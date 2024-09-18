وولف: خسارة أفراد مهمين في الفريق لعبت دورًا في تراجع ريد بُل

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن أحد الجوانب التي لعبت دورًا في تراجع أداء ريد بُل يتمثّل في رحيل عدد من الأشخاص المهمين في هيكل الفريق.

وهو ما تفاجأ به وولف بعد الموسم المهيمن للغاية للعلامة النمساوية في العام الماضي.

في المقابل، واصلت مرسيدس تحقيق التقدم في موسم 2024، حيث فازت بثلاثة سباقات، بينما استمر مستوى ريد بُل في التراجع خلال النصف الثاني من الموسم.

"أمر لا يُصدق كيف ساءت أمورهم إلى هذا الحد. ولكنك عندما تخسر العديد من الأشخاص المهمين، يكون لذلك تأثير بطريقة ما" قال وولف.

وكانت ريد بُل قد شهدت في الأشهر الأخيرة رحيل أسماء كبيرة على رأسها المصمم العبقري أدريان نيوي وجوناثان وايتلي، وكلاهما سينضم إلى المنافسين في موسم 2025.

وأبرز هؤلاء المنافسين هي أستون مارتن، التي لا تتدخر جهدًا أو مالًا في ضم أفضل وأكبر الأسماء استعدادًا للحقبة الجديدة في الفورمولا 1 والتي تنطلق مع قوانين جديدة في 2026.

إذ وعند سؤاله كذلك عما إذا قد تصبح أستون مارتن بمثابة "فريق الأحلام" مع كل هذه الصفقات الكبيرة، ولا سيما تلك التي جلبت بها الأسطورة التقنية نيوي.

قال وولف: "أستون مارتن قد تصبح قوة لا يستهان بها في وقت مبكر للغاية قد يكون في 2026. كما أن لديهم كذلك مدير مدهش متمثل في آندي كاول (المسؤول السابق عن قسم المحركات في مرسيدس) والذي بمقدوره جعل الفريق ناجحًا".