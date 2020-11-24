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وولف كان يشعر على الدوام "بارتياح كبير" حيال مستقبل راسل مع ويليامز

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وولف كان يشعر على الدوام "بارتياح كبير" حيال مستقبل راسل مع ويليامز

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّه دومًا ما شعر "بارتياح كبير" حيال مستقبل ناشئه جورج راسل، وذلك بالرُغم من فترة الغموض التي مرّت بها ويليامز الشهر الماضي.

تواجد راسل ضمن برنامج ناشئي مرسيدس منذ 2017، حيث أثار الإعجاب في موسمه الأوّل في الفورمولا واحد مع ويليامز العام الماضي، ما دفع بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون للقول بأنّه يملك "القدرة ليكون بطلًا مستقبليًا".

وقد أعلنت ويليامز في يوليو/تموز الماضي بأنّ راسل سيبقى ضمن صفوف الفريق لموسم 2021، ليخوض موسمه الثالث مع الفريق والأخير في عقده، ليأتي بيع الفريق في أغسطس/آب ويُلقي بغموض جديد على مستقبل البريطاني.

وقد ارتبط اسم سيرجيو بيريز بانتقال محتمل إلى ويليامز الشهر الماضي وسط سعي المكسيكي وسائق ريسينغ بوينت الحالي لإيجاد مقعد لموسم 2021، ليبدو بذلك مستقبل راسل غير واضح لعدة أسابيع.

لكن ويليامز أزالت أيّة تكهنات واعتذرت عن أي لغط قد حدث قُبيل جائزة إيميليا رومانيا الكبرى في إيمولا عبر الإعلان عن بقاء تشكيلتها من راسل ونيكولاس لاتيفي كما هي لموسم 2021.

وكانت خسارة راسل وخروجه من البطولة لتمثّل ضربة لمرسيدس، والتي عملت بجد من أجل تطويره كسائق خلال مسيرته، وجهّزته ليكون خليفة محتمل لأحد سائقيها الحاليين.

لكن وولف أوضح بأنّه كان ليتقبّل أيّ قرار تتخذه ويليامز، وأنه سيظل يشعر بارتياح كبير حيال مستقبل راسل بالرُغم من الغموض المحيط به.

"أنا أشعر دومًا بارتياح كبير حيال هذه القرارات، كون الأمور تأتي في وقتها دائمًا" قال وولف عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن مدى تأثّر مرسيدس إذا ما خسر راسل مقعده في الفورمولا واحد لموسم 2021.

وأضاف: "لو لم يكن جورج في ويليامز، لكان ذلك الأمر مزعجًا بعض الشيء. لكنني أعتقد بأنّه كان ليكون سائقًا احتياطيًا قويًا للغاية معنا، وكنا لنجد برنامجًا إضافيًا من أجله. في النهاية، أنا سعيد بأنّهم قرروا لصالحه، حيث أرى بأنّه يستحق مقعده، وتأدياته استثنائية. لقد اتّخذوا القرار الصائب".

جديرٌ بالذكر أنّ بيريز يبقى من دون مقعد لموسم 2021 حتى الآن، وذلك بعدما آثرت ريسينغ بوينت الاستغناء عن خدماته لصالح ضم سيباستيان فيتيل قُبيل تغيير اسم الفريق إلى أستون مارتن العام المُقبل، حيث يبقى الخيار الواقعي الوحيد أمام المكسيكي بعد إغلاق باب ويليامز هو الحصول على مقعد في ريد بُل التي ما تزال تقيّم مستقبل سائقها الحالي أليكسندر ألبون.

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