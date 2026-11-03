فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

وولف: راعيان غادرا مرسيدس بعد تصعيد كيمي أنتونيللي إلى الفورمولا 1

أدار راعيان ظهريهما لمرسيدس بسبب أنتونيللي، لكن بعد تتويجه بلقب العالم، رد توتو وولف على المشككين في قراره.

منشور: 03-11-2026

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توتو وولف وكيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: LAT صور

حصدت مرسيدس ثمار شجاعتها في جائزة المكسيك الكبرى، بعدما قررت وضع كيمي أنتونيللي، الذي كان يبلغ من العمر 18 عامًا آنذاك، خلف مقود سيارتها اعتبارًا من موسم 2025، إذ تُوّج السائق الإيطالي بلقب العالم في موسمه الثاني فقط في بطولة الفورمولا 1.

لكن توتو وولف، مدير الفريق، كشف الآن أن هذا القرار لم يحظَ بتأييد الجميع داخل محيط مرسيدس منذ البداية.

حيث قال وولف لشبكة "سكاي سبورتس": "غادرنا راعيان بسبب هذا القرار. وسألاني: كيمي أنتونيللي، من يكون هذا الفتى؟ في المقابل، كان هناك آخرون استمروا معنا حتى اليوم، وهم الآن يجنون ثمار ذلك القرار".

وقبل انطلاق موسم 2024، كان النجم لويس هاميلتون قد أعلن بالفعل رحيله عن مرسيدس للانتقال إلى فيراري. وعلى مدار أشهر، تكهنت وسائل الإعلام بهوية السائق الذي سيخلف بطل العالم سبع مرات، وكان ماكس فيرستابن على وجه الخصوص مرشحًا بارزًا خلال الصيف. وجاء ذلك أيضًا لأن أنتونيللي لم يتمكن من تلبية التوقعات المرتفعة في بطولة الفورمولا 2 خلال عام 2024، ولم يحقق انتصاره الأول من بين انتصارين في ذلك الموسم إلا في السباق الخامس عشر من أصل 28.

لكن وولف يرى أن وسائل الإعلام كان بإمكانها توفير عناء التكهنات، لأن الأمر كان واضحًا للغاية بالنسبة إليه.

فقال: "عندما وقف لويس أمام باب مكتبي في ذلك الصباح، كان كل شيء قد أصبح واضحًا بالنسبة لي. في اللحظة التي أكد فيها أنه سينتقل إلى فيراري، عرفت أن كيمي سيقود السيارة".

ويتذكر وولف أنه أبلغ بعد ذلك بوقت قصير رئيس قسم الإعلام آنذاك ونائب مدير الفريق الحالي برادلي لورد، والمدير التقني جايمس أليسون، بقراره.

وقال: "أخبرتهما: كيمي سيقود السيارة. وكان ردهما ببساطة: عمّ تتحدث؟ لكن كانت لدينا البيانات، ولم نكن بحاجة إلى أي تأكيد إضافي. لقد أثبت كيمي قدراته بالفعل من خلال نجاحاته في الفورمولا 4 والفورمولا الإقليمية. وكان كل ما تبقى واضحًا تمامًا".

ولم يكشف وولف عن هوية الراعيين اللذين لم يرغبا في مواصلة الشراكة مع مرسيدس دون وجود النجم هاميلتون. لكن من المعروف أن علامة الأزياء "تومي هيلفيغر" وشركة المنتجات الرياضية "بوما" غادرتا الفريق في نهاية عام 2024.

وحلت علامة عالمية جديدة، هي أديداس، مكانهما. كما كانت هناك مفاوضات للتوصل إلى شراكة مع "جيليت"، لكنها لم تكتمل في نهاية المطاف، إذ انتقلت العلامة التجارية الشهيرة بشفرات الحلاقة إلى أودي بدلًا من ذلك.

ورغم تشكيك كثيرين في محيط الفريق بمدى صواب قرار نقل أنتونيللي مباشرة من الفورمولا 2 إلى فريق مرسيدس المصنعي، فإن وولف يقول إنه لم ينظر إلى الأمر في أي وقت باعتباره "مخاطرة".

فقال: "أحيانًا يسألني الناس لماذا أخاطر. لكنني لا أقدم إلا على مخاطر محسوبة، وهي تلك التي لا يكون أسوأ سيناريو محتمل فيها قادرًا على تغيير حياتنا داخل الفريق الذي أتحمل مسؤوليته بصورة جوهرية".

وأضاف: "وقف الفريق دائمًا خلف هذا القرار، وكذلك أولى كالينيوس، الرئيس التنفيذي لمرسيدس. لم تكن هناك أية شكوك على الإطلاق. الشكوك جاءت من الخارج فقط، من أشخاص كانوا شركاء للفريق في ذلك الوقت ولم يعودوا كذلك اليوم، ومن فرق أخرى، وسائقين آخرين شعروا بأنهم يستحقون الحصول على الفرصة بأنفسهم، وكذلك من وسائل الإعلام".

وتابع: "بدأ الأمر بأشخاص يقولون: لا يمكن أن تكون جادًا في وضع سائق يبلغ 18 عامًا في السيارة التي كان يقودها لويس هاميلتون سابقًا. لقد قدم موسمًا مخيبًا للآمال في الفورمولا 2. كان ينبغي أن يخوض عامًا آخر هناك، وأن يثبت أولًا أنه يمتلك المستوى المطلوب بالفعل".

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وقال وولف: "ثم، بعدما وضعناه في السيارة، بدأ الناس يقولون: لا ينبغي أن يكون في مرسيدس. هذا ضغط أكبر بكثير مما يستطيع تحمله. لماذا لم تحاولوا التوصل إلى اتفاق مع ويليامز، ومنحه، مثل جورج، عامًا أو عامين أو ثلاثة أعوام من أجل التطور؟ وبالطبع، ازدادت تلك الأصوات ارتفاعًا بعدما أمضى تسعة سباقات متتالية دون تسجيل أي نقاط".

وعندما عاش أنتونيللي واحدة من أقسى عطلات نهاية الأسبوع في موسمه الأول، خلال جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا في صيف 2025، وهي الفترة التي شهدت، بحسب وولف، "دموعًا" أيضًا، بدأت أصوات المشككين الذين قالوا "لقد أخبرتكم بذلك" تكتسب زخمًا متزايدًا.

لكن وولف شدد على أن ذلك لم يزعزع ثقته بالسائق الإيطالي ولو للحظة، قائلًا: "كان موسم 2025 بالضبط كما توقعت. كان واضحًا بالنسبة لي أننا أمام مشروع يمتد لعامين على الأقل، على أن يأتي العام الثاني ليؤكد ما رأيناه في قدراته. وأعتقد أننا نجلس هنا اليوم وقد حصلنا على هذا التأكيد. إنه أمر لا يصدق".

وأردف: "علينا حقًا أن نقرص أنفسنا لنتأكد أننا لا نحلم، لأن الأمر يبدو لنا وكأن الأمس فقط كان عندما وقف في مرآب سباقات الكارتينغ للناشئين وهو في الحادية عشرة من عمره. ثم حدث كل شيء بسرعة كبيرة. فاز ببطولات سباقات المقعد الأحادي للناشئين، ثم عاش عامًا صعبًا في الفورمولا 2. وحتى في ذلك الوقت، بدأ أشخاص من الخارج يشككون في قدراته".

واختتم وولف قائلًا: "أنا فخور للغاية بالفريق، وبأن الجميع واصلوا الإيمان به. وفي النهاية، قدم كيمي ما كان منتظرًا منه".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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