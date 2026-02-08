تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

وولف: راسل يستحق أن يكون المرشح الأبرز في 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
إطلاق مرسيدس
وولف: راسل يستحق أن يكون المرشح الأبرز في 2026

فاولز: تصميم نيوي لسيارة "إيه إم آر26" مثير جدًا للإعجاب

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب ما قبل الموسم في برشلونة
فاولز: تصميم نيوي لسيارة "إيه إم آر26" مثير جدًا للإعجاب

زاك براون: مرسيدس تبدو المرشحة الأبرز للفوز في 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب ما قبل الموسم في برشلونة
زاك براون: مرسيدس تبدو المرشحة الأبرز للفوز في 2026

نوريس يتوقع مشاكل جديدة لأحد أهم العوامل الحاسمة في السباقات

فورمولا 1
فورمولا 1
نوريس يتوقع مشاكل جديدة لأحد أهم العوامل الحاسمة في السباقات

سيارة مرسيدس نادرة للغاية باسم أنتونيللي

فورمولا 1
فورمولا 1
سيارة مرسيدس نادرة للغاية باسم أنتونيللي

أنتونيللي: تغييرات القوانين جاءت في الوقت المناسب للسائقين الشباب

فورمولا 1
فورمولا 1
إطلاق مرسيدس
أنتونيللي: تغييرات القوانين جاءت في الوقت المناسب للسائقين الشباب

لوكلير: أمامنا أحد أكبر التغييرات في تاريخ الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
لوكلير: أمامنا أحد أكبر التغييرات في تاريخ الفورمولا 1

هورنر: ريكاردو كان في مستوى بطل للعالم

فورمولا 1
فورمولا 1
هورنر: ريكاردو كان في مستوى بطل للعالم
فورمولا 1 إطلاق مرسيدس

وولف: راسل يستحق أن يكون المرشح الأبرز في 2026

يرى كثيرون أنه في ظل التوقعات بتفوق مرسيدس في 2026 وخبرة سائقها جورج راسل، فإن البريطاني سيكون المرشّح الأوفر حظًا للفوز بلقب الموسم المُقبل.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
إضافة كمصدر مفضل
جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس، بعد إعلامه بأن جورج راسل هو المرشح الأبرز لدى شركات المراهنات لبطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2026، إن ذلك أمر "مستحق".

مع تصاعد الحماس لانطلاق عصر الفورمولا 1 الجديد، الذي يبدأ مع قوانين محدثة بالكامل للهيكل ووحدة الطاقة، خرجت جميع الفرق باستثناء ويليامز بسياراتها لعام 2026 إلى الحلبة للمرة الأولى خلال تجارب مغلقة استمرت خمسة أيام في برشلونة.

وبحسب الأزمنة غير الرسمية والمؤكدة، تصدر لويس هاميلتون وفيراري الاختبارات في نهايتها، لكن أداء مرسيدس كان لافتًا أيضًا في خط الحظائر، ما زاد من التوقعات حول الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتم تذكير وولف بأن راسل هو المرشح الأبرز لبطولة 2026 وفقًا لشركات المراهنات، وسُئل عما إذا كان السائق البريطاني قادرًا بالفعل على المنافسة على اللقب.

حيث أجاب قائلًا: "من الجيد دائمًا أن يكون سائقك في القمة، وأعتقد أنه يستحق ذلك لأنه من بين الأفضل. لقد أظهر لنا أين تكمن إمكانيات السيارة، وبشكل عام قدم أداءً أكثر من كافٍ بالنسبة لنا".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "لكن القاعدة تبقى نفسها: أفضل سائق وأفضل سيارة يفوزان. لم نثبت بعد أن لدينا حزمة جيدة بما فيه الكفاية. في البحرين، مع الأسفلت الخشن والظروف التي تكون دائمًا صعبة بالنسبة لنا، لم نكن أقوياء جدًا".

وتابع: "لذلك آمل أن تكون شركات المراهنات على حق، لكنني لن أصدق ذلك إلا عندما نرى أداءً يؤكد ذلك فعليًا".

كما شارك وولف وجهة نظره حول المكان الذي يتوقع أن يكون فيه أندريا كيمي أنتونيللي، الذي سيدخل موسمه الثاني في الفورمولا 1، مقارنة بمرشح اللقب راسل.

فقال: "من منظور كيمي، فهو يسير تمامًا وفق الخطة التي وضعناها له في بداية العام الماضي. خطوته الأولى إلى الفورمولا 1، الدخول إلى هذا العالم الضخم، التزامات الإعلام، مطالب الرعاة، اهتمام الجماهير. لقد شاهدنا بعض التأديات الجيدة جدًا، وبعض السباقات التي عانى فيها".

واختتم: "الآن لا يوجد شك في سرعته وقدرته على التسابق. إنه يدخل موسمه الثاني، يعرف جميع الحلبات، وأكثر دراية بالجميع في خط الحظائر، ويعرف المتطلبات الأخرى. لذلك أنا متأكد من أنه سيكون عامًا جيدًا له".

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فاولز: تصميم نيوي لسيارة "إيه إم آر26" مثير جدًا للإعجاب

أبرز التعليقات

المزيد من
أحمد مجدي

فاولز: تصميم نيوي لسيارة "إيه إم آر26" مثير جدًا للإعجاب

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب ما قبل الموسم في برشلونة
فاولز: تصميم نيوي لسيارة "إيه إم آر26" مثير جدًا للإعجاب

زاك براون: مرسيدس تبدو المرشحة الأبرز للفوز في 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب ما قبل الموسم في برشلونة
زاك براون: مرسيدس تبدو المرشحة الأبرز للفوز في 2026

أنتونيللي: تغييرات القوانين جاءت في الوقت المناسب للسائقين الشباب

فورمولا 1
فورمولا 1
إطلاق مرسيدس
أنتونيللي: تغييرات القوانين جاءت في الوقت المناسب للسائقين الشباب
المزيد من
جورج راسل

قضية المحركات تتواصل: لجنة استشارات وحدات الطاقة تقترح حلاً مشتركاً ولكن..

فورمولا 1
فورمولا 1
قضية المحركات تتواصل: لجنة استشارات وحدات الطاقة تقترح حلاً مشتركاً ولكن..

"أمران على ريد بُل الانتباه لهما" من أجل منافسة مرسيدس

فورمولا 1
فورمولا 1
"أمران على ريد بُل الانتباه لهما" من أجل منافسة مرسيدس

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
فورمولا 1
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
المزيد من
مرسيدس

توتو وولف: سنرى ارتفاعًا كبيرًا في معدل التجاوزات في 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب ما قبل الموسم في برشلونة
توتو وولف: سنرى ارتفاعًا كبيرًا في معدل التجاوزات في 2026

منافسو مرسيدس يضغطون من أجل التدخل في ثغرة قوانين محركات الفورمولا 1… لكن ما مدى واقعية ذلك؟

فورمولا 1
فورمولا 1
منافسو مرسيدس يضغطون من أجل التدخل في ثغرة قوانين محركات الفورمولا 1… لكن ما مدى واقعية ذلك؟

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

برايم
فورمولا 1
برايم
فورمولا 1
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

وولف: راسل يستحق أن يكون المرشح الأبرز في 2026

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
إطلاق مرسيدس
وولف: راسل يستحق أن يكون المرشح الأبرز في 2026

فاولز: تصميم نيوي لسيارة "إيه إم آر26" مثير جدًا للإعجاب

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب ما قبل الموسم في برشلونة
فاولز: تصميم نيوي لسيارة "إيه إم آر26" مثير جدًا للإعجاب

زاك براون: مرسيدس تبدو المرشحة الأبرز للفوز في 2026

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب ما قبل الموسم في برشلونة
زاك براون: مرسيدس تبدو المرشحة الأبرز للفوز في 2026

نوريس يتوقع مشاكل جديدة لأحد أهم العوامل الحاسمة في السباقات

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
نوريس يتوقع مشاكل جديدة لأحد أهم العوامل الحاسمة في السباقات

برايم

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
فورمولا 1
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
فورمولا 1
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
فورمولا 1
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
فورمولا 1
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد