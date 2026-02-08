وولف: راسل يستحق أن يكون المرشح الأبرز في 2026

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس، بعد إعلامه بأن جورج راسل هو المرشح الأبرز لدى شركات المراهنات لبطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2026، إن ذلك أمر "مستحق".

مع تصاعد الحماس لانطلاق عصر الفورمولا 1 الجديد، الذي يبدأ مع قوانين محدثة بالكامل للهيكل ووحدة الطاقة، خرجت جميع الفرق باستثناء ويليامز بسياراتها لعام 2026 إلى الحلبة للمرة الأولى خلال تجارب مغلقة استمرت خمسة أيام في برشلونة.

وبحسب الأزمنة غير الرسمية والمؤكدة، تصدر لويس هاميلتون وفيراري الاختبارات في نهايتها، لكن أداء مرسيدس كان لافتًا أيضًا في خط الحظائر، ما زاد من التوقعات حول الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتم تذكير وولف بأن راسل هو المرشح الأبرز لبطولة 2026 وفقًا لشركات المراهنات، وسُئل عما إذا كان السائق البريطاني قادرًا بالفعل على المنافسة على اللقب.

حيث أجاب قائلًا: "من الجيد دائمًا أن يكون سائقك في القمة، وأعتقد أنه يستحق ذلك لأنه من بين الأفضل. لقد أظهر لنا أين تكمن إمكانيات السيارة، وبشكل عام قدم أداءً أكثر من كافٍ بالنسبة لنا".

وأضاف: "لكن القاعدة تبقى نفسها: أفضل سائق وأفضل سيارة يفوزان. لم نثبت بعد أن لدينا حزمة جيدة بما فيه الكفاية. في البحرين، مع الأسفلت الخشن والظروف التي تكون دائمًا صعبة بالنسبة لنا، لم نكن أقوياء جدًا".

وتابع: "لذلك آمل أن تكون شركات المراهنات على حق، لكنني لن أصدق ذلك إلا عندما نرى أداءً يؤكد ذلك فعليًا".

كما شارك وولف وجهة نظره حول المكان الذي يتوقع أن يكون فيه أندريا كيمي أنتونيللي، الذي سيدخل موسمه الثاني في الفورمولا 1، مقارنة بمرشح اللقب راسل.

فقال: "من منظور كيمي، فهو يسير تمامًا وفق الخطة التي وضعناها له في بداية العام الماضي. خطوته الأولى إلى الفورمولا 1، الدخول إلى هذا العالم الضخم، التزامات الإعلام، مطالب الرعاة، اهتمام الجماهير. لقد شاهدنا بعض التأديات الجيدة جدًا، وبعض السباقات التي عانى فيها".

واختتم: "الآن لا يوجد شك في سرعته وقدرته على التسابق. إنه يدخل موسمه الثاني، يعرف جميع الحلبات، وأكثر دراية بالجميع في خط الحظائر، ويعرف المتطلبات الأخرى. لذلك أنا متأكد من أنه سيكون عامًا جيدًا له".