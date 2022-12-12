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وولف: "دبليو13" ستمتلك "مكانة خاصة" ضمن مجموعة سيارات مرسيدس "في المؤخرة"

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأنّ سيارة "دبليو13" ستمتلك "مكانة خاصة" ضمن مجموعة سيارات الفورمولا واحد للعلامة الألمانية، وذلك "في مؤخرة المجموعة".

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
وولف: "دبليو13" ستمتلك "مكانة خاصة" ضمن مجموعة سيارات مرسيدس "في المؤخرة"

بعد الفوز بثمانية ألقاب على التوالي في بطولة المصنعين، واجهت مرسيدس موسماً صعباً للغاية في 2022 شهد تطبيق القوانين التقنية الجديدة، كما عانت في البداية لمجاراة فريقي الصدارة ريد بُل وفيراري.

وكانت الارتدادات والقفزات أكبر نقاط الضعف في السيارة، حيث أعاقت هذه المشاكل سائقي الفريق لويس هاميلتون وجورج راسل ومنعتهما من استخلاص كامل قدرات السيارة، قبل أن يتم حلها بشكل كبير لاحقاً.

وبالرغم من أن مرسيدس نجحت بتطوير سيارتها على مدار الموسم وأحرز أول فوز لها في الجولة ما قبل الختامية على حلبة إنترلاغوس البرازيلية مع راسل، لكنها اكتفت بالمركز الثالث ضمن الترتيب العام.

واعترف هاميلتون في أبوظبي أنه مرتاح لأنه سيقود السيارة هذه للمرة الأخيرة كتعبير عن استيائه منها، لكن وولف أشار إلى الإمكانيات المستقبلية التي كشفت عنها سيارة "دبليو13" حتى وإن لم تُترجم بنتائج فعلية على الحلبات.

فقال: "أعتقد أن هذه السيارة ستحظى دوماً بمكانة خاصة ضمن مجموعتنا، في المؤخرة!".

وأردف: "لكنني آمل أن نعترف بفضلها لاحقاً في السنوات المقبلة، لأنها كانت السبب في اكتسابنا كميات هائلة من المعلومات والخبرات".

وتابع: "فهمنا الأساسي للنواحي الانسيابية، التناسب الديناميكي للسيارة، جميعها جوانب تحسنت كثيراً لدينا، وقد تقدمنا بالفعل في عملية فهمنا لها".

وأكمل: "علينا ألا ننسى أنها سيارة هيمنت على مجريات جولة البرازيل!".

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من جهة أخرى، تمكنت مرسيدس من تحقيق قفزة واضحة على صعيد الأداء خلال الموسم، وذلك بفضل الحزم التطويرية التي أدخلتها خلال جولة الولايات المتحدة في أوستن.

وكان الفريق في البداية يعتقد بأنه حقق تقدماً حقيقياً مع السيارة في إسبانيا، حين بدا وكأن مشاكل الاهتزازات قد اختفت، لكن بدا لاحقاً أن جذر المشكلة يعود إلى تصميم السيارة نفسها، وهذا ما أشار إليه وولف حين تكلم عن مقاربة تطوير سيارة 2023.

حيث قال: "أعتقد أننا بتنا نفهم المشاكل بشكل أكبر الآن".

وتابع: "نحن نُزيل طبقات المشاكل واحدة تلو الأخرى ونكتشف مزيداً من المشاكل. لكنني أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة فهمنا خلالها سبب عدم تقديم السيارة للأداء المطلوب".

وأردف: "إنها مسألة من عدة عوامل، والسيارة ببساطة ليست جيدة بما يكفي".

واختتم: "أعتقد أنه وفي حال نجحنا بحل المشاكل خلال الفترة الشتوية، يمكننا حينها على الأقل تأمين منصة ثابتة لسائقَينا ونواصل التطوير من هناك".

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

تصوير: صور موتورسبورت

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