجان.

نتيجة لذلك، عبّر عن تفاؤله بالعودة للأداء الجيد على حلبة سنغافورة.

فقال: "أعتقد أن هذه حلبة مثل سبا وباكو، لكنني أعتقد بأننا نتحسن على الحلبات منخفضة الارتكازية لأن أداءنا في سبا كان أسوأ".

واختتم: "خصائص سنغافورة تناسبنا أكثر، وعلينا استخلاص أقصى ما يمكن هناك".