اشترك
السابق / هاميلتون يعتذر بعد حادثته مع بياستري في مونزا: "كان ذلك خطئي"
فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى أخبار

وولف: رقم انتصارات فيرستابن المتتالية ينتمي إلى "ويكيبيديا"

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن الرقم القياسي الذي حققه ماكس فيرستابن سائق ريد بُل عبر الفوز بعشرة سباقات على التوالي، ينتمي إلى "ويكيبيديا"، وأنه لا أحد يقرأ ذلك على أية حال.

خلدون يونس
من قبل:
ماكس فيرستابن، ريد بُل

حقق فيرستابن فوزه العاشر على التوالي من بوابة مونزا، بينما سجل فريقه ريد بُل الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية بـ 15 فوزاً.

وقلل وولف من أهمية هذه الأرقام، مشيراً إلى عدم اهتمام فيرستابن بها كذلك.

حيث أجاب في تصريح لقناة "سكاي اف1" حول سبب عدم تحقيق مرسيدس لأكبر عدد من الانتصارات المتتالية: "وضعنا كان مختلفاً بعض الشيء، لأن سائقَينا كانا يتنافسان بين بعضهما البعض".

وأكمل: "لست متأكداً إن كان ماكس يهتم بالأرقام. تلك الأرقام لا تهمني أنا أيضاً، إنها تنتمي إلى ’ويكيبيديا’ ولا أحد يقرؤها على أية حال".

وتعقيباً على أداء مرسيدس في إيطاليا، مع تحقيق جورج راسل ولويس هاميلتون للمركزين الخامس والسادس، أوضح وولف أن السهام الفضية لم تكن قادرة على مجاراة وتيرة سيارات فيراري وريد بُل.

فقال: "علينا ألا نفرح كثيراً بالمركزين الخامس والسادس. أعتقد أن هذه هي أقصى نتيجة ممكنة".

اقرأ أيضاً:

وقبل مونزا، أشار وولف إلى أن الحلبة تكشف عن نقاط ضعف سيارة مرسيدس لناحية الكفاءة الانسيابية، الأمر الذي عانى منه الفريق في بلجيكا وأذربيجان.

نتيجة لذلك، عبّر عن تفاؤله بالعودة للأداء الجيد على حلبة سنغافورة.

فقال: "أعتقد أن هذه حلبة مثل سبا وباكو، لكنني أعتقد بأننا نتحسن على الحلبات منخفضة الارتكازية لأن أداءنا في سبا كان أسوأ".

واختتم: "خصائص سنغافورة تناسبنا أكثر، وعلينا استخلاص أقصى ما يمكن هناك".

المشاركات
التعليقات

هاميلتون يعتذر بعد حادثته مع بياستري في مونزا: "كان ذلك خطئي"
خلدون يونس More from
خلدون يونس
فاسور يكشف سبب سماح فيراري بالمنافسة بين ساينز ولوكلير في سباق مونزا

فاسور يكشف سبب سماح فيراري بالمنافسة بين ساينز ولوكلير في سباق مونزا

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

فاسور يكشف سبب سماح فيراري بالمنافسة بين ساينز ولوكلير في سباق مونزا فاسور يكشف سبب سماح فيراري بالمنافسة بين ساينز ولوكلير في سباق مونزا

ساينز اعتقد لوهلة بإمكانية التفوق على فيرستابن خلال سباق مونزا

ساينز اعتقد لوهلة بإمكانية التفوق على فيرستابن خلال سباق مونزا

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

ساينز اعتقد لوهلة بإمكانية التفوق على فيرستابن خلال سباق مونزا ساينز اعتقد لوهلة بإمكانية التفوق على فيرستابن خلال سباق مونزا

هاميلتون يعتذر بعد حادثته مع بياستري في مونزا: "كان ذلك خطئي"

هاميلتون يعتذر بعد حادثته مع بياستري في مونزا: "كان ذلك خطئي"

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

هاميلتون يعتذر بعد حادثته مع بياستري في مونزا: "كان ذلك خطئي" هاميلتون يعتذر بعد حادثته مع بياستري في مونزا: "كان ذلك خطئي"

جورج راسل More from
جورج راسل
"الأهداف التي لم تتحقق بعد" كانت حافز هاميلتون لتمديد عقده مع مرسيدس

"الأهداف التي لم تتحقق بعد" كانت حافز هاميلتون لتمديد عقده مع مرسيدس

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

"الأهداف التي لم تتحقق بعد" كانت حافز هاميلتون لتمديد عقده مع مرسيدس "الأهداف التي لم تتحقق بعد" كانت حافز هاميلتون لتمديد عقده مع مرسيدس

تأكيد بقاء هاميلتون وراسل مع مرسيدس حتى نهاية موسم 2025

تأكيد بقاء هاميلتون وراسل مع مرسيدس حتى نهاية موسم 2025

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

تأكيد بقاء هاميلتون وراسل مع مرسيدس حتى نهاية موسم 2025 تأكيد بقاء هاميلتون وراسل مع مرسيدس حتى نهاية موسم 2025

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

مرسيدس More from
مرسيدس
وولف: "الخطأ فقط" هو ما سيمنع ريد بُل من الفوز بجميع سباقات موسم 2023

وولف: "الخطأ فقط" هو ما سيمنع ريد بُل من الفوز بجميع سباقات موسم 2023

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

وولف: "الخطأ فقط" هو ما سيمنع ريد بُل من الفوز بجميع سباقات موسم 2023 وولف: "الخطأ فقط" هو ما سيمنع ريد بُل من الفوز بجميع سباقات موسم 2023

مواعيد جائزة إيطاليا الكبرى 2023

مواعيد جائزة إيطاليا الكبرى 2023

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

مواعيد جائزة إيطاليا الكبرى 2023 مواعيد جائزة إيطاليا الكبرى 2023

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

"دوبون ريجستري" تعلن إطلاق منصة استثمارية فارهة "دوبون ريجستري إنفيست"

"دوبون ريجستري" تعلن إطلاق منصة استثمارية فارهة "دوبون ريجستري إنفيست"

Misc سلاسل متعددة
أخبار

"دوبون ريجستري" تعلن إطلاق منصة استثمارية فارهة "دوبون ريجستري إنفيست" "دوبون ريجستري" تعلن إطلاق منصة استثمارية فارهة "دوبون ريجستري إنفيست"

وولف: "الخطأ فقط" هو ما سيمنع ريد بُل من الفوز بجميع سباقات موسم 2023

وولف: "الخطأ فقط" هو ما سيمنع ريد بُل من الفوز بجميع سباقات موسم 2023

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

وولف: "الخطأ فقط" هو ما سيمنع ريد بُل من الفوز بجميع سباقات موسم 2023 وولف: "الخطأ فقط" هو ما سيمنع ريد بُل من الفوز بجميع سباقات موسم 2023

فاسور يكشف سبب سماح فيراري بالمنافسة بين ساينز ولوكلير في سباق مونزا

فاسور يكشف سبب سماح فيراري بالمنافسة بين ساينز ولوكلير في سباق مونزا

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

فاسور يكشف سبب سماح فيراري بالمنافسة بين ساينز ولوكلير في سباق مونزا فاسور يكشف سبب سماح فيراري بالمنافسة بين ساينز ولوكلير في سباق مونزا

"فيا" تكشف أن جميع فرق الفورمولا واحد كانت ضمن سقف النفقات لموسم 2022

"فيا" تكشف أن جميع فرق الفورمولا واحد كانت ضمن سقف النفقات لموسم 2022

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

"فيا" تكشف أن جميع فرق الفورمولا واحد كانت ضمن سقف النفقات لموسم 2022 "فيا" تكشف أن جميع فرق الفورمولا واحد كانت ضمن سقف النفقات لموسم 2022

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك