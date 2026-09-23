وصلت مرسيدس إلى باكو بمعنويات مرتفعة بعد النتائج القوية التي حققتها في عطلة نهاية الأسبوع السابقة للسباقين.

لكن توتو وولف حذر من أن يقع أي شخص في الفريق في فخ الثقة الزائفة.

وأشار المدير المخضرم إلى أن الحظ لعب أيضًا دورًا في معاركهم الأخيرة على منصات التتويج.

حيث قال: "حققنا نتائج جيدة في آخر سباقين، لكن هذا لا يغير النتيجة عندما نقيم مستوانا الحالي".

وأردف: "هناك عدة فرق قادرة على المنافسة في المقدمة في أي عطلة نهاية أسبوع. قدمنا أداءً جيدًا، لكننا استفدنا أيضًا من سير بعض الأمور لصالحنا خلال السباق".

وتابع: "نحن واقعيون بشأن هذا الأمر ولا نخدع أنفسنا".

تشكل جائزة أذربيجان الكبرى السباق الأول ضمن سلسلة من ثلاثة سباقات متتالية لإنهاء الموسم.

ومع عدم وجود أي فترة راحة تقريبًا بين السباقات، فإن أي اضطراب تشغيلي أو عطل ميكانيكي في هذا الجدول المزدحم قد تكون له عواقب وخيمة على طموحات مرسيدس في بطولة الصانعين.

وأوضح وولف أن هذا الجدول المكثف سيشكل تحديًا لكل موظف في الفريق، مشددًا على أهمية الاستراتيجيات على الحلبة والخلو من الأخطاء التشغيلية في المصنع.

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس الصورة من قبل: Eric Le Galliot

حيث أضاف: "ندخل الآن في أول ثلاثة سباقات ماراثونية لإنهاء الموسم. ستكون فترة صعبة ومرهقة للغاية بالنسبة للفريق بأكمله، سواء في المصانع أو على الحلبة".

وتابع: "هناك وقت قليل جدًا للتعافي بين السباقات. ولهذا السبب، تصبح الاستعدادات والقدرة على الصمود والتنفيذ التشغيلي أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وأردف: "هذه تحديدًا هي اللحظات التي سيتعزز فيها موقعنا في البطولة أو نخسره".

واسترسل: "باكو حلبة صعبة. تحتاج إلى سرعة جيدة على الخطوط المستقيمة، والثقة عند مناطق الكبح، وسيارة قادرة على التعامل مع المنعطفات منخفضة السرعة في منطقة المدينة القديمة".

واستكمل: "رغم أن نتائجنا الأخيرة مشجعة، لا شيء مضمون".

واختتم: "تكشف باكو نقاط الضعف بسرعة كبيرة. علينا أن نتعامل مع عطلة نهاية الأسبوع بتواضع، وأن نؤدي مهامنا الأساسية بشكل جيد، وأن نستحق كل نقطة نحصل عليها بعدالة".