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وولف: خرق قانون تدفق الوقود سيكون "لعباً غير نظيف"

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وولف: خرق قانون تدفق الوقود سيكون "لعباً غير نظيف"
06-11-2019

يرى توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنه وفي حال كانت فيراري تستفيد من ثغرة في قانون نظام تدفق الوقود التي حددها التوجيه التقني للاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، فإن هذه ستكون حالة "لعب غير نظيف"، بينما وصف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل فكرة حصول ذلك "بغير القانونية".

استجابت "فيا" لاستفسار ريد بُل حيال أنظمة استشعار تدفق الوقود والتي أشارت إلى إمكانية دفع الوقود ضمن المحرك بمعدلات أعلى من المسموح قانونياً خلال الفواصل ما بين قياسات تلك المستشعرات.

وكان ذاك الاستفسار من ذاك النوع الذي يقدمه أحد الفرق لشكّه في أن أحد المنافسين يستعمل مثل تلك الطريقة، وذلك بهدف جذب انتباه "فيا" للمسألة.

وجاءت الإجابة عن طريق توجيه تقني من قبل نيكولاس تومبازيس لتوضح أن مثل هذه المقاربة مخالفة للقوانين.

وعانت فيراري من سباق مخيب في أوستن، ما أدى إلى تصاعد التكهنات من أن ذلك نتيجة انصياعها للتوجيه التقني الجديد وتأثيره على المحرك.

وتكلم مديرا مرسيدس وريد بُل بوضوح عن اعتقادهما بأن استعمال مثل ذلك النظام (لخداع المستشعر ودفع الوقود بمعدلات أكبر) سيكون خرقاً واضحاً للقوانين، وليس مجرد الاستفادة من منطقة رمادية في القانون.

حيث أجاب وولف حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال هذه المسألة: "في حال كان طرف ما يقوم بما أوضحه التوجيه التقني، فسيكون ذلك لعباً غير نظيف. كما أن الصياغة التي جاء بها التوجيه التقنيّ تعني أن ذلك خرق كبير للقوانين التقنية، لذا لا كلام على الإطلاق حيال كون ذلك مجرد منطقة رمادية في القوانين".

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كما أكد وولف أن الأرقام تظهر أن أداء فيراري ظهر بشكل مختلف في أوستن، فقال: "خضنا نقاشاً حيال بيانات السباق، كما أن وتيرة السباق بدت مختلفة جداً عن السباقات الماضية، سواء أكان ذلك يعود إلى الالتزام بالتوجيه التقنيّ أو لمشكلة أخرى، أنا لا أعلم ذلك في الحقيقة، لأننا لا نستطيع البحث فيما قامت به فيراري".

من جهته، أشار هورنر إلى أن ريد بُل وهوندا قادرتان على تطوير نظام كذلك في حال كان مسموحاً.

فقال: "التوجيه التقني كان واضحاً جداً. أعتقد أنه لا يقول أن طرفاً ما يستعمل ذلك، لكن في حال كان ذلك هو الحال، فسيكون أمراً غير قانوني بطبيعة الحال".

واختتم: "وحدة الطاقة معقدة بشكل هائل سواء من الناحيتين التقنية أو العتادية، كما أن التوضيحات التقنية هي أمر متبادل ومتواصل بين ’فيا’ والفرق. لذا من الجيد على الدوام تقديم صورة واضحة قبل إضاعة أية جهود (تطويرية)".

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