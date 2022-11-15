وولف: ربّما بقي راسل "عامًا أكثر من اللازم" مع ويليامز

أحرز راسل انتصاره الأوّل في الفورمولا واحد يوم الأحد على حلبة إنترلاغوس، حيث تحكّم في مجريات السباق في الأمام إلى جانب فوزه بالسباق القصير يوم السبت.

وتقدّم البريطاني ثنائيّة الفريق بعد أن تفوّق على زميله لويس هاميلتون، ليمنح مرسيدس انتصارها الأوّل هذا الموسم.

وعزّز هذا الفوز موقع راسل كأحد نجوم المستقبل في البطولة، وذلك بعد منحه مقعد مرسيدس لموسم 2022 إثر تمضيته لثلاثة أعوامٍ مع ويليامز.

وبحديثه عن أداء راسل في البرازيل، تحدّث وولف عن لقائه الأوّل بالبريطاني الشاب عندما حاول الالتحاق بأكاديميّة مرسيدس.

وقال: "فكّرت في ذلك قرب نهاية السباق، عندما دخل عليّ شابٌ بسنّ الـ 16 مرتديًا بذلة وربطة عنق جالبًا معه عرض باوربوينت".

وأضاف: "إنّه أوّل ناشئٍ جديد من أكاديميّتنا يُحقّق الفوز بسباق. من الواضح أنّ لويس هناك منذ البداية، وهو السائق الأكثر نجاحًا بين المتخرجين من أكاديميّتنا".

وأردف: "لكن بعد مرور 6 أعوام، أصبح راسل فائزًا بسباق. دائمًا ما نضع أهدافًا صعبة. عليك الفوز بالجي بي 3، وعليك الفوز بالفورمولا 2، وقد فعل ذلك في موسمه الأوّل في كلتا البطولتين".

وأكمل: "وأعتقد بأنّ ويليامز كانت أفضل مدرسة له، لكنّه ربّما أمضى هناك عامًا أكثر من اللازم".

وواصل شرحه بالقول: "لكن اليوم فإنّ تحقيقه للفوز بجائزة كبرى هو الأهم في جميع الأحوال وهو يستحق ذلك".