تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

سيرجيو بيريز متفائل بحلبته المفضلة في باكو ويكشف عن سلاح كاديلاك الجديد

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
سيرجيو بيريز متفائل بحلبته المفضلة في باكو ويكشف عن سلاح كاديلاك الجديد

وولف: رغم النتائج المشجعة.. لا شيء مضمون

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
وولف: رغم النتائج المشجعة.. لا شيء مضمون

فيرستابن: أحرزنا تقدمًا جيدًا مع السيارة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
فيرستابن: أحرزنا تقدمًا جيدًا مع السيارة

مارك ماركيز يعتبر بيدرو أكوستا الآن منافسًا على لقب الموتو جي بي

موتو جي بي
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
مارك ماركيز يعتبر بيدرو أكوستا الآن منافسًا على لقب الموتو جي بي

ريد بُل تبقي على حجار إلى جانب فيرستابن لموسم 2027 المقبل في الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
ريد بُل تبقي على حجار إلى جانب فيرستابن لموسم 2027 المقبل في الفورمولا 1

هاس تنفي وجود "مخاوف من فيراري" بشأن تشكيلة سائقيها لموسم 2027

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
هاس تنفي وجود "مخاوف من فيراري" بشأن تشكيلة سائقيها لموسم 2027

موتو جي بي: هوندا تعلن غياب جوان مير عن جائزتي اليابان وإندونيسيا

موتو جي بي
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
موتو جي بي: هوندا تعلن غياب جوان مير عن جائزتي اليابان وإندونيسيا

ما هي "الفرص الأخرى" التي كانت أمام شارل لوكلير قبل توقيع عقده الجديد مع فيراري؟

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
ما هي "الفرص الأخرى" التي كانت أمام شارل لوكلير قبل توقيع عقده الجديد مع فيراري؟
فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

وولف: رغم النتائج المشجعة.. لا شيء مضمون

مع انطلاق الفصل الأخير من الموسم، شدد مدير فريق مرسيدس توتو وولف على أن النتائج الإيجابية الأخيرة لا تضمن الفوز.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
توتو وولف، مرسيدس

توتو وولف، مرسيدس

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي

وصلت مرسيدس إلى باكو بمعنويات مرتفعة بعد النتائج القوية التي حققتها في عطلة نهاية الأسبوع السابقة للسباقين.

لكن توتو وولف حذر من أن يقع أي شخص في الفريق في فخ الثقة الزائفة. 

وأشار المدير المخضرم إلى أن الحظ لعب أيضًا دورًا في معاركهم الأخيرة على منصات التتويج.

حيث قال: "حققنا نتائج جيدة في آخر سباقين، لكن هذا لا يغير النتيجة عندما نقيم مستوانا الحالي".

وأردف: "هناك عدة فرق قادرة على المنافسة في المقدمة في أي عطلة نهاية أسبوع. قدمنا أداءً جيدًا، لكننا استفدنا أيضًا من سير بعض الأمور لصالحنا خلال السباق".

وتابع: "نحن واقعيون بشأن هذا الأمر ولا نخدع أنفسنا".

تشكل جائزة أذربيجان الكبرى السباق الأول ضمن سلسلة من ثلاثة سباقات متتالية لإنهاء الموسم. 

ومع عدم وجود أي فترة راحة تقريبًا بين السباقات، فإن أي اضطراب تشغيلي أو عطل ميكانيكي في هذا الجدول المزدحم قد تكون له عواقب وخيمة على طموحات مرسيدس في بطولة الصانعين.

وأوضح وولف أن هذا الجدول المكثف سيشكل تحديًا لكل موظف في الفريق، مشددًا على أهمية الاستراتيجيات على الحلبة والخلو من الأخطاء التشغيلية في المصنع.

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: Eric Le Galliot

حيث أضاف: "ندخل الآن في أول ثلاثة سباقات ماراثونية لإنهاء الموسم. ستكون فترة صعبة ومرهقة للغاية بالنسبة للفريق بأكمله، سواء في المصانع أو على الحلبة".

وتابع: "هناك وقت قليل جدًا للتعافي بين السباقات. ولهذا السبب، تصبح الاستعدادات والقدرة على الصمود والتنفيذ التشغيلي أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وأردف: "هذه تحديدًا هي اللحظات التي سيتعزز فيها موقعنا في البطولة أو نخسره".

واسترسل: "باكو حلبة صعبة. تحتاج إلى سرعة جيدة على الخطوط المستقيمة، والثقة عند مناطق الكبح، وسيارة قادرة على التعامل مع المنعطفات منخفضة السرعة في منطقة المدينة القديمة".

واستكمل: "رغم أن نتائجنا الأخيرة مشجعة، لا شيء مضمون".

واختتم: "تكشف باكو نقاط الضعف بسرعة كبيرة. علينا أن نتعامل مع عطلة نهاية الأسبوع بتواضع، وأن نؤدي مهامنا الأساسية بشكل جيد، وأن نستحق كل نقطة نحصل عليها بعدالة".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فيرستابن: أحرزنا تقدمًا جيدًا مع السيارة

أبرز التعليقات
المزيد من
خلدون يونس

فيرستابن: أحرزنا تقدمًا جيدًا مع السيارة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
فيرستابن: أحرزنا تقدمًا جيدًا مع السيارة

حجار عن عودته بعد الإصابة: "متحمس للغاية"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
حجار عن عودته بعد الإصابة: "متحمس للغاية"

هوندا ترد على تصريحات بن سُليّم: نعمل بجد لتحسين أدائنا "بجهودنا الذاتية"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
هوندا ترد على تصريحات بن سُليّم: نعمل بجد لتحسين أدائنا "بجهودنا الذاتية"
المزيد من
جورج راسل

مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

أنتونيللي: "لا أعتقد أنني السائق الأول في الفريق"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
أنتونيللي: "لا أعتقد أنني السائق الأول في الفريق"

رأي: لماذا لا يقتنع نوريس بنظرية راسل حول أسلوب القيادة

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
رأي: لماذا لا يقتنع نوريس بنظرية راسل حول أسلوب القيادة
المزيد من
مرسيدس

مرسيدس تعلن موعد تقديم التحديث الشامل المنتظر لسيارتها 

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
مرسيدس تعلن موعد تقديم التحديث الشامل المنتظر لسيارتها 

بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

"وجوده في الصدارة ليس مجرد حظ".. فيرستابن ونوريس عن أنتونيللي

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
"وجوده في الصدارة ليس مجرد حظ".. فيرستابن ونوريس عن أنتونيللي

أحدث الأخبار

سيرجيو بيريز متفائل بحلبته المفضلة في باكو ويكشف عن سلاح كاديلاك الجديد

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
سيرجيو بيريز متفائل بحلبته المفضلة في باكو ويكشف عن سلاح كاديلاك الجديد

وولف: رغم النتائج المشجعة.. لا شيء مضمون

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
وولف: رغم النتائج المشجعة.. لا شيء مضمون

فيرستابن: أحرزنا تقدمًا جيدًا مع السيارة

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
فيرستابن: أحرزنا تقدمًا جيدًا مع السيارة

مارك ماركيز يعتبر بيدرو أكوستا الآن منافسًا على لقب الموتو جي بي

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
مارك ماركيز يعتبر بيدرو أكوستا الآن منافسًا على لقب الموتو جي بي

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل كتاب أوتوسبورت
جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟

بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل ستيوارت كودلينغ
بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه

ما وراء محادثات رئيس "فيا" وألونسو بشأن نظام ADUO؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل فيليب كليرين
ما وراء محادثات رئيس "فيا" وألونسو بشأن نظام ADUO؟
شاهد المزيد