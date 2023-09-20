وولف: خطأ راسل "سيُحفر في ذاكرته" بعد جولة شبه مذهلة في سنغافورة
قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن سائقه جورج راسل لن ينسى الخطأ الذي اقترفه في اللفة الأخيرة من سباق جائزة سنغافورة الكبرى والتي كانت مذهلة بنسبة 99.99% للبريطاني الشاب.
منحت إطارات ميديوم الجديدة لسائق مرسيدس جورج راسل أفضلية كبيرة في المراحل الختامية من عمر سباق سنغافورة حيث اقترب من سائقي المقدمة كارلوس سائق فيراري ولاندو نوريس سائق مكلارين بالمركز الثاني.
وبينما بدا أن ساينز يسير على طريق حسم المركز الأول والفوز لصالح فيراري، شدد راسل هجومه على نوريس قبل أن يرتطم بالحائط في اللفة الأخيرة ما تسبب بخروجه من مراكز النقاط. ونتيجة لذلك ورث زميله لويس هاميلتون المركز الثالث.
وأثنى وولف على أداء راسل في سنغافورة بدءاً من التصفيات وحتى السباق مؤكداً أنه قدم جولة شبه مثالية.
فقال: "أنا حزين على جورج لأنه قدم جولة مذهلة بنسبة 99.99%. ولأجزاء من الثانية فقد التركيز وارتطم بالحائط وانتهى كل شيء".
وأكد وولف أن هذا الخطأ سيكون مفيداً لراسل على المدى البعيد مشيراً إلى أنه سيُحفر في ذاكرته ولن يكرره مطلقاً.
فقال: "ما قلته له هو أنني أفضل أن يحصل مثل هذا الخطأ الآن، وأن يتعلم منه هنا على أن يحصل أثناء منافستنا على اللقب".
وأضاف: "سيُحفر هذا الخطأ في ذاكرته".
من جهته، وصف راسل الذي فاز بسباق البرازيل العام الماضي، شعوره بعد الخطأ بأنه "أسوأ شعور في العالم".
حيث قال: "في تلك اللحظة، أردتُ التقوقع على نفسي والاختفاء. إنه أسوأ شعور في العالم حين تكون مرهقاً بدنياً ومرهقاً معنوياً".
وأكمل: "لقد فوّتنا فرصة الفوز ومن ثم ارتكبت مثل هذا الخطأ. لقد كُسَر قلبي حقاً".
ورغم هذه الحادثة الدراماتيكية، لكن راسل أكد بأنه يقدم حالياً أفضل أداء له في مسيرته المهنية ضمن الفورمولا واحد.
فقال: "أنا أقف هنا، وأدركُ بأنها كانت جولة رائعة. أنا أدرك حقاً بأنني أقود أفضل من أي وقت مضى في مسيرتي".
وتابع: "شعرتُ بالثقة والارتياح ولن أدع خطأً بسنتيمتر أو اثنين يضعف عزيمتي. تنتظرني ليلة صعبة وصباح صعب، لكنني سأضع ذلك خلفي".
وأردف: "لا يسعني إلا الاعتذار للفريق، لأنهم يستحقون أكثر من هذا".
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