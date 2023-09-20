اشترك
السابق / مرسيدس: "لا ندم" حيال التخلي عن سيارة الموسم الحالية "السريعة جداً"
فورمولا 1 / جائزة سنغافورة الكبرى أخبار

وولف: خطأ راسل "سيُحفر في ذاكرته" بعد جولة شبه مذهلة في سنغافورة

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن سائقه جورج راسل لن ينسى الخطأ الذي اقترفه في اللفة الأخيرة من سباق جائزة سنغافورة الكبرى والتي كانت مذهلة بنسبة 99.99% للبريطاني الشاب.

خلدون يونس
من قبل:
جورج راسل، مرسيدس

منحت إطارات ميديوم الجديدة لسائق مرسيدس جورج راسل أفضلية كبيرة في المراحل الختامية من عمر سباق سنغافورة حيث اقترب من سائقي المقدمة كارلوس سائق فيراري ولاندو نوريس سائق مكلارين بالمركز الثاني.

وبينما بدا أن ساينز يسير على طريق حسم المركز الأول والفوز لصالح فيراري، شدد راسل هجومه على نوريس قبل أن يرتطم بالحائط في اللفة الأخيرة ما تسبب بخروجه من مراكز النقاط. ونتيجة لذلك ورث زميله لويس هاميلتون المركز الثالث.

وأثنى وولف على أداء راسل في سنغافورة بدءاً من التصفيات وحتى السباق مؤكداً أنه قدم جولة شبه مثالية.

فقال: "أنا حزين على جورج لأنه قدم جولة مذهلة بنسبة 99.99%. ولأجزاء من الثانية فقد التركيز وارتطم بالحائط وانتهى كل شيء".

وأكد وولف أن هذا الخطأ سيكون مفيداً لراسل على المدى البعيد مشيراً إلى أنه سيُحفر في ذاكرته ولن يكرره مطلقاً.

فقال: "ما قلته له هو أنني أفضل أن يحصل مثل هذا الخطأ الآن، وأن يتعلم منه هنا على أن يحصل أثناء منافستنا على اللقب".

وأضاف: "سيُحفر هذا الخطأ في ذاكرته".

اقرأ أيضاً:

من جهته، وصف راسل الذي فاز بسباق البرازيل العام الماضي، شعوره بعد الخطأ بأنه "أسوأ شعور في العالم".

حيث قال: "في تلك اللحظة، أردتُ التقوقع على نفسي والاختفاء. إنه أسوأ شعور في العالم حين تكون مرهقاً بدنياً ومرهقاً معنوياً".

وأكمل: "لقد فوّتنا فرصة  الفوز ومن ثم ارتكبت مثل هذا الخطأ. لقد كُسَر قلبي حقاً".

ورغم هذه الحادثة الدراماتيكية، لكن راسل أكد بأنه يقدم حالياً أفضل أداء له في مسيرته المهنية ضمن الفورمولا واحد.

فقال: "أنا أقف هنا، وأدركُ بأنها كانت جولة رائعة. أنا أدرك حقاً بأنني أقود أفضل من أي وقت مضى في مسيرتي".

وتابع: "شعرتُ بالثقة والارتياح ولن أدع خطأً بسنتيمتر أو اثنين يضعف عزيمتي. تنتظرني ليلة صعبة وصباح صعب، لكنني سأضع ذلك خلفي".

وأردف: "لا يسعني إلا الاعتذار للفريق، لأنهم يستحقون أكثر من هذا".

المشاركات
التعليقات

مرسيدس: "لا ندم" حيال التخلي عن سيارة الموسم الحالية "السريعة جداً"
خلدون يونس More from
خلدون يونس
ساينز: نقاط ضعف سيارة فيراري لم تتغير بالرغم من الفوز في سنغافورة

ساينز: نقاط ضعف سيارة فيراري لم تتغير بالرغم من الفوز في سنغافورة

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى

ساينز: نقاط ضعف سيارة فيراري لم تتغير بالرغم من الفوز في سنغافورة ساينز: نقاط ضعف سيارة فيراري لم تتغير بالرغم من الفوز في سنغافورة

مواعيد جائزة اليابان الكبرى 2023

مواعيد جائزة اليابان الكبرى 2023

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى

مواعيد جائزة اليابان الكبرى 2023 مواعيد جائزة اليابان الكبرى 2023

منافسو ريد بُل يتوقعون عودتها بقوة في اليابان

منافسو ريد بُل يتوقعون عودتها بقوة في اليابان

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى

منافسو ريد بُل يتوقعون عودتها بقوة في اليابان منافسو ريد بُل يتوقعون عودتها بقوة في اليابان

جورج راسل More from
جورج راسل
راسل حول حادثته في سنغافورة: "أسوأ شعور" في العالم

راسل حول حادثته في سنغافورة: "أسوأ شعور" في العالم

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

راسل حول حادثته في سنغافورة: "أسوأ شعور" في العالم راسل حول حادثته في سنغافورة: "أسوأ شعور" في العالم

سنغافورة تتوّج ساينز بالمركز الأول وسط يوم سيء لفريق ريد بُل وتألق مرسيدس

سنغافورة تتوّج ساينز بالمركز الأول وسط يوم سيء لفريق ريد بُل وتألق مرسيدس

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

سنغافورة تتوّج ساينز بالمركز الأول وسط يوم سيء لفريق ريد بُل وتألق مرسيدس سنغافورة تتوّج ساينز بالمركز الأول وسط يوم سيء لفريق ريد بُل وتألق مرسيدس

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

مرسيدس More from
مرسيدس
هاميلتون: "سيكون هناك شيء ما" إن لم تعد ريد بُل للهيمنة مجدداً في سوزوكا

هاميلتون: "سيكون هناك شيء ما" إن لم تعد ريد بُل للهيمنة مجدداً في سوزوكا

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى

هاميلتون: "سيكون هناك شيء ما" إن لم تعد ريد بُل للهيمنة مجدداً في سوزوكا هاميلتون: "سيكون هناك شيء ما" إن لم تعد ريد بُل للهيمنة مجدداً في سوزوكا

مرسيدس: "لا ندم" حيال التخلي عن سيارة الموسم الحالية "السريعة جداً"

مرسيدس: "لا ندم" حيال التخلي عن سيارة الموسم الحالية "السريعة جداً"

فورمولا 1

مرسيدس: "لا ندم" حيال التخلي عن سيارة الموسم الحالية "السريعة جداً" مرسيدس: "لا ندم" حيال التخلي عن سيارة الموسم الحالية "السريعة جداً"

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

ساينز: نقاط ضعف سيارة فيراري لم تتغير بالرغم من الفوز في سنغافورة

ساينز: نقاط ضعف سيارة فيراري لم تتغير بالرغم من الفوز في سنغافورة

F1 فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى

ساينز: نقاط ضعف سيارة فيراري لم تتغير بالرغم من الفوز في سنغافورة ساينز: نقاط ضعف سيارة فيراري لم تتغير بالرغم من الفوز في سنغافورة

فيرستابن: "أنت لست متابعاً حقيقياً" إن لم تقدّر هيمنة ريد بُل

فيرستابن: "أنت لست متابعاً حقيقياً" إن لم تقدّر هيمنة ريد بُل

F1 فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى

فيرستابن: "أنت لست متابعاً حقيقياً" إن لم تقدّر هيمنة ريد بُل فيرستابن: "أنت لست متابعاً حقيقياً" إن لم تقدّر هيمنة ريد بُل

مواعيد جائزة اليابان الكبرى 2023

مواعيد جائزة اليابان الكبرى 2023

F1 فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى

مواعيد جائزة اليابان الكبرى 2023 مواعيد جائزة اليابان الكبرى 2023

منافسو ريد بُل يتوقعون عودتها بقوة في اليابان

منافسو ريد بُل يتوقعون عودتها بقوة في اليابان

F1 فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى

منافسو ريد بُل يتوقعون عودتها بقوة في اليابان منافسو ريد بُل يتوقعون عودتها بقوة في اليابان

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك