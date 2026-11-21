فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

وولف: راسل كان في "الموقع المثالي" لانتزاع البول بوزيشن في جائزة لاس فيغاس الكبرى

خسر سائق مرسيدس الصدارة لصالح زميله كيمي أنتونيللي وماكس فيرستابن سائق ريد بُل في نيفادا.

إيد هاردي

منشور: 21-11-2026

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جورج راسل وكيمي أنتونيللي، مرسيدس وماكس فيرستابن ريد بُل

يعتقد توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن جورج راسل كان في "الموقع المثالي" لانتزاع البول بوزيشن في جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1، وهو المركز الذي آل في نهاية المطاف إلى ماكس فيرستابن.

وسينطلق سائق ريد بُل من المركز الأول في سباق مساء السبت، أمام راسل، رغم أن أيًا منهما لم يسجل الزمن الأسرع في التصفيات، بعدما تفوق كيمي أنتونيللي بفارق 0.258 ثانية في سيارة مرسيدس الأخرى.

لكن استخدام محرك احتراق داخلي جديد يعني أن أنتونيللي سيواجه عقوبة التراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق، ولذلك تمثلت مهمته خلال القسم الثالث من التصفيات في مساعدة راسل مبدئيًا، عبر منحه السحب الهوائي.

وغالبًا ما تشكل حركة المرور على حبلة الشوارع في لاس فيغاس، التي تتطلب مستويات ارتكازية منخفضة، مشكلة للسائقين، وهو ما ظهر بوضوح بعدما تجمعت سيارات مرسيدس وألبين وريسينغ بولز معًا قبل المحاولة الأخيرة.

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ولم يرغب أي من السائقين في الخروج أولًا، قبل أن يتراجع أنتونيللي في نهاية المطاف، ما حرم راسل من الاستفادة من السحب الهوائي خلف زميله الإيطالي. ومع ذلك، لا يعتقد وولف أن هذا الأمر يفسر فشل البريطاني في انتزاع البول بوزيشن.

وقال وولف لشبكة "سكاي سبورتس": "بالنسبة إليّ، كان جورج في الموقع المثالي. كان يبتعد بأربع ثوانٍ عن السيارة التي أمامه".

وأضاف: "علينا معرفة ما حدث، لأنني أعتقد أن شيئًا ما وقع عند المنعطفات السابع والثامن والتاسع، ولا أعلم ما إذا كان خطأً منه أم أن أمرًا آخر قد حدث".

وتابع: "لا أعرف بصراحة، لكن بدا أنه في الموقع المثالي لتسجيل لفة تؤهله إلى البول بوزيشن، لأنه كان الأسرع طوال الوقت".

جورج راسل وكيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

وكان راسل يسير خلف الناشئ أرفيد ليندبلاد سائق ريسينغ بولز، ونجح في تحسين زمن محاولته الأولى في القسم الثالث بفارق عُشرين من الثانية، ليسجل دقيقة واحدة و34.224 ثانية، بينما عبر أنتونيللي خط النهاية في اللحظات الأخيرة.

وأتاح ذلك لبطل العالم لموسم 2026 الانتقال من المركز السادس المؤقت إلى الصدارة، وهو ما أثار حيرة وولف، الذي قال إنه "لا يملك أية فكرة على الإطلاق" عندما طُلب منه تفسير كيفية تسجيل أنتونيللي الزمن الأسرع.

وقال وولف: "بصفتي مسؤولًا عن الاستراتيجية، كنا نعتقد أن كيمي إما لن يتمكن من إكمال اللفة، أو أنه سيصل إلى خط النهاية بفارق ضئيل للغاية عن ليندبلاد. لكنه عبر الخط متأخرًا بفارق 1.4 ثانية، وكان ذلك كل شيء تقريبًا. لذلك لا أفهم كيف يمكنه، رغم اقترابه إلى هذا الحد، تسجيل هذا الزمن".

لكن النتيجة تمهد لمواجهة مثيرة بين فيرستابن وراسل، اللذين احتكا ببعضهما خلال التجارب الحرة الثالثة، وهي الحصة التي تصدرها البريطاني، كما كان الأسرع في القسم الأول من التصفيات.

وقال وولف: "حسنًا، ستكون مواجهة سينمائية بامتياز. إذا حاولا المرور معًا عبر المنعطفات الأولى، فسنكون بالتأكيد أمام مشهد يستحق المتابعة".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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